Industria inyecta a Stellantis Vigo una primera ayuda de 29 millones para la nueva plataforma

La espera ha concluido para Stellantis Vigo. El Ministerio de Industria y Turismo garantizó ayer al menos 29,2 millones de euros a cargo de los fondos del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) para que la planta pueda “acometer un proceso de transformación histórico” con la implantación de la nueva plataforma industrial, la STLA Small. Así lo trasladó el propio ministro del área, Jordi Hereu, durante un acto celebrado en Madrid en el que dejó caer que la factoría tendrá más ayudas cuando se conozca la resolución provisional, una vez concluido el plazo de alegaciones, y tendrá más opciones en las siguientes convocatorias. “Después del Perte 2 viene el 3 y el 4...”, deslizó. Desde la empresa, por su parte, celebraron la tan esperada confirmación, valorando esta primera ayuda como “un importante paso y una muestra de la confianza y apoyo del Gobierno”. Ahora, quedan dos incógnitas por desvelar: cuál será la cuantía aportada finalmente y la decisión final del grupo, que ya valora en interno la asignación final de la plataforma para Balaídos y del nuevo modelo, la siguiente generación del Peugeot 2008.

Casi ocho meses después de que se cerrase el plazo para presentar los proyectos a esta línea B de la segunda edición del Perte VEC, el Ministerio dio a conocer los apoyos que se llevará Stellantis, que se dividirán entre 20,7 millones de subvención y 8,5 de préstamo dentro de los 85,6 millones a los que optaba. Cifras conocidas gracias a la resolución provisional publicada horas más tarde de las declaraciones de Jordi Hereu en el Nueva Economía Fórum.

Durante el evento, que comenzó a las 9.00 horas, el ministro valoró el trabajo realizado en el marco de las ayudas Next Generation para la automoción y, en concreto, las ayudas de la segunda convocatoria del Perte VEC, agotada en un 95% en la línea A, pensada solo para la producción de baterías. Para la B, de la cadena de valor, explicó que se seleccionaron 15 nuevos proyectos que van a recibir un total 76 millones euros, correspondientes a ocho comunidades autónomas.

Aunque no pudo ser en la primera edición del Perte por la rigidez de sus bases, Stellantis Vigo sí ha conseguido una partida en esta segunda convocatoria, a la que presentó iniciativas para dotarse de la STLA Small. Proyecto similar, puesto que la plataforma es la misma, aunque diferente en la forma y fondo al que el grupo presentó para su planta de Figueruelas. Los 29,2 millones de euros de Vigo son 25 menos que los 54,3 millones adjudicados por Industria a la fábrica zaragozana. En aquel caso se dividieron entre 38,6 millones de subvención y 15,7 millones de préstamo. “No son comparables”, concretaron fuentes de la empresa sobre ambas iniciativas.

Hereu dijo que “en una resolución definitiva”, cuando se conozca, “tiene cariz de que [la ayuda] aumentará en algo”. Además, recordó que el grupo Stellantis lleva ya adjudicados 154 millones del Perte VEC en todas sus convocatorias, el grueso para la fábrica de Zaragoza y la futura gigafactoría de baterías.

Sea como sea, ni sumando las dos partidas ahora concedidas se acercan a la cuantía que se ha llevado en esta convocatoria Mercedes-Benz, que figura como la gran triunfadora de este Perte VEC II al lograr 129,6 millones de euros de financiación para dar el salto hacia la electrificación y mejorar algunos de sus procesos por otros más sostenibles y eficientes en su planta de Victoria.

Por otro lado, Hereu también se encargó de confirmar una ayuda a Gestamp de 35 millones de euros “distribuidos en diferentes plantas españolas”. Entre las plantas beneficiadas no estarán las que se encuentran en el área de Vigo, pero sí las dos de Barcelona y las de Bizkaia, Navarra y Valencia. En concreto, se adjudicó 26,7 millones en forma de subvenciones y 7,3 en préstamos.

Otra multinacional con gran presencia en el área de Vigo y que también resultó beneficiada es Plastic Omnium. Industria le concede 1,93 millones de euros, aunque para las factorías del grupo en Almussafes (Valencia) y Tudela (Navarra).

Las otras empresas que se benefician de esta nueva remesa de adjudicaciones son para la alavesa Global Laser Araba (3,4 millones), las barcelonesas Ficosa Automotive (3,09) y Hub Tech Factory (2,04), la madrileña Robert Bosch (1,01) y la soriana Exide Technologies (853.307 euros).

En la lista de desestimadas, Industria añadió otros nueve proyectos, ninguno en Galicia. Entre ellos destaca el de Stellantis para Villaverde (Madrid) para un “plan de inversión para la producción del vehículo eléctrico”. Además, figuran RPK, Birziplastic, Trety, Bosch Service Solutions, Gestamp Servicios, Six to Go Solutions, Natural Movement y Celulosa Fabril.

