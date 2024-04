“Ofrecemos un festival asequible para todos; la entrada más cara será de 30 euros”

El grovense Óscar Fraga, popular y artísticamente conocido como Virvi, ha iniciado la cuenta atrás para el Son do Mar, un festival que promueve junto al empresario Nacho Escalante y promete dar grandes alegrías a mucha gente el verano que viene.

“Es una firme y decidida apuesta por O Grove en la que estamos haciendo un esfuerzo económico brutal, a veces supliendo el dinero con ingenio e imaginación”, explica el operador de cámara, productor, realizador y promotor de eventos musicales que lidera la empresa Virvi Fraga Producciones.

Reivindica un recinto apropiado

Un meco emprendedor e inconformista que desea con todas sus fuerzas que algún día su localidad pueda disponer de un recinto en el que organizar conciertos multitudinarios.

Es decir, un espacio susceptible de ser acotado perimetralmente “que cuesta poco acondicionar y es algo fundamental para un municipio turística y musicalmente tan importante como O Grove, ya que genera un tipo de turismo que deja mucho dinero en bares, hoteles, restaurantes, comercios y todo tipo de negocios”.

Convencido de que es “un sector por explotar en O Grove”, Virvi Fraga entra de lleno en el análisis de lo que será Son do Mar, a desplegar en los terrenos del chiringuito La Cala de Raeiros.

–¿Por qué Son do Mar después de haber organizado Os Sons do Mar en Sanxenxo?

–Es un nombre que siempre me gustó porque siempre quise un festival relacionado con nuestra comarca y ese mar tan nuestro. Tuve que modificar ligeramente el nombre para que no se confunda este festival con el proyecto de Sanxenxo, ya que son totalmente diferentes.

–¿Qué quiere decir?

–Con el Son do Mar, en O Grove, quiero dar continuidad a todos los eventos que he organizado en los últimos veinte años. En este caso con un socio tan importante como Nacho Escalante para que me ayude en la financiación.

Y pensé en él porque somos amigos desde niños, nos conocemos muy bien y porque es un empresario que apuesta, como yo, por potenciar O Grove y nuestro entorno, como ya ha demostrado durante mucho tiempo.

–¿Por qué O Grove y no Sanxenxo u otro lugar?

–Porque somos mecos y queremos a esta tierra. Vemos con tristeza que surgen festivales que se consolidan en el tiempo en otras localidades de menor entidad, y consideramos que O Grove bien se merece algo así.

–Ya lo tiene… en la Festa do Marisco.

–Es cierto, pero no tienen mediáticamente la repercusión de festivales como el que ahora vamos a impulsar. Apostamos por gente ya consolidada en el panorama musical nacional e internacional para que mediáticamente nos ayuden a llevar el nombre de O Grove por todo el mundo.

La gente tiene derecho a acceder a la música sin arruinarse; no queremos un festival solo para los más pudientes

–¿A qué gente se refiere?

–A grandes artistas. No queremos encorsetarnos con un estilo determinado, por eso proponemos un festival con gran variedad de estilos musicales para llegar a todo tipo de público, tanto a los aficionados al rock como a los devotos del indie o los seguidores del pop.

Queremos diferenciarnos de otros festivales que ofrecen siempre lo mismo y brindar al público algo diferente. Ni siquiera nos limitaremos a la música, sino que tendremos a los mejores monologuistas del país y habrá catas, talleres de cocina y otras propuestas. Todo ello a precios asequibles.

–¿De qué precios habla?

–De hacer un festival asequible para todos, alejado de cifras prohibitivas. Nos parece una barbaridad que algunos cobren entradas a 50, 70, 100 o 200 euros. Y creemos que nadie debe llevarse una importante suma por unos gastos de gestión que, en realidad, hace una maquinita.

No puede ser que se cobre por una cerveza 5 o 7 euros, o por un agua, 3 o 4

Lo que quiero decir es que entendemos que las empresas que viven de esto cobre un porcentaje, pero a la que hemos elegido le hemos impuesto que no cobre más de 1 euro por entrada por su trabajo.

