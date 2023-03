El esqueleto de hormigón de As Bizocas vuelve a ser noticia

Hace tres décadas la comunidad de montes vecinales en mano común de San Vicente de O Grove tuvo la pésima idea de construir un pabellón polideportivo en el lugar de As Bizocas.

Pero la ley impedía levantar allí una construcción de tales características. Razón por la cual aquella obra se quedó en un gran esqueleto de hormigón que así continuó hasta la actualidad, convertido en un mamotreto que no sirve absolutamente para nada y no solo afea el entorno, sino que constituye un peligro evidente.

La última oportunidad

Ahora, después de infinidad de intentos fallidos por parte del Concello de O Grove, el gobierno de José Cacabelos Rico plantea una nueva posibilidad, que quizás sea la última.

Así lo expuso el propio alcalde en una reunión mantenida el martes entre su gobierno y representantes de la comunidad de montes, presidida por Manuel Castro, y de las asociaciones de padres de alumnos del colegio y el instituto situado en ese mismo lugar, justo al lado del viejo esqueleto del pabellón.

Cancha multideportiva

La intención del ejecutivo, teniendo presente que la ley impide terminar ese pabellón, es convertir la zona en una cancha multideportiva al aire libre, similar a los espacios de ocio y juego que ya disfrutan los grovenses en Terra de Porto y Confín.

Tras haberlo intentado con los fondos del Plan E, durante el paso de José Luis Rodríguez Zapatero por el Gobierno de España, y de nuevo en los años 2016 y 2017, Cacabelos cree que ahora sí hay opciones de salvar la parcela del viejo pabellón para dotar a la parroquia de San Vicente, al colegio y al instituto de un área multideportiva importante.

Y cree que hay más posibilidades ahora porque también parece existir mayor receptividad por parte de los comuneros, y son ellos los que pueden propiciar o zanjar para siempre este proyecto, ya que el esqueleto de hormigón que ellos mismos levantaron también ocupa sus terrenos comunales, por lo que esta entidad debe dar el paso de ponerlo en manos del Concello.

Así se expuso en la reunión aludida, en la que Cacabelos dejó claro que su gobierno ya busca financiación y que la futura cancha polideportiva podrá ser utilizada tanto por los vecinos como por los alumnos de los dos centros educativos aludidos y por el club de fútbol Amanecer.

“Gran noticia”

Es esto lo que lo lleva a decir que conseguir esa cancha será “una gran noticia para todos”, desde un punto de vista deportivo y social. Pero también supondrá “un cambio radical en la imagen del lugar”.

De ahí que se comprometa a seguir trabajando para poder hacer realidad este proyecto. No sin antes incidir en que “el único escollo legal con el que nos encontramos es el de la titularidad de los terrenos”, ya que si el Concello consigue una subvención para transformar el viejo armazón en una cancha al aire libre, no podrá invertir el dinero si ese terreno no es público.

De ahí que se barajen y estudien diferentes opciones, teniendo en cuenta que una comunidad de montes no puede vender sus propiedades.

Expropiación

Sí puede permutarlas, de ahí que ésta sea una de las posibilidades puestas sobre la mesa. La otra sería expropiar el terreno, para lo cual habrá que justificar que la inversión a realizar tiene interés público, como es el caso.

En relación con estas posibilidades, hay que recordar que la asamblea de los comuneros acordaba en diciembre de 2021, ceder al Concello el esqueleto de hormigón del fallido polideportivo de As Bizocas, así como la parcela que ocupa.

Parque infantil

Ya entonces el gobierno de Cacabelos se brindaba a dotar esa estructura de un techo adecuado para habilitar una zona de ocio y deporte, con un parque infantil, juegos biosaludables y elementos similares.

El problema surgía por la necesidad que tiene el Concello de lograr una cesión o titularidad indefinida de la parcela, cuando resulta que la ley solo permite a los comuneros efectuar ese tipo de cesiones por periodos de treinta años.