Entrenándose a las puertas del Concello de Cambados para reclamar un parque de calistenia

Eloy Fernández es un cambadés que ha hecho de la calistenia una manera de vivir. Se trata de una disciplina de fuerza y agilidad en la que la única oposición en el propio peso corporal y en la que este cambadés se ha convertido en toda una referencia a nivel nacional e incluso internacional.

En su afán de poder llevar a cabo sus entrenamientos diarios en las mejores condiciones, Fernández solicitó hace años al Concello de Cambados la posibilidad de contar con un parque con aparatos específicos para ello. Una instalación que se ha convertido en algo habitual en muchas localidades a nivel europeo con el afán de promover el cuidado físico.

Aquella demanda iniciada en 2019 fue tomando cuerpo. Señala el deportista cambadés que “en mayo de 2022 ya tendría que estar listo el parque. Tuve reuniones con el Concello y la idea le pareció genial, pero de momento seguimos esperando y nadie da una explicación”.

Tal fue la implicación de Eloy Fernández en la posibilidad de llevar a cabo el parque de calistenia que, una vez conocida la partida municipal para este cometido, se dedicó a buscar alternativas más viables económicamente. Señala al respecto que “se había decidido incluso que se iba a instalar en una pequeña parcela al lado de O Pombal y el Concello tenía previsto entre 13.000 y 20.000 euros para llevarlo a cabo”.

El reconocimiento dentro del mundo de la calistenia de Eloy Fernández le permitió acceder a ofertas que suponían un ahorro considerable para un parque con mejores prestaciones que las posibilidades que manejaba el propio Concello. “Les ofrecí un parque por 5.000 euros y que además estaba homologado porque tenía las medidas reglamentarias en cada aparato. Hablé incluso con el jefe de obras de todos los detalles, pero a día de hoy no me hicieron caso y tampoco hay parque”. Añade a este respecto que “la oferta sigue activa hasta final de año, pero es una posibilidad que llega de sobra y mucho más barata”.

Con el ánimo de reivindicar una instalación que sería pionera en la comarca, Eloy Fernández lleva desde el mes de septiembre entrenándose siempre que puede, y la meteorología se lo permite, delante del Concello de Cambados. Allí se planta por las tardes con sus propios elementos de entrenamiento para realizar sus rutinas durante alrededor de 3 horas.

Sostiene que “desde que empecé ya llevo 17 días delante del Concello. Tengo claro que estoy en un lugar público y no me pueden echar de allí. No estoy haciendo nada malo y solo pido que hagan aquello que habían aprobado. Hay más practicantes que yo que también pueden ver cubierta una carencia que existe en toda la comarca”.

Del prestigio de Eloy Fernández dentro de su especialidad está fuera de toda duda. Sin ir más lejos viene de participar en Toledo en una prueba en la que superó en una batalla individual a uno de los mejores del mundo, el francés Iliesse Belasri. “Le gané por un punto en una competición de estilo libre”, señala a la espera de poder cambiar la fachada del Concello por un mejor horizonte para sus entrenamientos.