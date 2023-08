Vigo, porta do mundo: primeiros visitantes Actualizado: 03/08/2023 10:35 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Julio César - Pretor romano (60 a.C.) Museo del Vaticano, Roma Cayo Julio César foi o primeiro gran personaxe histórico que pisou territorio vigués (Vicus Spacorum) despois dunha longa e accidentada persecución dos Herminios, segundo o historiador local Vesteiro Torres. Desde as súas terras portuguesas, os Herminios fuxiron ao Norte ata Baiona (Erizana) e enseguida cruzaron ás illas Cíes para poñer auga polo medio. Ben abastecidos alí rexeitaron a primeira envestida das lexións romanas, que usaron embarcacións lixeiras. Molesto por aquela derrota, Julio César reclamou que viñera unha potente escuadra arribada en Cádiz, e en lugar doutro ataque directo, o pretor romano optou por un férreo bloqueo naval das Cíes. Mortos de fame, os Herminios non tiveron máis remedio que renderse.

Cayo Licinio Floro - Pretor romano (Ano ¿?) Marta G. Brea O nome de Cayo Licinio Floro está esculpido nun dos ronseis máis belos do conxunto descuberto por José Mª Álvarez Blázquez durante as excavacións acometidas baixo a actual rúa Pontevedra. Ditos ronseis poden contemplarse hoxe no Museo Arqueolóxico de Castrelos. Nada se sabe con seguridade sobre a figura deste pretor, nin tampouco como chegou ata Vigo, onde existen numerosos restos dun pasado romano que permaneceu oculto durante bastante tempo. O arqueólogo pontevedrés Antonio da Pena sinalou que o achado de Álvarez Blázquez “permitiu coñecer un Vigo de grande importancia, onde existían necrópoles nas que se enterraban os romanos máis distinguidos”. Cayo Licinio Floro debeu ser un deles.

Almanzor - Caudillo musulmán (997) Unha historia inédita do cronista da cidade, Avelino Rodríguez Elías, conta que probablemente Almanzor pasou por Vigo, aínda que sen deterse moito tempo, durante unha campaña dirixida a Compostela que terminou coa súa total destrución. O caudillo árabe talvez seguiu no seu percorrido a XX vía romana “Per loca maritima”, protagonizando así a primeira expedición dos árabes por Galicia. Ao parecer, ningún príncipe árabe acometera ata entón unha incursión por estas terras por mor da súa distancia, e tamén polo seu chan áspero e crebado.

Francis Drake - Corsario (1589) Ao servizo da raíña Isabel I de Inglaterra, atacou Vigo en dúas ocasións Francis Drake con dúas potentes escuadras. A primeira vez, o temido corsario foi rexeitado; pero no segundo intento logrou o seu propósito de tomar a cidade. En só tres días, as tropas de Drake arrasaron todo o que atoparon ao seu paso sen demasiada resistencia. Mentres os aldeáns fuxían despavoridos, os corsarios saqueaban e incendiaban as mellores casas, segundo deixou constancia escrita o deán da Colexiata, Gregorio Servido. Os libros parroquiais de 1589 atribuíron ao pobo na súa retirada a morte de 300 invasores luteranos, por só dúas mulleres da vila. Tras a súa marcha de Vigo, Francis Drake proclamou a súa satisfacción por “tostar a barba do Rei de España”, Felipe II.

John Milton - Poeta (s. XVII) John Milton non incluíu España nos roteiros das súas viaxes por Europa. Con todo, o autor de O Paraíso perdido chegou ata a ría de Vigo nunha frota inglesa cun fin descoñecido no século XVII. A propósito dun compatriota morto aquí, aludiu nun poema ás illas Cíes e ao forte de Baiona. Quizais esa circunstancia tivo que ver coa súa designación como ministro de Linguas Estranxeiras nun goberno republicano de Oliver Cromwell, tras o establecemento da Commonwealth en 1649. Esa etapa política de Milton durou pouco e estivo escurecida pola súa relevancia como poeta e ensaísta, de proxección universal. José Díaz Jácome foi o investigador que documentou a estancia de Milton en Galicia.