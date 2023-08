Vigo, porta do mundo: cineastas y poetas Actualizado: 04/08/2023 13:45 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Festival do cinema español en Vigo promovido por Cesáreo González (1957) Vigo converteuse na capital do cinema español por obra e graza de Cesáreo González entre os días 12 e 17 de febreiro de 1957. O gran produtor trouxo a populares actrices e actores, e presentou catro películas, dúas delas en rigorosa premier.

Festival do cinema español en Vigo (1957) Paquita Rico, Amparito Rivelles, Alicia Palacios, Vicente Parra, Jorge Mistral e José Suárez, compuxeron o elenco cinematográfico, xunto ao director Manuel Mur Oti, e o propio Cesáreo González. A última hora fallaron Carmen Sevilla e Aurora Bautista, que tamén estaban anunciadas.

Festival do cinema español en Vigo (1957) “O batallón das sombras” e “Camelia” estreáronse en Vigo. “Rúa maior” presentouse nunha Gala da Prensa, tras os seus premios en Berlín e París. E “A faraona”, de Lola Flores, pechou as proxeccións nos cinemas García Barbón, Fraga e Cinema Radio ao longo daquela semana.

Festival do cinema español en Vigo (1957) As institucións locais desfixéronse en atencións aos seus famosos visitantes, con xantares e ceas multitudinarias, así como programas radiofónicos especiais. Tamén se celebrou un animado café de redacción en honra á figura de Cesáreo González.

Festival do cinema español en Vigo (1957) “O batallón das sombras” proxectouse con dous finais diferentes, e pediuse ao público o seu parecer sobre o desenlace definitivo mediante unha votación en papeletas. Un feito sen precedentes, moi característico do quefacer do produtor vigués, que deixou a decisión en mans dos seus paisanos.

Festival do cinema español en Vigo (1957) Antes da súa marcha, a empresa Fraga agasallou á embaixada cinematográfica cunha comida no Gran Hotel. Pola noite tivo lugar un baile de despedida como “Festa das estrelas”, de carácter benéfico.

III Congreso Internacional de Poesía: un centenar de rapsodas nas Cíes (1954) En pleno Ano Santo, acolleu Compostela a celebración do III Congreso Internacional de Poesía, entre o 23 e o 28 de xullo de 1954. A flor e a nata dos poetas españois non quixeron perderse aquel fraternal encontro con outros colegas chegados de Portugal, Francia, Irlanda e Bélxica.

III Congreso Internacional de Poesía: un centenar de rapsodas nas Cíes (1954) Os participantes desprazáronse a distintos lugares de Galicia e gozaron dunha xira inesquecible pola Ría de Vigo, coas Cíes como destino final e fonte de inspiración. Con esta xornada especial o congreso quixo homenaxear os poetas medievais galegos.

III Congreso Internacional de Poesía: un centenar de rapsodas nas Cíes (1954) José Mª Castroviejo actuou como mestre de cerimonias e en canto se afastaron do porto, abriu as intervencións cun belo recordo aos cantores do mar. Gerardo Diego recitou logo un romance mariñeiro e o crítico lusitano Ferreira da Cunha leu unha cantiga descoñecida de Martín Codax.

III Congreso Internacional de Poesía: un centenar de rapsodas nas Cíes (1954) A comida estivo amenizada en todo momento con música popular galega. Como punto final, Chuchi Kruckenberg e Celso Emilio Ferreiro interpretaron a dúo para os seus colegas unha entrañable muñeira.

III Congreso Internacional de Poesía: un centenar de rapsodas nas Cíes (1954) Os poetas seguiron coas súas alocucións na viaxe de regreso. García Nieto demostrou o seu maxisterio. Tamén estiveron brillantes Bernardino Graña, Alexandro Criveiro e Emilio A. Blázquez. Finalmente, o violín de Starkie soou de novo ata a chegada do barco a Vigo.

