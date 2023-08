Vigo, porta do mundo: relixiosos, xenerais e nazis Actualizado: 04/08/2023 11:12 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Arístide Rinaldini - Nuncio do Vaticano (1902) Monseñor Rinaldini foi o primeiro embaixador do Vaticano en España que estivo en Vigo. A súa presenza non tivo carácter pastoral e, por tanto, careceu de proxección pública, aloxándose discretamente na Casa de Caridade. Ao día seguinte desprazouse ao Porriño, e despois a Mondariz para reunirse co ministro de Xustiza, Juan Montilla, que pasaba uns días no famoso balneario. Rinaldini deixou a Nunciatura tras a súa designación como cardeal en 1907. Desde entón, ningún sucesor seu deixou de efectuar polo menos unha visita a esta cidade. Todos os nuncios pasaron por Vigo con distintos motivos.

Federico Tedeschini - Nuncio do Vaticano (1929) Seguindo o costume dos seus antecesores, monseñor Tedeschini efectuou unha curta visita a Vigo durante o seu período vacacional de 1929, que pasou nas posesións dunha distinguida familia de Vilagarcía. O nuncio unicamente acudiu á Colexiata de Santa María para coñecer o templo, tendo como guía o propio abade, Faustino Ande. Así puido saber algunhas das peculiaridades da concatedral, interesándose polo Cristo da Vitoria. Monseñor Tedeschini pediu que non transcendese o seu desprazamento a Vigo e regresou pronto a Vilagarcía.

Ildebrando Antoniutti - Nuncio do Papa (1954) Despois de realizar unha visita apostólica a Baiona e Tui, monseñor Antoniutti detívose unhas horas en Vigo de regreso a Santiago. Autoridades e representacións recibiron ao nuncio na praza da Constitución coas debidas honras. Toda a comitiva trasladouse despois á Colexiata de Santa María para rezar unha Salve en acción de grazas e cantar o himno do Santísimo Cristo da Vitoria.

Ildebrando Antoniutti - Nuncio do Papa (1954) Monseñor Antoniutti ocupou a Nunciatura en España durante nove anos. Ao concluír a súa representación, o Papa Xoán XXIII nomeouno bispo.

Pai Pablo Albera - Superior dos salesianos, “O pequeno Don Bosco” (1913) O reitor maior da Congregación Salesiana e sucesor do lendario Don Bosco, o fundador da orde, chegou á cidade para visitar as súas prestixiosas escolas no Areal. Durante a súa estancia en Vigo, o pai Pablo Albera desenvolveu en dous días unha apertada axenda pastoral. Oficiou varias misas, reuniuse con antigos alumnos, mocidades católicas e cooperadores salesianos e impartiu a súa bendición a todos os fieis. Este sacerdote italiano permaneceu once anos á fronte da congregación e pasou á historia co sobrenome de “pequeno Don Bosco” polo seu gran labor e a súa fidelidade ao pai fundador.

Ángel Herrera Oria - Cardeal e xornalista (1918) Despois de intervir na Semana Rexionalista que tivo lugar en Santiago, o fundador e director do gran diario conservador O Debate tivo unha deferencia especial co deputado maurista Anxo Ossorio e Gallardo, asistindo en Vigo a unha conferencia súa sobre a situación dos partidos políticos. Herrera Oria aproveitou a ocasión para visitar a redacción de FARO DE VIGO, tal e como facían sempre as personalidades máis relevantes que pasaban pola cidade; sobre todo, do mundo xornalístico.

Ángel Herrera Oria - Cardeal e xornalista (1918) Herrera Oria tivo unha vocación tardía, debido a que non se ordenou sacerdote ata un cuarto de século despois daquela estancia en Vigo. Pero chegou a cardeal pola súa gran valía intelectual e o seu labor pastoral.

Monseñor Francis Spellman - Arzobispo de Nova York (1958) O sexto arcebispo de Nova York, a personalidade eclesiástica máis relevante da Igrexa católica de Estados Unidos, desembarcou no porto de Vigo á fronte dunha utrida peregrinación a Compostela no verán do 1958. Carlos de la Escalera, representante da axencia de viaxes American Express, recibiu unha mensaxe de gratitude de todos os expedicionarios pola perfecta organización e o trato recibido. Ademais de arcebispo da capital estadounidense, monseñor Spellman exerceu como vicario apostólico das Forzas Armadas e apoiou a intervención de EEUU en Vietnam.

