El PP censura a Ravella por los “considerables desperfectos” del albergue

“El retraso de seis meses para reparar las deficiencias del albergue de Carril demuestra que los técnicos de la Xunta tenían razón y que los desperfectos eran considerables”.

Así se pronuncia el PP en relación con las polémicas instalaciones, convertidas en arma arrojadiza para los políticos vilagarcianos y que llevan ahora a los conservadores a reclamar al gobierno socialista “que reconozca sus errores” en la construcción “y deje de culpar a la Xunta”.

La "lección de las urnas"

El equipo de Ana Granja llega a decir que el alcalde Alberto Varela y su gobierno “siguen sin entender la lección de las urnas, a pesar de su resultado en las tres últimas elecciones, incluyendo las votaciones municipales y el castigo de las autonómicas”.

De ahí que la conservadora les aconseje “hacer autocrítica y reconocer que construyeron un albergue con deficiencias” y rodeado de problemas desde el principio.

Prueba de ello es que “el proyecto adjudicado en 2020 tendría que haberse ejecutado en 2021, pero se aplazó hasta julio de 2022 y finalmente se terminó la obra con deficiencias, casi un año de retraso y más de 600.000 euros de inversión”.

El interior del albergue. / Iñaki Abella

Hecho lo cual, el gobierno local y la anterior presidenta de la Diputación, la también socialista Carmela Silva, “se sacaron la foto, presumieron de albergue e hicieron campaña contra la Xunta, engañando a los vecinos al ocultar que el edificio no era apto para que entrasen los peregrinos, ya que presentaba unas deficiencias importantes que el ayuntamiento no repararía de no haber sido por el trabajo de los técnicos de Turismo de Galicia”, espeta Ana Granja.

Red de albergues

Para añadir que “cuando la Xunta anunció que incluiría el edificio en la red de albergues públicos de Galicia si se corregían las deficiencias, el gobierno local aseguró que eran pequeños fallos perfectamente corregibles, pero ha tardado seis meses en repararlos, lo cual demuestra que los técnicos de la Xunta tenían razón”, defiende la portavoz del PP.

Por eso Granja reclama a Varela “que no ponga más excusas”, criticando que, “tras asegurar a raíz de las autonómicas del 18-F que tendía la mano a la Xunta, no tardó una semana en demostrar que lo único que le interesa es hacer campaña contra la administración autonómica, burlándose de los vecinos y la propia Xunta”.

Vecinos "hartos"

Termina Granja diciendo que “el único que ha puesto excusas y que ha mentido a todos fue el equipo de Alberto Varela, y por mucho que culpen a los demás, los vecinos de Vilagarcía ya están hartos de que ninguna de sus obras termine en tiempo y forma y de que muchas de ellas lo hacen con deficiencias”.

Como prueba, el PP cita obras como las de la calle Vázquez Leis o la de peatonalización y humanización de Arzobispo Lago, que está siendo reparada incluso antes de cumplir su primer año.