La gente tiene derecho a acceder a la música sin arruinarse; no queremos un festival solo para los más pudientes. Por eso la entrada más cara será de 30 euros, con ese euro de gasto de gestión del que hablaba.

Y lo mismo haremos en las barras, porque no puede ser que se cobre por una cerveza 5 o 7 euros o por un agua 3 o 4. Tendremos precios contenidos también en la bebida para que puedan consumir espectadores de toda clase y condición.

La idea, insisto, es que la gente pueda acercarse a la música, por eso también pondremos servicio de autobuses por un precio de 3 euros tanto antes como después de los conciertos.

–Son muchas novedades, pero poco está hablando de los artistas invitados... ¿Quién actuará en Son do Mar?

–Queremos anunciar el cartel poco a poco, para no saturar a la gente. Puedo decir que habrá un concierto de una tarde entera llamado Son Delas, dedicado a la mujer y con destacadas artistas femeninas en su género cuyos nombres daremos a conocer el Día de la Madre.

También habrá dos artistas gallegos muy importantes y destacados monologuistas.

Pero repito que son nombres que iremos anunciando a poco a poco. Protagonizarán espectáculos que comenzarán y terminarán temprano, con la una de la madrugada como hora tope.

–Pero puede hablar ya de algunos nombres propios.

–Ya anunciamos en su momento que el primer artista global con el que contaremos, el 22 de junio, es Manu Chao, para el que ya están vendidas todas las entradas. También estamos muy contentos por poder ofrecer, el 1 de agosto, el mejor tributo del mundo a Queen, que ha pasado por Liverpool, Nueva York, Buenos Aires y otras grandes capitales.

Que en medio de su calendario para este año se encuentre O Grove es algo que a todos debe llenarnos de orgullo. Puedo decir que el nivel de esta banda es tan grande que se convertirá en uno de los conciertos más importantes del verano en Galicia.

Ya no solo porque toquen igual que Queen, sino también porque hacen una performance increíble. Fue una negociación muy complicada, pero afortunadamente lo hemos logrado.

–Hace unos días también hablaban ustedes del fichaje de Camela.

–Así es. Tendremos la fortuna de contar con todo un clásico como Camela, cuya presencia en O Grove durante su gira del 30 aniversario ha despertado enorme expectación. Es el grupo que hace más conciertos en España y con más seguidores, y ofrece un directo potente y un sonido espectacular.

–Y hay una novedad importante de prodigiosa voz...

–Efectivamente. La canaria Cristina Ramos, una cantante de rock y ópera que no deja de sorprender desde que arrasó en la el concurso La Voz de México y el Got Talent de España. Además de haber sido una de las artistas del top 5 de America’s Got Talent The Champions, emitido en la NBC. Es muy popular por su show y la voz que tiene.

Cristina Ramos estará con nosotros para ofrecernos su homenaje a Whitney Houston, en el que ofrece un repertorio único plagado de éxitos, tales como ‘I will always love you’, ‘I have nothing’, ‘I wanna dance with somebody’, ‘One moment on time’ o ‘ I´m every Woman’. Llegará con una espectacular banda de música que se ofrecerá con un aforo limitado y será un concierto para disfrutar sentado.

–¿Cuántas funciones programan?

–Inicialmente barajamos la cifra de catorce o quince eventos repartidos entre junio, julio y agosto. Trataremos de no pisarnos con otros festivales o verbenas cercanos, aunque alguno será inevitable porque la comarca en verano es un sin parar.

–¿Y todo esto lo organizan ustedes solos?

–En ello estamos. Eso si, con la colaboración de la Xunta y el Xacobeo. Al igual que recibimos apoyo del Concello de O Grove, al que vamos a arropar no solo organizando conciertos espectaculares que ayuden a generar riqueza en el pueblo y a proyectar su nombre en el exterior, sino también promocionando la Festa do Marisco.

–Hacen falta ganas y dinero.

–En nuestro caso no lo hacemos tirando de billetera, sino trabajando por y para O Grove desde la humildad, la generosidad y el trabajo duro. Siempre con cabeza y buenas ideas, tratando se sacar partido a la dilatada experiencia que tanto Nacho como yo tenemos en esto de la organización de eventos.