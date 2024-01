David Castro urge ampliar la depuradora: “No podemos quedarnos sin agua en verano”

O Salnés necesita de forma urgente la ampliación de su depuradora de agua potable, situada en Tremoedo (Vilanova). ¿Y por qué no se ejecuta esta obra tan necesaria? El PSOE culpa a la Xunta de Galicia, ya que se trata de una actuación con un coste muy elevado, y el gobierno gallego no está por la labor de financiarla en su totalidad; el PP, por su parte, acusa a la presidenta comarcal, la socialista, Marta Giráldez. “Compramos tres hectáreas de monte para la ampliación durante mi mandato y en cuatro años no fueron capaces ni de mantener limpia la parcela”, aseveró ayer el alcalde de Vilanova, y expresidente comarcal, Gonzalo Durán.

El Partido Popular de O Salnés escogió precisamente la depuradora situada en una colina de Treviscoso para rebatir los argumentos de Marta Giráldez, que el miércoles ofreció una conferencia de prensa sobre la moción de censura. Para los conservadores, la planta no se ha ampliado todavía por la mala gestión de Marta Giráldez. Y para el alcalde de Ribadumia, y candidato del PP a ponerse al frente de la Mancomunidade, David Castro, es el momento de pasar a la acción. “Es fundamental ampliar la depuradora, no nos podemos permitir quedar sin agua en verano”. El PP anunció el martes una moción de censura contra Marta Giráldez, argumentando que las desavenencias observadas en los plenos con el BNG están sumiendo al órgano comarcal en la inestabilidad. La secretaria de la Mancomunidade ya ha convocado el pleno en el que se votará la moción de censura para el martes, 23 de enero, a las 12 del mediodía. El miércoles, Marta Giráldez dio su versión de los hechos. Cuestionó el cambio de parecer de los dos grupos de independientes de Meaño, y atribuyó la operación del PP a una estrategia para brindar un trofeo político a Alfonso Rueda a un mes de las elecciones gallegas. Las declaraciones de la regidora de Meis sentaron mal en las filas populares. David Castro aseguró sentirse “disgustado” con las palabras de Marta Giráldez, y añadió que, “esa crispación no tiene cabida en política”. También instó al PSOE a respetar los pactos políticos. “Las declaraciones de Marta Giráldez no son sensatas ni razonables. Si hablamos de mayorías, hay que saber respetarlas. Ahora, la mayoría la tenemos nosotros, y Marta Giráldez y su equipo tienen que respetarlo”. Gonzalo Durán añadió al respecto que del mismo modo que Pedro Sánchez gobierna en España gracias a los pactos políticos, y que en Cambados y A Illa hay alcaldes socialistas sustentados por otros partidos, el PP ha obtenido ahora los apoyos suficientes para dirigir la Mancomunidade. “Pero si lo hacemos nosotros, resulta que no está bien”, se quejó Durán. Se centrará en Vilanova El PP dio ayer algunas pinceladas más de lo que sucederá en la Mancomunidade a partir del 23 de enero, si el PSOE no lo evita en los juzgados. Así, David Castro avanzó que el vocal de Meaño Independiente, José Aspérez, se encargará de la delegación de Turismo, que es una de las de mayor proyección pública y con más margen de trabajo. Gonzalo Durán, por su parte, indicó que en el pleno de la moción de censura estará él, en vez de delegar en su mano derecha, Javier Tourís, como estuvo haciendo últimamente. Lo hará para evitar que el PSOE pueda usarlo para judicializar la moción de censura, pero pasado ese día, el alcalde de Vilanova se hará a un lado. “Quiero centrarme en Vilanova”, aseguró Durán. Otro asunto que está sobre la mesa es si Vilanova seguirá en el geodestino Mar de Santiago, con Pontecesures y Valga, o si regresará al de O Salnés. Gonzalo Durán ha indicado al respecto que hará, “lo que sea mejor para Vilanova” y que, en todo caso, quien dinamitó el consenso turístico en la comarca fue Marta Giráldez. “Esa ira y ese odio es lo que apartó a Vilanova de la Mancomunidade. En el haber de Marta Giráldez y del PSOE está romper el consenso turístico en la comarca”. Y justificó la marcha de su municipio a otro geodestino en que, “en cuatro años no hicieron ningún acto turístico de la comarca en Vilanova. No íbamos a quedarnos quietos ante esa marginación”. Precisamente, el turismo añadirá un elemento más de morbo al pleno de dentro de once días. Y es que la moción de censura está prevista para el martes, 23 de enero, y al día siguiente empieza Fitur en Madrid. La Mancomunidade siempre acude con una presentación propia y con los alcaldes, pero, ¿quién estará al frente de la delegación? ¿Giráldez o David Castro? El PSOE solicitará entre hoy y el lunes al Juzgado frenar el pleno El Partido Socialista ultima una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, para que ordene la paralización de la moción de censura mientras no se determine si esta figura puede llevarse a cabo en una mancomunidad de municipios. El PSOE se ampara en que hay jurisprudencia e informes jurídicos según los cuales esta herramienta no tiene cabida en las mancomunidades, aunque admiten que es un asunto controvertido, y que también hay interpretaciones que sí amparan la moción de censura. Pero su intención es que sea un juez de lo contencioso administrativo el que tenga la última palabra. Marta Giráldez, por su parte, apuntó ayer que a nivel político poco pueden hacer, ya que considera que los dos grupos independientes de Meaño y el PP se pusieron de acuerdo, “porque primaron asuntos ajenos a la política comarcal”. De hecho, aseguró que, “en el PSOE preferimos estar en la oposición a comprar voluntades de esa forma”. El PSOE de Meaño carga contra el Bloque local El PSOE de Meaño cargó contra el Bloque Nacionalista Galego local. “Desafortunadamente, la inexperiencia política y la falta de miras del BNG meañés propició la entrada de Aspérez en la Mancomunidade do Salnés, con el fatídico desenlace de la unión de Partido Popular, Veciños de Meaño y Meaño Independiente. La falta de experiencia sale cara y la consecuencia es la vuelta de los conservadores al mando de la Mancomunidade”. Los socialistas -que no tienen representación en el pleno de Meaño- también atacaron a Aspérez, afirmando que, “Meaño Independiente no es un partido político de izquierdas”, y aseguran que, “los socialistas ya advertimos en numerosas ocasiones de que la falta de concreción ideológica terminaría con un acercamiento, quien sabe si definitivo, al PP”. Mientras, el alcalde, Carlos Viéitez (Veciños de Meaño) rehusó ayer hacer declaraciones. José Aspérez, por su parte, dijo que hablará entre hoy y el lunes, aunque ya respondió al PSOE que, “en nuestra formación hay simpatizantes del PP, PSOE y el BNG, y algunos incluso son militantes”.