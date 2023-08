Vigo, porta do mundo: realeza e nobreza Actualizado: 03/08/2023 12:29 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Alfonso IX - Rei de León (1201) Ao rei de León, Alfonso IX, atribuíuselle a principios do século XIII unha estancia nas illas Cíes, acompañado polas súas fillas, as infantas dona Sancha e dona Dulce, segundo o historiador José de Santiago. Durante aquela visita, o monarca coñeceu os milagres que ocorrían na igrexa da illa de San Martín por boca do mestre Pedro, o sacerdote ao seu coidado. Entón, doou ao templo todas as pertenzas da coroa alí existentes. Alfonso IX acordou igualmente que a igrexa pasase a depender do Mosteiro de Oia á morte do seu coidador, e estableceu a obriga de que o cenobio mantivese alí dous sacerdotes permanentes que oficiasen misas.

Alfonso XII - Rei de España (1877) Alfonso XII acudiu dúas veces a Vigo durante o seu reinado e ambas resultaron accidentadas por motivos ben distintos. A primeira vez, o rei entretívose no castelo de Soutomaior e atrasou moito a súa chegada. Os vigueses cansáronse de esperalo e ao día seguinte non vitorearon ao monarca. Tras xantar no Concello, embarcou na fraga Victoria e levou áncoras case sen despedirse. Alfonso XII volveu catro anos despois, acompañado de raíña María Cristina, e tivo mellor acollida. Pero un simulacro naval na súa honra resultou tráxico. O canón da corveta Tornado rebentou accidentalmente, causando un morto e sete feridos graves, a quen visitaron os reis antes da súa partida.

Kaiser Guillermo II - Emperador alemán (1904) Alfonso XIII e Guillermo II protagonizaron un encontro histórico o 16 de marzo de 1904 na baía de Vigo, que alcanzou resonancia mundial. O monarca español non cumprira aínda os 18 anos. A entrevista entre o Rei de España e o Emperador de Alemaña produciuse no “Koenig Albert”, que encabezaba a frota alemá, e prolongouse durante corenta e cinco minutos. A continuación, os dous mandatarios realizaron unha excursión pola Guía, San Simón e Punta Borneira. Autoridades locais e comandantes dos buques hispanos ofreceron logo os seus respectos ao soberano alemán, quen aínda permaneceu coa frota xermana durante dous días na Ría.

Alberto I de Mónaco - Príncipe (1886) Un total de vinte e cinco expedicións mariñas dirixiu Alberto I, figura peculiar entre os monarcas europeos pola súa afección singular á oceanografía e a paleontoloxía. Polo menos en cinco ocasións pisou Vigo, segundo as datas das fotos conservadas no Museo Oceanográfico do seu pequeno país. Moi preocupado pola escaseza de sardiña na Bretaña francesa, o príncipe chegou coa intención de descifrar o segredo da súa abundante captura nestas augas. Ao parecer, non atopou remedio a aquel mal, pero tomou curiosas fotografías por toda a cidade. O Museo do Mar ofreceu no seu día unha magnífica selección do material reunido por Alberto I nunha exposición titulada “Historia do príncipe e a sardiña”.

Rey Humberto II de Italia - Príncipe do Piamonte (1923) “Estamos verdadeiramente encantados das atencións recibidas”. Isto dixeron o príncipe Humberto e o seu cortexo antes de abandonar Vigo, único porto español que tocou o acoirazado “Francesco Ferrucio” na súa viaxe cara ao Norte de Europa. Despois de recibir a algunhas personalidades no barco, o nobre italiano pisou terra e subiu ao Castro e A Guía en automóbil para contemplar as mellores vistas. Tamén foi a Bouzas no seu pracenteiro percorrido turístico. Ao día seguinte, o príncipe do Piamonte desprazouse a Santiago e A Toxa, aconsellado polo dono do Hotel Continental. O propio Alberto Magnoni fixo de guía e intérprete ao futuro rei, último monarca da dinastía de Saboya que tivo Italia dúas décadas despois.

