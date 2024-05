Atribuyen al exgerente de Porto de Cambados un desfalco de 180.000 euros

Otro asunto que salió a relucir en la asamblea es que el personal de la Cofradía está presentando denuncias contra la organización para poder cobrar las antigüedades a las que consideran que tienen derecho. En estos momentos, hay doce demandas en los juzgados, y la previsión es que se presenten más. Según los cálculos del pósito, si la Justicia da la razón a los trabajadores, la Cofradía se verá abocada a abonar entre 70.000 y 80.000 euros a mayores en las nóminas. Alejandro Pérez y sus compañeros de directiva dieron también explicaciones sobre el estado del proyecto de ampliación de la lonja. Explicaron que al apreciarse goteras durante los temporales del pasado otoño se le pidió a la Xunta que aprovechase las obras de rehabilitación para cambiar la cubierta, algo que no estaba previsto inicialmente. La administración accedió. En estos momentos, las empresas que se han presentado al concurso de la obra pueden visitar las instalaciones, y la previsión de la Consellería do Mar pasa por adjudicar los trabajos entre finales de este mes de mayo y principios de junio. De este modo, la empresa adjudicataria estaría en disposición de empezar las obras a finales del verano. El plazo de ejecución previsto es de nueve meses, de modo que los trabajos se harían por fases para que se pudiesen mantener las subastas de pescados y mariscos. En todo caso, en aquellos momentos en los que no fuesen compatibles las pujas con las obras, se podría buscar una alternativa para las subastas. Pérez citó una sala existente en la nave de Porto de Cambados. La Consellería ha licitado las obras por un importe de 1,3 millones de euros, y han presentado oferta doce constructoras, si bien siete de ellas tienen que subsanar algunos defectos en la documentación.