O Salnés mira con cierto recelo al verano ante las limitaciones que sufre su red de suministro

Aunque no existe forma de asegurarlo de forma categórica, en la Mancomunidade sospechan que la avería que sufrió la tubería de suministro de agua el pasado mes de abril en Castrelo pudo deberse a un masivo llenado de piscinas en municipios como el de Meaño. Los indicios que apuntan a ello son que ocurrió durante el fin de semana, un fin de semana en el que hizo mucho calor y en el que se detectó un importante incremento en el consumo sin ningún tipo de motivo. Las otras opciones, el riego o un uso indebido por parte de varias empresas, se descartan ya que el incremento en el consumo se habría detectado durante la semana. Castro reconoce que el llenado de piscinas, especialmente de aquellas más pequeñas que carecen de sistemas de depuración más potentes, es un quebradero de cabeza para la red de suministro de agua de la comarca de O Salnés, ya que genera picos de consumo imposibles de controlar. Es más, el presidente de la Mancomunidade no descarta que algunos de los municipios que la integren acaben tomando medidas contra esta problemática. “El uso de agua municipal es algo que debemos cuidar entre todos y destinar al consumo de las viviendas, no se debería desperdiciar esta agua, después de ser sometida a un importante tratamiento potabilizador, en usos de ocio, por eso hay algunos concellos que están dispuestos a tomar medidas en cuanto detecten un consumo exagerado”, explica Castro. Cambados ya tuvo que hacerlo en 2022, en plena sequía, cuando en pleno mes de julio, publicó un bando prohibiendo el uso del agua de la red mancomunada para el llenado de piscinas y el riego de jardines y cultivos. La avería tan solo dejó sin presión durante algunas horas a la zona de Meaño y fue solucionada unos días después, cortando uno de los carriles del puente para cambiar la tubería.