Maraxá de Kapurtala - Soberano asiático (1925) O paso por Vigo do famoso Maraxá de Kapurtala constituíu todo un acontecemento polo exotismo que rodeaba a súa figura. FARO DE VIGO resaltou a súa chegada en portada con foto. Incansable trotamundos, Jagatjit Singh dirixíase a Brasil no Lutecia por consello do presidente arxentino, Marcelo de Alvear, a quen coñecera en París poucas semanas antes. O axente da compañía Sud-Atlantique, Antonio Conde, puxo un coche á súa disposición para percorrer a cidade. Pero o maraxá rexeitou o ofrecemento con amabilidade. Desde a súa maioría de idade, Singh exerceu un poder absoluto en Kapurtala durante medio século. Entre as súas esposas figurou unha española, Anita Delgado, de quen se separou o mesmo ano da súa chegada a Vigo.

Eugenia de Montijo - Emperatriz de Francia (1896) En tren desde Portugal e non en barco como era habitual, chegou a viúva de Napoleón III, que viaxaba de incógnito co título de condesa de Pierrefonds, acompañada dun discreto séquito para non chamar a atención. Eugenia de Montijo pasou en Vigo a mañá da súa chegada a Galicia. Pola tarde, marchou en tren a Pontevedra, onde descansou e ceou nunha céntrica fonda. Logo seguiu en coche de cabalos ata Carril, onde pernoitou no seu iate Thistle. A exquisita dama tamén estivo en Vilagarcía, A Coruña e Ferrol. Pero en Santiago foi onde despregou unha maior actividade social, visitando a catedral, o hospicio e o hospital.

Príncipes ingleses Eduardo e Jorge - Futuros reis (1931) Os fillos de Jorge V, futuros reis de Gran Bretaña, protagonizaron a estancia máis relevante que acolleu Vigo durante moito tempo e tiveron un recibimento acorde co seu distinguido rango. O 19 de xaneiro de 1931, os príncipes Eduardo e Jorge viviron catro intensas horas nesta cidade. O Concello tributoulles unha real acollida. Eles corresponderon aos seus anfitrións cun banquete no Hotel Continental. E antes de embarcar no Oropesa rumbo á Habana, realizaron unha visita ao Club Náutico. Ambos irmáns foron reis, porque Jorge VI sucedeu a Eduardo VIII por mor da súa controvertida renuncia ao trono para casar coa norteamericana Wallis Simpson.

Infanta Isabel “A Chata” - Irmá de Alfonso XII (1906) Durante a súa estancia en Vigo, a infanta Isabel conseguiu librarse dalgúns molestos compromisos para moverse ao seu antollo. Pero cando expresou o seu desexo de visitar as Cíes, tivo que transixir coa compañía de diversas autoridades e familias distinguidas. A bordo do Vasco Núñez de Balboa, podería convirse que “A Chata” foi a primeira turista que estivo nas Cíes con esa intención ociosa ou vacacional. A infanta atopouse moi cómoda no Hotel Continental, e desde alí realizou outras excursións a Baiona e Tui. No seu primeiro xantar pediu viño galego, servíronlle Fillaboa, da adega do conde de Torre Cedeira, e non deixou de bebelo durante toda a súa estancia.

Federico Augusto III - Ex rei de Saxonia (1928) Dez anos despois da súa abdicación por mor da derrota sufrida polo seu país na I Guerra Mundial, o último monarca saxón aproveitou ao máximo o seu único día de estancia en Vigo rumbo a Río de Janeiro no Antonio Delfino. Federico Augusto III percorreu o Mercado do Peixe e interesouse moito pola actividade deste sector. Despois subiu a pé cos seus acompañantes ata o monte do Castro, onde fixo varias fotos e admirou as súas marabillosas vistas. Por último, concluíu o seu periplo vigués cunha visita ao Casino, eloxiando a distinción e elegancia da devandita sociedade.

Luís Martínez de Irujo e Cayetana Fitz-James Stuart - Duques de Alba (1960) Os duques de Alba fixeron en Vigo unha parada no seu longo desprazamento desde Estoril ata Monforte de Lemos. Alí ían recibir un título máis que engadir ao seu insuperable historial; neste caso, como fillos adoptivos daquela vila. Cayetana e o seu marido asinaron no libro de honra de FARO DE VIGO e accederon a unha entrevista por separado. A duquesa ponderou nas súas declaracións as virtudes da muller española e puxo como exemplo a Fabiola, raíña de Bélxica.