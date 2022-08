Óscar Mingueza aseguró ayer que el Celta “es un equipo que se adapta muy bien a mi forma de jugar y a lo que necesito. Presiona arriba, quiere tener la pelota y salir con el balón jugado” y en relación a su posición en el campo y a la posibilidad de que Coudet le alinee en el lateral dijo que “estoy cómodo tanto como central que como lateral. Juegue en la posición que juegue, me viene muy bien”.

El defensa catalán se mostró ilusionado con lo visto hasta el momento. Piropeó a Iago Aspas, pero no ahorró elogios hacia el resto de la plantilla: “Me he llevado una muy buena sensación del equipo en los entrenamientos. Hay muy buen nivel. Seguro que será un buen año, me gusta mucho el equipo”. En ese sentido y sobre lo que puede alcanzar el Celta a lo largo de la temporada el futbolista explicó que “depende de muchas más cosas, pero creo que podemos estar en la parte de arriba de la tabla. Creo que lucharemos por puestos de Europa”.

Mingueza no entiende que el Celta sea una segunda oportunidad para él: “ Soy joven y es una oportunidad para mí, no creo que la segunda. He venido con mucha ilusión y, poco a poco, crecer como jugador. Tenía muchas ganas de venir al Celta, un club que me gusta mucho como juega y me habían hablado muy bien del entrenador”.

Y también habló de Carles Pérez, a quien conoce bien. “Teníamos muy buena relación. Coincidimos en juveniles y en el Barça. He ido hablando con él y me ha dicho que tenía ganas de venir pero que estaban teniendo problemas, que no eran por su parte porque él quería venir y el Celta lo quería traer. Nos va a aportar cosas muy buenas”.