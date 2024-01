El PP arrebata la Mancomunidade a la izquierda como respuesta a la “inestabilidad” de los pactos

Uno de los mensajes que el Partido Popular intentará trasladar a los votantes en las elecciones autonómicas del 18 de febrero es que las sopas de siglas en los gobiernos son sinónimo de riñas internas y de inestabilidad. Y ese es precisamente el argumento sobre el que el PP ha edificado la moción de censura presentada ayer contra la presidenta de la Mancomunidade do Salnés, la socialista Marta Giráldez.

Desde el inicio del mandato se produjeron algunas desavenencias entre el PSOE y el BNG en los plenos comarcales, y el Partido Popular afirma que ha llegado el momento de frenar esta situación de “inestabilidad”, en palabras del alcalde de Ribadumia, David Castro.

El PP convocó a media mañana de ayer una conferencia de prensa urgente en la sede de la Mancomunidade, en el edificio de la antigua Exposalnés, en Cambados. Comparecieron alcaldes y concejales populares de Ribadumia, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y Meis. Cinco de ellos se sentaron en la mesa y en el centro se situó David Castro, que es la persona elegida por el PP para ponerse al frente de la Mancomunidade. Fue precisamente Castro quien explicó que es necesario frenar, “la inestabilidad que venimos palpando en los últimos meses”, y que, “ya desde el minuto uno del mandato se percibe un distanciamiento entre el PSOE y el BNG”.

Los populares consideran que este escenario político es perjudicial para el conjunto de la comarca, de ahí que liderasen la moción de censura. Para ello, necesitaban los votos de los representantes de los dos partidos independientes de Meaño, tanto el liderado por Carlos Viéitez como el de José Aspérez. Y cuentan con ambos. El alcalde de Ribadumia apuntó a preguntas de los medios que el vicepresidente comarcal será también del PP.

En todo caso, el PSOE no dará por perdida la batalla fácilmente, y fuentes consultadas indican que tratarán de frustrar la moción de censura en los Juzgados. Los socialistas argumentan al respecto que en los estatutos de la Mancomunidade no está contemplada la figura de la moción de censura y que, por lo tanto, no se puede hacer en este órgano. Según ellos, en 2006 la Justicia ya impidió un procedimiento similar en La Rioja.

Sobre esto, el alcalde de Vilanova -y expresidente comarcal- Gonzalo Durán señaló que durante su mandato se actualizaron los estatutos de la organización, y que en la disposición última ya se contempló que cualquier situación no recogida en los estatutos se resolvería según lo establecido en la Ley de Régimen Local. Y esta ley sí regula las mociones de censura.

Autenticar las firmas

Finalizada la conferencia de prensa, David Castro y sus compañeros de formación acudieron a la oficina de la Mancomunidade, con la intención de registrar la moción de censura. Llevaban con ellos las firmas de los 14 vocales que les otorgan la mayoría absoluta en el pleno. Sin embargo, la secretaria comarcal advirtió de que había un defecto de forma y rechazó registrar el documento en esas condiciones.

La funcionaria indicó que las firmas no estaban autenticadas, es decir, que no existía una garantía absoluta de que fuesen válidas, por lo que propuso dos alternativas al PP: o bien traían la moción de censura firmada por los 14 vocales ante notario, o bien acudían todos ellos a firmar el documento ante ella. El PP escogió este segundo camino.

Así, firmaron en ese mismo momento la decena de ediles que habían acompañado a David Castro a la conferencia de prensa, y los demás fueron pasando a lo largo de la tarde por Cambados para cumplir con el requisito. A última hora solo faltaban por firmar el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el independiente de Meaño, José Aspérez, ya que ambos estaban de viaje. El último de ellos preveía estar en Cambados para firmar sobre las nueve de la noche.

Salvo que el Partido Socialista lo evite mediante la judicialización del asunto, Marta Giráldez deberá convocar el pleno en el que se votará la moción de censura en un plazo máximo de diez días.

A la hora de hablar de objetivos para su próximo mandato, David Castro abogó por ampliar la depuradora de agua potable y por consolidar el trabajo en turismo iniciado en la etapa de Gonzalo Durán.

Aspérez: “La relevancia que se nos prometió quedó en ostracismo total y ninguneo”

José Aspérez tampoco será vicepresidente de la Mancomunidade con el PP. “No era algo indispensable para nosotros”, apunta. Pero sí lo era tener un papel activo en la Mancomunidade, y eso no llegó con la izquierda. “Mantuvimos el compromiso de apoyar al bloque de izquierdas, pero esa relevancia que se nos prometió quedó en el ostracismo total y en el ninguneo tanto por parte del BNG como del PSOE”, añade el independiente. Aspérez afirma que, “lamentamos muchísimo que se haya llegado a este momento”, pero que se ha cansado de que su papel en la Mancomunidade se limite “a levantar la mano” en los plenos. También se ha cansado de esperar a que socialistas y nacionalistas se sentasen a negociar con calma para resolver todas las discrepancias. Muy decepcionado con la actitud del BNG comarcal, Aspérez solo ha tenido palabras amables con el Bloque de Meaño. Marta Giráldez, por su parte, no hizo ayer declaraciones, a la espera de una conferencia de prensa convocada para hoy.