Una vez conocida la resolución, Stellantis se posicionó para celebrar ese “importante paso”, aunque, como ya hizo en anteriores ocasiones, anunció la presentación de alegaciones “para obtener el máximo apoyo a los proyectos presentados”.

De igual forma, recordaron que la “viabilidad económica” de las factorías de Stellantis en España “está siendo estudiada por el grupo”, y que este apoyo “es una condición” para la toma de decisiones, junto con “los altos niveles de competitividad, calidad y clima social de la fábrica”, como atestiguó el propio CEO de la empresa, Carlos Tavares, durante su visita a Vigo el pasado diciembre.

Ahora está por ver si es finalmente el director de la planta, Ignacio Bueno, el que realiza el anuncio final a la plantilla, como indicó el portugués entonces, ya que a finales de mes será José Luis Alonso Mosquera el que tome las riendas de Balaídos.

Desde la Xunta, por su parte, la valoración fue más negativa. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, desveló que la solicitud de Stellantis era de 40 millones, por lo que la cuantía de 29 concedidos dejan a la Xunta “muy decepcionada”.

“Llevamos casi un año esperando a que se resuelva la convocatoria, y el alcalde de Vigo, en las elecciones autonómicas, dijo de manera reiterada que estaba asegurada la financiación para Stellantis”, apuntó Lorenzana, que mezcló la asignación de estos fondos con el plan que prepara la administración gallega para dotar de fondos de emergencia a la industria auxiliar.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró la asignación y dijo opinar “lo mismo” que Stellantis Vigo. “Primero, el reconocimiento de estos 29 millones tan importantes”, indicó, “y segundo, la certeza de que en el Perte 3 va a haber la asignación a Vigo para completar la cifra que Stellantis necesita para llevar adelante” el proyecto de la plataforma. “Stellantis sabe que va a ser así y yo sé que va a ser así”, añadió el regidor, que recordó también la llegada de alta tensión y que lanzó una pregunta: “¿Y cuánto pone la Xunta para que Stellantis siga en Vigo?”.

Sobre esa nueva convocatoria del Perte VEC que comentó Caballero, Hereu también realizó un importante anuncio en el foro de Madrid. La próxima semana será lanzado el Perte VEC 3, que se dividirá en una línea de baterías dotada con 300 millones de euros y en otra para la cadena de valor por 200 millones de euros, que se convocará más tarde.

Junto a ello, Hereu también anunció que el Gobierno tiene previsto aprobar la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica el próximo mes de julio. El titular de Industria confirmó que ya se ha completado la revisión del anteproyecto, en el que se reforzarán y se incluirán nuevos instrumentos de política industrial.

La producción del motor cae en Galicia un 38% en marzo La dirección de la factoría Stellantis Vigo comunicó ayer a la plantilla la suspensión de un nuevo turno de producción, en este caso por un problema sufrido por un camión cargado de piezas que no llega a tiempo a la planta. El problema de aprovisionamiento afecta al Sistema 2 de la factoría, el que se encarga de la producción de las furgonetas K9. La suspensión afectó al turno B, el de la tarde. Algunos sindicatos se han quejado “por el escaso tiempo de preaviso de esta parada”, apenas unas tres horas, y avisan que presentarán reclamaciones al respecto. Las incesantes paradas en la planta están provocando una caída muy fuerte de la producción industrial del sector de la automoción en Galicia. En marzo se desplomó el 38,4% y la merma acumulada en todo el primer trimestre fue del 16,2%, según el balance publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Es la rama manufacturera con peor dato mensual y anual. Su enorme peso arrastra el cómputo de toda la industria autonómica, que retrocedió un 4,2% en marzo y un 0,7% en los tres primeros meses del ejercicio. También destaca la fabricación de productos metálicos, con reducciones del 21,7% y el 15,4%, respectivamente; la industria de la alimentación, que recortó su producción el 9% en marzo y un 0,7% en lo que va de año; la reparación e instalación de maquinaria y equipamiento (17,9% y 0,9% de descensos); y la industria de la madera (18,5% y 4,5%). La energía lidera las alzas: 29,7% en marzo y el 4,6% anual. La fabricación de bebidas consolida un arranque espectacular en el año. Su producción se disparó el 28,6% en el tercer mes de 2024 y roza el 30% de subida en el trimestre al completo. A pesar de la caída, Galicia fue la segunda comunidad donde menos se recortó la producción industrial, solo por delante de Castilla y León (1,1%). En todo el país bajó el 11,3%.

Jordi Hereu, Ministro de Industria y Turismo “En una resolución definitiva tiene cariz de que (la ayuda) aumentará en algo”

