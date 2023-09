Erudito de Vigo, Corvera, 24 de setembro de 1943 - Vigo, 19 de febreiro de 2023.

Ex director de FARO DE VIGO, membro do Instituto de Estudos Vigueses, Cronista Oficial de Vigo, Medalla de Ouro da cidade. Gran figura da comunicación e da cultura.

Xornalista e investigador exemplar, ademais da súa admirable traxectoria profesional en FARO, baixo cuxa dirección defendeu reivindicacións históricas para Vigo e para Galicia, a infinita curiosidade de De Blas levoulle a rescatar do esquecemento a personalidades e acontecementos extraordinarios da historia e intrahistoria da cidade e de Galicia.

Amante da urbe olívica, a súa gran paixón xunto ao decano, tras a súa xubilación centrou todo o seu esforzo e caudal intelectual en encher cos seus artigos e libros unha parte moi significativa das lagoas historiográficas da cidade. Escribiu máis dunha ducia de libros con Vigo e FARO como a súa principal misión.

Como colofón ao seu inextinguible legado, Ceferino de Blas deixou por escrito moi avanzada a súa última obra, na que traballaba ata só un par de semanas antes do seu inesperado falecemento: “Vigo, porta do mundo”, un soberbio e colosal retrato sobre as grandes figuras da historia que pasaron pola nosa cidade. Un mosaico grandioso ao que FARO, coa colaboración do Concello de Vigo, dedica esta magna exposición e un gran libro que verá a luz no ano do 170 aniversario do decano. Nada quedará pendente, querido Ceferino. Grazas por tanto e por todo.