Vigo, porta do mundo: convidados Club Faro Actualizado: 04/08/2023 16:52 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

José Saramago O Club FARO DE VIGO suma xa 31 anos ininterrompidos como dinamizador e referente cultural de Galicia. Desde a súa creación por iniciativa de Prensa Ibérica, o 6 de maio de 1992, o foro de opinión e actualidade do decano converteuse no máis prestixioso e activo de toda a comunidade.

Rigoberta Menchú Pola súa tribuna desfilaron innumerables personaxes de primeira fila de todos os ámbitos do saber: premios Nobel, gañadores do Óscar, Premios Cervantes, Premios Príncipe de Asturias, o máis selecto da ciencia, a literatura, as artes e as humanidades en xeral. Académicos, cineastas, humoristas, cardeais, escritores, poetas, políticos, músicos, xornalistas, ensaístas, científicos e unha infinidade de celebridades españolas e estranxeiras. Máis de catro mil conferenciantes coa asistencia aos seus foros de decenas de miles de persoas. O Club FARO púxose en marcha da man da xornalista viguesa Marisa Real, que o dirixiu con enorme éxito desde a súa fundación ata a súa xubilación en decembro de 2014. Da súa man, converteuse no maior expoñente de opinión de Galicia.

Ana María Matute

Gonzalo Torrente Ballester

Alfredo Bryce Echenique

Paulo Coelho

Mario Benedetti

Manuel Vázquez Montalbán

Nélida Piñón

Carmen Martín Gaite

Eduardo Galeano

Jorge Edwards

Terenci Moix

Carlos Fuentes

Margarita Salas

Santiago Grisolía

Raymond Carr

Javier Tusell

Juan Pablo Fusi

Ian Gibson

Henry Kamen

Paul Preston

Gabriel Jackson

Mario Soares

Miguel López Alegría

Luis Rojas Marcos

Luis García Berlanga

Fernando Trueba

Pilar, Carlos e Javier Bardem

Adolfo Marsillach

Fernando Savater

Gustavo Bueno