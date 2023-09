El Concello desmiente a la Xunta sobre el estado de la estructura del albergue de Carril

El Concello de Vilagarcía niega categóricamente que el albergue de Carril tenga “problemas estructurales”, como ha llegado a afirmar la Oficina de Turismo de la Xunta de Galicia. Las pequeñas reparaciones a realizar, de las que tiene conocimiento la empresa constructora, que no recibirá la garantía hasta que no solucione dichos fallos, son inherentes a cualquier obra nueva y, “en cualquier caso, ello no afecta a que la Xunta ponga en marcha la tramitación de la asignación del mobiliario y la inclusión del albergue en la red gallega”, apuntan desde Ravella.

En este sentido, el Gobierno local invita a la Xunta a realizar una nueva visita al edificio con sus técnicos, los del Ayuntamiento y la dirección de obra para comprobar in situ si existen o no problemas estructurales, que, por otra parte, “son una acusación muy grave”.

Para el Gobierno local, este posicionamiento de la Xunta no es más que otra “excusa peregrina”, para seguir bloqueando la apertura del alojamiento. “Después de continuas conversaciones, reuniones y visitas durante los últimos tres años, en días pasadosargumentaron, y nada menos que a través del presidente de la Xunta, que no podían aceptar el albergue porque Vilagarcía no forma parte de una ruta jacobea oficial, algo absolutamente falso, porque contradice las políticas del propio Gobierno regional”, señalan desde el Concello de Vilagarcía.

El enfado de Alberto Varela y su grupo de trabajo ya se hizo evidente el pasado jueves y reiteran que “no se puede afirmar y promover que la Ruta Xacobea do Mar de Arousa y Río Ulla, que nació en los años 60 precisamente en Vilagarcía- es el origen de todos los caminos, para luego afirmar que Vilagarcía no está en un recorrido oficial, salvo que se entienda que la barca de piedra del Apóstol partió por una especie de desvío para rodear la ciudad y seguir Catoira río arriba”.

Cabe recordar que la obra del albergue de Carril fue finalizada el pasado mes de noviembre con una inversión de cerca de 600.000 euros con fondos procedentes del propio Concello y de la aportación de la Diputación de Pontevedra. Desde entonces, el Concello de Vilagarcía permanece a la espera de que la Xunta de Galicia dote el edificio del mobiliario necesario para cubrir las necesidades mínimas de los peregrinos. Camas y útiles de cocina, así como incluir el albergue en la red pública autonómica, es ahora lo que separa el inmueble de su esperada apertura.

Pequeñas actuaciones aún pendientes

Por otro lado, Alberto Varela también argumentó que “si Vilagarcía no perteneciera a una ruta oficial, entonces qué más daría que el albergue tuviera o no deficiencias o, incluso, que no existiera. Si no forma parte de ninguna ruta, entonces, efectivamente, un albergue no será necesario. Pero entonces, ¿a qué vinieron las reuniones políticas y técnicas en los últimos tres años?”.

La argumentación del alcalde continúa: “¿Alguien puede creer que después de esas reuniones y visitas al edificio, el Ayuntamiento hizo una obra sin tener en cuenta las especificaciones exigidas por la Xunta para este tipo de edificios? Y si fue así ¿cómo es posible que ahora digan que están dispuestos a integrarlo en la red cuando se solucionen esos problemas? ¿Dónde nos quedamos?”, argumenta el gobierno local.

Entre los elementos a subsanar se encuentran pequeñas entradas de agua en la terraza, algunas grietas en el suelo de cemento pulido de las duchas o un repisado del terreno exterior, “es decir, cosas habituales en cualquier edificio nuevo y de fácil reparación”. En la misma línea, aseguran desde Ravella que las filtraciones alegadas en el muro cortina ya han sido solucionadas y, en cuanto a los supuestos problemas de suministro eléctrico, “tampoco es cierto. Toda la instalación está terminada y solo falta que Naturgy haga la acometida definitiva”.