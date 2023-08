La abstención del BNG con Aspérez podría devolver la Mancomunidade a manos del PP

La Mancomunidade do Salnés celebró a primera hora de la mañana de ayer en Cambados su pleno de constitución. Todo apuntaba a que sería una sesión plácida y de trámite, pero al final fue todo lo contrario. Al término del pleno, las caras largas y de sorpresa de la izquierda contrastaba con los gestos de expectación de los representantes del Partido Popular. Y es que si bien el guion se cumplió con la socialista Marta Giráldez, que ha sido reelegida presidenta del órgano comarcal, la abstención del BNG en la elección del vicepresidente, el independiente José Manuel Aspérez, podría dejar abierta la puerta a una moción de censura.

El pleno de la Mancomunidade está formado por 27 concejales. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, llegó a la sesión con 14 apoyos: los diez del PSOE, los dos del BNG, y los de Esquerda Unida de O Grove y de Aspérez, representante de Meaño Independiente. El PP sabía que no le salían las cuentas, por lo que decidieron no exponer a su candidato, David Castro, de Ribadumia, a una votación que tenía perdida.

De modo que se celebró a mano alzada la votación para ocupar la presidencia y no hubo sorpresas, siendo reelegida Marta Giráldez. Pero no sucedería lo mismo cuando hubo que votar al vicepresidente, un cargo relevante ya que ofrece la llave de la comisión ejecutiva de la Mancomunidade, que es donde se toman el grueso de las decisiones relevantes. El único candidato fue Aspérez, que esperaba recibir los mismos 14 votos que Giráldez. Pero no fue así. Los dos miembros del BNG, Manuel Suárez (A Illa) y Mar Pérez (Cambados), se abstuvieron, y el meañés quedó con 12 apoyos, insuficientes contra las 15 abstenciones. En consecuencia, la vicepresidencia ha quedado vacante.

Al término del pleno, José Manuel Aspérez no ocultaba su enfado. Asegura que tenía un acuerdo con el BNG de Meaño, según el cual iban a apoyarle para que fuese el vicepresidente y que, de este modo, hubiese en la junta de alcaldes una voz de Meaño alternativa a la de Carlos Vieitez. Sin embargo, los dos representantes del Bloque en la Mancomunidade niegan que hubiese acuerdo alguno con ellos.

En torno a la una de la tarde, los nacionalistas hicieron público un comunicado en el que manifestaron que su papel ha sido decisivo para que la Mancomunidade siga en manos del PSOE. “Gracias al trabajo político del BNG se posibilitó una mayoría en la junta de la Mancomunidade que evitó que la Presidencia cayese en manos de la derecha”. Y explican que se abstuvieron en la votación del vicepresidente porque era un asunto, “que no fue acordado”.

“Es necesario destacar que la abstención fue motivada por esa ausencia de acuerdo, no por un veto al candidato ni una situación semejante”, añaden.

Por ello, concluyen, “el BNG muestra su predisposición a sentarse a negociar un acuerdo en este aspecto y en cualquier otro sobre el funcionamiento de la entidad”. Pero la polémica ya está servida.

José Manuel Aspérez se siente traicionado por el BNG, pues según él en Meaño le dijeron que le apoyarían, como hicieron en el pleno municipal de organización. Por ello, advierte de que la situación política en la Mancomunidade podría dar un vuelco al perder la confianza en el grupo de izquierdas.

El PP también habló en su momento con Aspérez, ofreciéndole la vicepresidencia y el área de turismo, y ahora el meañés podría valorar con más detalle esa propuesta. Eso sí, todavía habrá que esperar a que se defina si jurídicamente los estatutos de la Mancomunidade contemplan la posibilidad de llevar a cabo una moción de censura.

Curiosamente, los representantes de Meaño llevan dos mandatos consecutivos siendo decisivos en las votaciones para la presidencia de la Mancomunidade.