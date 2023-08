Vigo, porta do mundo: trotamundos Actualizado: 04/08/2023 15:28 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Edgar Wallace - Correspondente de guerra e novelista (1904) Edgar Wallace, o correspondente de guerra máis acreditado de Inglaterra a principios do século XX, acudiu a Vigo como enviado especial do “Daily Mail” para obter información de primeira man sobre o paso da frota rusa do Báltico. Ao mando do almirante Rozhdéstvenski, unha potentísima armada composta por trinta e nove buques navegaba cara a Xapón, en plena confrontación bélica entre ambos países. Ao seu bo olfacto xornalístico, Wallace sumou logo a súa calidade como narrador de misterio, ata o punto de pasar á historia como o creador do thriller coa súa novela Os catro homes xustos. Igualmente escribiu o guion da película orixinal de “King-Kong”, que constituíu un éxito mundial.

Sofía Casanova - Primeira española correspondente de guerra (1919) “Eu son a única muller galega que viu de preto os horrores da guerra. E onde queira que fora, comigo levei o sentir da muller galega, con cuxo espírito estiven sempre comprometida”. Isto proclamou con orgullo en 1919 a intrépida reporteira Sofía Casanova durante unha conferencia que pronunciou en Vigo. Cando descansaba en Baiona do seu último lance bélico, unha comisión de “La Oliva” reclamou o seu concurso para contar as súas experiencias ante os seus asociados. A conferencia da reputada xornalista celebrouse no Tamberlick, presentada polo alcalde Francisco Lago. A pesar da súa trepidante vida profesional por toda Europa, a famosa correspondente de guerra atopou a ocasión de volver a Vigo con gran pracer noutras ocasións posteriores.

Ernest Hemingway - Correspondente de guerra e novelista (1922) Ernest Hemingway datou unha crónica en Vigo o 18 de febreiro de 1922, titulada “A almadraba en España” e publicada polo xornal canadense “Star Weekly”, de Toronto. Hemingway realizou unha descrición da cidade, poñendo un acento especial no ámbito mariñeiro. O estilo narrativo xa lembraba bastante á popular obra O vello e o mar, que publicou trinta anos despois. Esta crónica rescatada por FARO DE VIGO en 1977 tivo moito interese por canto os biógrafos do escritor dataron habitualmente en 1923 a súa primeira estancia en España para ver unha corrida de touros en Madrid; é dicir un ano despois daquel relato enviado desde Vigo.

Elly Beinhorn Rosemeyer - Aviadora (1932) Elly Beinhorn chegou ao porto a bordo do Cap Norte, de regreso á súa casa de Alemaña. A lendaria aviadora acababa de superar o reto de converterse na segunda muller tras Amy Johnson en voar desde Europa ata Australia. Os traxectos aéreos de longa distancia constituíron a auténtica paixón de Elly. Así sucou os ceos dos lugares máis apartados de medio mundo. En certa ocasión tivo que efectuar unha aterraxe de emerxencia en pleno deserto do Sahara, onde salvou a súa vida grazas á axuda dunhas tribos nómades. Cando pasou por Vigo, a aviadora traía consigo o monoplano “Klemm”, que utilizou para conseguir aquela notable xesta, aínda que convenientemente desmontado para facilitar o seu transporte.

Jules Vedrines - Aviador (1911) Jules Vedrines substituíu ao seu compatriota Leonce Garnier nunha exhibición aérea organizada en Vigo pola Asociación Popular. O gobernador civil, José Boente, prohibiu o voo de Garnier por un contrato previo para realizar outra exhibición en Pontevedra. O escándalo foi tan maiúsculo que a corporación municipal dimitiu en sinal de protesta. No medio dunha gran expectación, o monoplano “Morane” con Vedrines aos mandos, despegou do aeródromo de Balaídos a media tarde do 24 de setembro de 1911, transformado nun maxestoso paxaro voador que mantivo en ascuas a miles de almas ata a súa feliz aterraxe, despois de incribles piruetas. O piloto francés quedou tan satisfeito que a media mañá do día seguinte realizou unha pasada co seu monoplano sobre a Ría. Aquela pirueta resultou unha orixinal maneira de despedirse dos vigueses.

