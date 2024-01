El PSOE anuncia batalla judicial para defender la presidencia de Marta Giráldez en la Mancomunidade

La moción de censura presentada por el Partido Popular, con el apoyo de los partidos independientes de Meaño encabezados por José Aspérez y Carlos Viéitez, se encontrará con la solicitud que efectuará en los tribunales el Partido Socialista para que esa medida no llegue a término. La primera maniobra pasará por solicitar una suspensión cautelar del debate plenario que tratará sobre el relevo presidencial de Marta Giráldez en favor de David Castro, postulado al cargo por los que plantean la medida. Un debate que quedó fijado para el próximo martes 13 de enero a las 12.00 horas.

Marta Giráldez compareció a mediodía de ayer en Exposalnés. Fue respaldada con la presencia de los alcaldes socialistas Alberto Varela, Samuel Lago, Luis Arosa, así como por el diputado autonómico Julio Torrado y varios concejales socialistas de toda la comarca. “Lo que expreso lo hago desde la libertad de no tener firmado nada con nadie”, fueron las primeras palabras de Giráldez para referirse a la postura adoptada para terminar con su presidencia al frente del ente supramunicipal.

El proceder del Partido Popular y de sus “acreedores” hace que la propia presidenta subraye que “me da un poco de rabia porque esa moción de censura, de la cual se lleva hablando varios meses, llegó a cuajar por reuniones en despachos y por compra de voluntades”. Añadió que “un concejal, supuestamente independiente, hace apenas 3 meses votó una cosa y ahora quiere votar la contraria. Tendrá que explicar él y también el Partido Popular, incluso el señor Rueda, qué es lo que le ofrecieron para que a esta presidenta le hubiese exigido la vicepresidencia y que ahora no quiere esa vicepresidencia con un supuesto nuevo gobierno”.

Entiende además Giráldez que detrás de la moción de censura se encuentra un propósito. “¿Qué gana el PP con esto? Primero, que estos días este sea el foco de la noticia y que se deje de hablar de una catástrofe natural como la que estamos sufriendo en esta comarca. El PP trata de desviar la atención de la nula gestión, otra vez y desgraciadamente, en algo tan importante para nuestras costas y que ahora se hable de esta moción de censura”.

Los motivos de “inestabilidad” que el Partido Popular argumenta como base de la presentación de su moción de censura provocan en la alcaldesa de Meis “lástima”. A ello añadió que “habla de inestabilidad política una persona que tuvo en su Concello a unas concejalas que dimitieron poco antes de las elecciones municipales”.

Relación de Gonzalo Durán y Carlos Viéitez

También se refirió la vigente presidenta de la Mancomunidade do Salnés a un documento que firman “Gonzalo Durán con Carlos Viéitez, al cual tacha de principal traidor de la comarca de O Salnés. Del que siempre dijo que nunca iba a estar con él en nada, como mínimo, me sorprende bastante que firmen el mismo documento”. En la misma línea se expresó al respecto de los dos partidos independientes de Meaño, así como a “la firma de un concejal que concurría por el Partido Popular y el PP lo expulsa por ciertas cuestiones de su pasado, parece cuando menos sorprendente”.

La defensa de la gestión realizada en el ente supramunicipal en los últimos cuatro años también mereció un aparte. Giráldez sostiene que “se estaban haciendo las cosas de manera distinta. Sin estridencias y sin excedencias, siguiendo un camino que pensábamos que era el bueno para los vecinos de la comarca. Conseguimos implementar los servicios que se venían dando en O Salnés, poner a disposición servicios que no se venían prestando como el de maestro compostero, servicio de orientación laboral, oficina de control de vertidos, el CIM que se llevó a otros concellos que no estaba cuando llegamos a la presidencia…”.

También defendió las competencias de su gobierno en materia de turismo, algo también criticado por el Partido Popular. Refiriéndose a David Castro señaló que “hablaba de nula gestión en turismo y de que las inversiones más importantes vinieron de la mano del PP. Eso es que no estuvo muy atento todos estos años cuando venía a los plenos de la Mancomunidade o a la comisión ejecutiva de alcaldes y alcaldesas. La subvención más grande de la historia de la Mancomunidade se consiguió hace apenas dos años y no fue a través del PP, fue a través del Ministerio de Turismo con fondos europeos de casi 2,3 millones de euros”.

"Gonzalo Durán trató de reventar el turismo en esta comarca"

Del mismo modo, la alcaldesa de Meis apuntó directamente a Gonzalo Durán. “Que se diga lo de la nula gestión en materia de turismo, al lado de la persona que trató de reventar el turismo en esta comarca creando un geodestino, o que le creó la Xunta de Galicia, expresamente para hacer la competencia a la Mancomunidade do Salnés, me da lástima y pena”, señaló.

Sobre el alcalde de Vilanova añadió que “es normal que quiera volver porque ya vemos que ese geodestino no funciona y es normal que ahora quiera nuevamente unirse a la Mancomunidade, pero nuevamente queda un poco mal que venga a presentar la moción de censura Gonzalo Durán con el papel manuscrito que todos firmaron que, además, estaba mal hecho”.

Por último, la presidenta de la entidad mancomunada quiso insistir en que el Partido Socialista no va a dar el brazo a torcer y peleará por mantener la presidencia. “Nos encontramos ante una cuestión controvertida, no pacífica. Tiene habido precedentes de batallas en Mancomunidades y nosotros la vamos a dar. Mis compañeros y yo lo vamos a intentar. No sabemos si nos van a dar la razón porque es una cuestión controvertida, pero sí que vamos a hacer. Es de justicia”.

Suárez: “No es normal que el PP, que apoyó todas las propuestas, diga que la Mancomunidade no funcionaba”

Acerca de la causa que llevó a esa situación, Marta Giráldez reveló que “hubo unas negociaciones después de las elecciones municipales y nosotros éramos conscientes que hacían falta los votos del BNG y de Aspérez. Aspérez solicitó desde un principio la vicepresidencia y, 3 o 4 días antes del pleno constitutivo el BNG también solicitó la vicepresidencia. Se les hizo saber que era imposible. En ningún caso ofrecimos la vicepresidencia a las dos partes. Se le ofreció a Aspérez que fue quien la exigió. Por ello nos sorprende el por qué ahora ya no le interesa ser vicepresidente”.

Respecto al cambio de postura de Aspérez, Marta Giráldez señaló que “en su día nos trasladó a nosotros que se sentía más cómodo con nosotros ideológicamente y que por eso nos iba a dar su voto. Se ve que hay personas que tienen una ideología muy volátil”. También se refirió a la postura adoptada por el BNG. En esta línea la alcaldesa de Meis apuntó que “quería formar parte de la comisión ejecutiva de alcaldes y alcaldesas. Le dijimos al BNG que en esa comisión solo la forman alcaldes y alcaldesas. No puede estar ni debe ningún otro cargo. Lo que ofrecimos después del pleno de investidura fue llevar un área concreta”.

Manuel Suárez, representante del BNG, quiso dejar claro que “reclamábamos una presencia activa, pero no llegó a buen puerto. Lo que es inexplicable es que el PP, que votó a favor de todas las propuestas de la Mancomunidade, diga ahora que no funcionaba”.