Xeneral Valeriano Weyler - Capitán xeneral e gobernador de Filipinas e Cuba (1915) O marqués de Tenerife e duque de Rubí, títulos nobiliarios do xeneral Valeriano Weyler, realizou durante a súa estancia en Vigo unha esgotadora excursión en coche pola península do Morrazo, acompañado de dous fillos. Ao longo do seu percorrido non deixou de saudar á viúva de Montero Ríos en Lourizán, así como ao marqués de Riestra e a Augusto G. Besada en Pontevedra. Ao día seguinte, Weyler pasou revista nos cuarteis do Castro e de San Sebastián; logo cumprimentou ao alcalde e a súa corporación. Entón soubo que sete vapores de pesca de Bouzas levaban o seu nome, e tres deles acolleron o xeneral nunha excursión pola Ría.

Xeneral Antonio Spínola - Presidente de Portugal (1975) O xeneral Antonio Spínola foi o máximo representante, aínda que non o seu líder, do Movemento das Forzas Armadas de Portugal, protagonista do golpe de estado que acabou coa ditadura salazarista baixo o nome da “Revolución dos caraveis”. Polo seu alto rango e actitude mediadora, Spínola converteuse no primeiro presidente da nacente República portuguesa en 1974. Pero só desempeñou ese cargo durante catro meses. Logo enfrontouse co novo estamento militar pola súa forte radicalización e fuxiu do país. Despois pactou a súa volta e pasou á reserva. Durante ese período foi cando estivo en Vigo, onde mantivo algún contacto con portugueses exiliados. FARO DE VIGO localizou a Spínola nun xantar sen transcendencia durante o Nadal de 1975.

Xeneral José Sanjurjo - Militar, director xeral da Gardia Civil (1929) O xeneral Sanjurjo pasou en Vigo poucas horas de forma ocasional en varias ocasións, sempre conforme as súas responsabilidades militares. Pero no verán de 1929, cando estaba á fronte da Garda Civil, acompañou ao presidente do Goberno, Primo de Rivera, nun xantar especial a bordo do Cap Arcona. O señor Krukenberg, axente da Compañía Hamburguesa, aproveitou a arribada do seu novo barco para convidar o marqués de Estella e algúns acompañantes distinguidos, xunto ás súas esposas. Primo de Rivera estaba de vacacións no balneario de Mondariz. Despois do xantar, os comensais descenderon á lancha Lola e desde a baía viron a saída do Cap Arcona. Sanjurjo e Krukenberg compartiron despois unha excursión por Baiona e Tui, para terminar a xornada no estadio de Balaídos co fin de asistir a un concerto da Banda Municipal de Madrid.

Wolfram Freiherr von Richthofen - Xeneral-xefe da Lexión Condor (1939) A Lexión Cóndor abandonou España polo porto de Vigo o 24 de maio de 1939 tras a súa participación na Guerra Civil. Co xeneral-xefe Von Richthofen á fronte, os seus compoñentes chegaron de madrugada en tren e despois embarcaron en cinco buques fondeados na Ría. A despedida oficial formalizouse nunha comida celebrada no Hotel Continental, onde confraternizaron varios xenerais alemáns, italianos e españois. Von Richthofen regaloulle ao alcalde, Luís Suárez Llanos, un cadro-retrato de Hitler en recordo daquela estancia na cidade da Lexión Cóndor pola súa cariñosa acollida.

Karel Holemans - Pintor e espía (1945) Karel Holemans apareceu en Vigo de forma inopinada a mediados de 1945 “con obxecto de trasladar ao lenzo as innumerables belezas desta terra tan pródiga en elementos de arte”. Así contou FARO DE VIGO a presenza do destacado pintor flamenco que anticipou ao xornal a súa intención de permanecer na cidade durante tres meses. Unhas semanas despois, Holemans gañou o primeiro premio do certame de Arte Rexional Mariñeiro, que organizou a Sociedade Martín Codax. O cadro titulado primeiro “Mariña” e despois “Amencer”, foi comprado polo Concello e agora atópase nun almacén do Museo Quiñones de León. O artista foi un colaboracionista nazi, que traballou como espía en Madrid e delatou a algúns compatriotas. Como tal foi xulgado e condenado en rebeldía. Holemans esfumouse de Vigo tras finalizar a Segunda Guerra Mundial, pero permaneceu oculto en España ata a súa morte.