Fernando Gallego, marqués de Quintanar - Enxeñeiro e conselleiro de Unión Aérea Española (1927) O marqués de Quintanar e outros acompañantes aterraron na praia de Panxón o 9 de setembro de 1927, a bordo do famoso avión “Marabú”, pilotado por José Mª Ansaldo, tras empregar menos de catro horas nun voo desde Madrid. O alto directivo da Unión Aérea Española estaba empeñado en impulsar un roteiro aéreo Ferrol-A Coruña-Vigo-O Porto-Lisboa, para enlazar na capital portuguesa coas súas liñas xa operativas a Madrid e Sevilla. O obxectivo principal daquel voo foi estudar as condicións de aterraxe en Panxón. O proxecto tivo unha gran importancia, pero finalmente non puido materializarse.

Alexander von Humboldt - Explorador e xeógrafo (1799) Considerado o pai da xeografía universal como ciencia empírica e explorador infatigable durante toda a súa vida, Humboldt percorreu media España tras frustrarse unha proxectada viaxe por África por mor dos conflitos bélicos.

Alexander von Humboldt - Explorador e xeógrafo (1799) Durante tres semanas estivo en Galicia e tanto a escritora Pardo Bazán como o xornalista Fernández Mato situaron o xeógrafo prusiano en Vigo e mesmo visitando as Cíes. Deste porto partiu en 1799 a Centroamérica, onde Humboldt iniciou unha nova exploración por varios países suramericanos, recollendo valiosos datos sobre o clima, a orografía, a flora e a fauna en lugares exóticos.

Otto Nordenskjold - Explorador (1904) O sueco Otto Nordenskjold chegou a Vigo tras o seu afortunado rescate no Polo sur, despois do naufraxio do buque encargado de recoller os membros da súa expedición. O reputado explorador estivo illado durante un ano naquel recóndito lugar, cazando focas e comendo ovos de pingüín para sobrevivir. Ante a gran cantidade de cartas de amigos interesándose pola súa situación, que a consignataria lle entregou ao chegar a esta cidade, Nordenskjold optou por non desembarcar do Tijuca para responder a tantas atencións e tranquilizar os seus colegas e admiradores. Curiosamente, o explorador falaba bastante ben o español polas súas longas estancias na Patagonia arxentina.

Odón de Buen - Xeógrafo e oceanógrafo (1918) Odón de Buen, fundador da oceanografía española e prestixioso naturalista, estivo en Vigo para cumprir unha importante misión en 1918: confeccionar o mapa subacuático de España, documento fundamental para a navegación submarina, que empezaba a imperar en todo o mundo. Á fronte da Comisión Oceanográfica, De Buen dirixiu as operacións realizadas desde o navío Hernán Cortes. O equipo científico fixo medicións no medio da baía e na súa boca norte, na enseada de Barra e por fóra das Cíes, todos eles lugares de maior profundidade nas augas da Ría de Vigo.

George Borrow - Aventureiro e escritor (1837) “A baía de Vigo é a mellor do mundo”. George Borrow non deu pábulo á mala imaxe desta cidade que tratou de transmitirlle durante a súa previa estancia en Pontevedra o notario da capital, Valentín García Escudeiro. En canto chegou a Vigo, o incansable viaxeiro inglés ratificou a súa idea favorable da poboación, aínda sen coñecela, e aínda mellorou a súa percepción en xeral. Aventureiro impenitente que se gañou a vida vendendo biblias no seu camiñar incansable, “Jorgito o inglés” escribiu para a posteridade unhas impresións moi positivas sobre as dúas cidades. Publicado en 1842, o seu libro The Bible in Spain tivo unha acollida fantástica, con sete edicións esgotadas en só un ano.

Arthur Winterfeld - Trotamundos (1912) Trotamundos “Onte á noite visitounos este excelente rapaz, que fala oito idiomas e é altamente simpático”. Así presentou FARO na súa portada a Arturo Winterfeld, un trotamundos alemán, preto de alcanzar o seu obxectivo quimérico: percorrer 135.000 quilómetros a pé e sen diñeiro, por un premio de 150.000 marcos. O mozo contaba 29 anos e levaba andados 93.419 quilómetros en once anos e dez meses. Vexetariano, cunha saúde a proba de bomba, sobrevivía de impartir charlas e vender postais. Winterfeld vestía habitualmente un traxe de caza e ía armado cun prominente fusil para asegurarse un certo respecto. De Vigo saltou a Lisboa para embarcar cara a Asia. Alá pretendía concluír a súa xesta, que finalmente se truncou ao recibir unha chamada a filas do seu país para combater na I Guerra Mundial.