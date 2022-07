Cada vez hay más leña en el fuego entre Denis Suárez y Carlos Mouriño. El centrocampista no se ha quedado callado tras las comparecencia del presidente de esta mañana, en la que le acusaba de haber traicionado el club. El futbolista de Salceda ha respondido varias de las acusaciones del directivo a través de su cuenta de Twitter, donde tres horas y media después de la rueda de prensa de Mouriño ha querido dirigirse al celtismo: "Quiero aclararos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó. Es hora de contestar".

En su comunicado en redes sociales, Denis Suárez asegura que "jamás" ha vendido a un jugador "ni del Celta ni de ningún otro equipo". El jugador invita al Celta a que demuestre con algún documento que él participó en la salida del joven Bryan Bugarín al Real Madrid o que cobró algún dinero por ello. Con esto, el gallego responde a Mouriño cuando sentenció que "un futbolista al que le pagamos una millonada y vende un jugador para ganar 50.000... Lo sentimos como una traición al club". Denis va un paso más allá para hacer valer su versión al explicar que el convenio del Celta y su reglamento interno recogen sanciones muy graves —incluida la rescisión sin indemnización— para los que actúen contra los intereses del club, sin embargo, comenta Denis, "el Celta no solo no me ha puesto nunca una sanción, sino que ni siquiera ha iniciado ningún tipo de expediente contra mí por ese motivo. ¿Quién miente entonces?".

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



HILO — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 28 de julio de 2022

A primera hora de la mañana, Mouriño dijo que Denis Suárez había rechazado cuatro ofertas de otros equipos solo por perjudicar al Celta —entre ellas una en la que cobraría 12 millones de euros netos en tres años— y forzar la obtención de la carta de libertad, otra afirmación que niega el de Salceda. "Jamás recibí semejante oferta. Les invito de nuevo a que muestren públicamente el documento y mi negativa", responde el futbolista. También tiene palabras para otra de las propuestas que comunicó el presidente, esta vez de un equipo Champions que ofrecía un trueque y que se vino abajo porque Denis "pidió una barbaridad de dinero". En este caso, el centrocampista expresa que la operación se vino abajo por una cuestión de límite salarial del otro club. "No podían acometer ninguna operación por barata que fuera", subraya. "Para cerrar el tema ofertas, de las otras dos que cita el presidente: una la traje yo y no hubo acuerdo por ninguna parte y de la otra, no tengo constancia", zanja Denis sobre ese asunto.

También insiste Denis en su situación laboral. En la rueda de prensa de este jueves, el presidente aseguró que entrena en la misma situación que el resto de la plantilla salvo en los partidillos, momentos en los que Coudet cuenta con compañeros que sí van a participar esta temporada. "Denis hace más del 75% (del entreno), exactamente igual que los demás”, apostilló Mouriño. El de Salceda no está de acuerdo porque "las imágenes hablan por sí solas", pero no puede decir más al estar sometido a una Inspección de Trabajo.

Por último, Denis remarca que su sueño sigue siendo "vestir la camiseta del Celta" y que en estos últimos meses ha ofrecido soluciones sin agencias de por medio para "arreglar todo".