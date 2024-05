Eurovisión ya tiene ganadores en Valga

Anda media Europa revolucionada con el festival de Eurovisión, la presencia de la delegación de Israel o el uso de la palabra zorra por parte de la representante española, cuando resulta que esta mundialmente conocida cita televisiva de la canción que se celebra mañana ya pasó hoy por el Concello de Valga.

Al menos lo hizo algo parecido y, seguro, mucho más divertido, ya que el Colegio Rural Agrupado (CRA) de la localidad, desplegó una nueva edición de “Festivalga”.

AntiCOVID

No es más que un certamen nacido 2020 para hacer más llevadero el confinamiento por el COVID que no deja de ganar enteros en cada edición, para disfrute de todos los públicos.

Se trata de emular al festival de Eurovisión con imitaciones y actuaciones en las que suenan canciones que forman parte de la historia del concurso televisivo, del Eurojunior y de sus fases de preselección.

La directora del CRA, Antía Piñeiro, y todo el equipo docente de este conglomerado de escuelas unitarias que se ha convertido en un modelo educativo envidiado en muchas partes de Galicia, han conseguido situar el Festivalga como una cita ya consolidada.

Un auténtica fiesta que esta mañana ofreció su gala final en el Auditorio Municipal y que volvió a dar cabida a todo tipo de concursantes, sin necesidad de que pertenecieran a la comunidad educativa del CRA.

De ahí que cada año participen colegios de toda Galicia, como también familias, antiguos alumnos y diferentes organismos e instituciones. En esta edición, sin ir más lejos, con 32 concursantes de localidades como Padrón, Pontecesures, Ponteceso, Rois y Ordes.

En la gala final, presentada por la propia Antía Piñeiro y Samai Rosales, secretaria del CRA, se dieron cita alumnos y profesores de sus seis escuelas, del colegio Xesús Ferro Couselo, familias y usuarios del centro de día.

“Nochentera”, de Vicco, desbancó al “Antes muerta que sencilla” de María Isabel como canción más imitada en una gala en la que sonaron Peret, Azúcar Moreno, Pastora Soler, Daniel Diges, Miki Núñez, Chanel y Chiquilicuatre.

Además de canciones que representaron en Eurovisión a Grecia, Rusia, Croacia, Letonia, Reino Unido, Italia y Estonia, entre otros países.

En el Concello explican que también se proyectaron los vídeos enviados por todos los participantes y destacan las actuaciones en directo de los alumnos del CRA.

Por cierto, que la gala se cerró con la actuación del profesorado del CRA, que interpretó “Dancing Lasha Tumbai”; la canción con la que Verka Serduchka logró el segundo puesto para Ucrania en el festival de Eurovisión de 2007.

Estos son los ganadores de las distintas categorías:

Individual Educación Infantil:

• Brais Álvarez: “Nochentera” (Vicco, Benidorm Fest 2023)

• Izan: “Señorita” (Carlos Higes, Eurojunior 2022)

• Mael Romero: “Algo pequeñito” (Daniel Diges, Eurovisión 2010)

• Yanira Güimil: “Nochentera” (Vicco, Benidorm Fest 2023)

• Zeltia Romero: “Amor de verano” (Marlena, Benidorm Fest 2024)

• Zoe Jamardo: “Antes muerta que sencilla” (María Isabel, Eurjunior 2004)

Individual Primaria:

• Noel Jamardo: “Cha Cha Cha” (Käärijä – Finlandia, Eurovisión 2023)

• Martina Mouriño: “Quédate conmigo” (Pastora Soler, Eurovisión 2012)

• Martín Morgade: “Te traigo flores” (Antonio José, Eurojunior 2005)

Parejas:

• María y Antía Ares: “Nochentera” (Vicco, Benidorm Fest 2023)

• Sandra y Noa: “SloMo” (Chanel, Eurovisión 2022)

Tríos:

• Martina, Diego y Pedro: “Wolves of the sea” (Pirates of the sea - Letonia, Eurovisión 2008)

• Daniela, Breixo y Hugo: “La canción del Colacao” (3+2, Eurojunior 2004)

Familias:

• Familias y alumnado de la escuela de Forno: “Nochentera” (Vicco, Benidorm Fest 2023)

• Familia de Álex García: “Uno” (Little Big – Rusia, Eurovisión 2020)

• Familia de Icía Mariño: “Loviu” (Sandra Valero, Eurojunior 2023)

Grupos Infantil:

• Escuela de Pazos del CRA Nosa Señora do Faro: “Calle de la llorería” (Rayden, Benidorm Fest 2022)

• CEIP Mesón do Vento - Ordes: “Opa” (Giorgos Alkaios & Friends - Grecia, Eurovisión 2010)

• Escola de Mens del CRA Nosa Señora do Faro: “Bandido” (Azúcar Moreno, Eurovisión 1990)

Grupos Primaria:

• Antía, Sara, Daniela y Xaime: “El baile del Chiqui Chiqui (Rodolfo Chikilicuatre, Eurovisión 2008)

• CEIP Pumar de Urdilde (Rois): “La Noia” (Angelina Mango - Italia, Eurovisión 2024)

Grupos Adultos:

• CODI de Valga: “Que me quinten lo bailao” (Lucía Pérez, Eurovisión 2011)

• Profesorado del CEP Xesús Ferro Couselo: “Canta y sé feliz” (Peret, Eurovisión 1974)

Escuelas del CRA de Valga:

• Escuela de Campaña: “Zari” (Marina Satti – Grecia, Eurovisión 2024)

• Escuela de Chenlo: “La Venda” (Miki Núñez, Eurovisión 2019)

• Escuela de Ferreirós: "Rim Tim Tagi Dim" (Baby Lasagna – Croacia, Eurovisión 2024)

• Escuela de Forno: “Do it my way” (Yan Girls – Armenia, Eurojunior 2023)

• Escuela de Vilarello: “Europapa” (Joost Klein – Países Baixos, Eurovisión 2024)

• Escuela de Xanza: “Loviu” (Sandra Valero, Eurojunior 2023)