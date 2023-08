Vigo, porta do mundo: intelectuales Actualizado: 04/08/2023 15:45 Ver galería > Esta exposición recompila unha ampla selección das personalidades máis destacadas e tamén dos personaxes máis dispares que visitaron ou pasaron por Vigo ao longo da súa historia. A primeira época das grandes viaxes transatlánticas entre Europa e América, do último terzo do século XIX á segunda metade do século XX, enmarcan as súas principais referencias.

Pedro Felipe Monlau Roca - Científico e hixienista (1854) Felipe Monlau foi un científico de moitas disciplinas que chegou a Vigo co encargo de inspeccionar a idoneidade do lazareto de San Simón na súa utilización para as corentenas impostas aos barcos. Algúns diarios madrileños lanzaran a calumnia de que non reunía as condicións precisas. Como presidente da comisión rexia encargada do devandito labor, Monlau nunca creu tal patraña. Pero veu cumprir coa súa obriga para acalar as voces discordantes. Monlau Roca aproveitou a ocasión para visitar as illas Cíes, aínda que máis pola súa curiosidade científica que como alternativa real a San Simón. El apoiou sempre este lugar como lazareto e tamén descartou desde o principio a illa de Tambo, a outra opción proposta.

Isaac Peral - Científico (1890) O inventor do submarino acudiu a Vigo como convidado especial aos actos organizados en honra ao almirante Méndez Núñez. Vinte mil persoas asistiron á inauguración dun monumento na Alameda e á colocación dunha placa na casa onde naceu o insigne mariñeiro. Isaac Peral gozou en Vigo dunha cálida acollida e multiplicou as súas intervencións, de homenaxe en homenaxe, para corresponder a tantos recoñecementos. Ata a popular “Zapatería Madrileña” bautizou co nome de Peral un modelo artesán que regalou ao reputado científico.

Leonardo Torres Quevedo - Enxeñeiro e inventor (1921) Tras presidir un congreso en Portugal, pasou Leopoldo Torres Quevedo dous días en Vigo que aproveitou para coñecer os seus arredores. O eminente enxeñeiro mostrouse encantado da beleza paisaxística de Galicia. Durante a súa estancia no Hotel Continental atendeu a algúns colegas que quixeron estreitar a súa man. O alcalde, Ceferino Maestú, e o presidente da Xunta do Porto, Joaquín Botana, obsequiaron a Torres Quevedo cunha excursión marítima ao lazareto de San Simón. Un ano despois, o notable inventor español foi distinguido como doutor honoris causa pola universidade parisiense da Sorbona, fiel reflexo do seu recoñecemento internacional.

Albert Einstein - Científico (1925) Dúas veces pasou Albert Einstein por Vigo cando xa era toda unha celebridade. Con todo, en ambas as ocasións o científico resultou inadvertido. Por razóns incomprensibles, a navieira Sud-América silenciou a viaxe, quizais a petición do propio científico. A primeira ocasión sucedeu en 1923 cando regresaba dunha xira por varios países asiáticos. En canto á segunda vez, que aconteceu dous anos despois, resultou moi ilustrativa unha carta onde falou de Bilbao e Vigo, ademais das anotacións que realizou nos seus propios diarios. Einstein tivo que pisar terra entón, porque describiu Vigo como “unha baía rodeada de illas montañosas con fascinante poblacho, con forma de pintoresca azotea”. Logo resaltou a “riqueza de cores” e unha posta de sol “incomparable”. A percepción do científico resultou sen dúbida atinada.

Guillermo Marconi - Inventor (1928) Guillermo Marconi e a súa esposa visitaron Vigo en 1924, 1928 e 1932, a bordo do seu magnífico iate Electra, un auténtico laboratorio flotante. O matrimonio paseou pola cidade de incógnito na súa segunda estancia, unha vez cumpridos os seus compromisos sociais, que non foron poucos. O cónsul Guido Paganini preparara co maior sixilo esa viaxe de Marconi para coñecer a factoría Massó en Bueu. O inventor quedou tan impresionado coas coleccións de Gaspar e José María que lles recomendou a agrupación e custodia de todos os obxectos nun museo, que o propio Marconi se comprometeu a inaugurar. Iso ocorreu en 1932. A segunda estancia foi a máis longa; durou tres días que o matrimonio Marconi aproveitou canto puido. Fixo unha excursión en coche polo Morrazo e percorreu a baía nunha singular canoa-automóbil que pilotou a muller do científico.

Stephen Hawking - Científico (2014) De volta á súa casa de EEUU no Independence of the Seas tras asistir a un congreso en Canarias, Stephen Hawking aproveitou a penúltima escala que o famoso transatlántico realizou no porto de Vigo para pasear pola cidade e gozar da súa gastronomía. Acompañado por cinco colaboradores, o popular físico estivo na Laxe, o Casco Vello e A Pedra, para logo xantar en La Espuela. Ostras, mexillóns, xamón e rape con cogomelos, compuxeron un menú que gustou moito a Hawking. O gran científico mostrouse atento e próximo con cantas persoas achegáronse a saudalo e pediron fotografarse en compañía dunha das mentes máis preclaras do mundo.

Hugo Obermaier - Profesor e paleontólogo (1926) Profesor da Universidade de Madrid naquel tempo, Hugo Obermaier aproveitou moi ben os días que pasou en Vigo antes de embarcar a Sudamérica para continuar as súas investigacións científicas e os seus estudos prehistóricos. Xunto ao seu colega Juan Domínguez, o paleontólogo alemán estivo en distintos lugares con marcados vestixios prehistóricos que quixo coñecer de primeira man. Obermaier examinou igualmente os famosos descubrimentos arqueolóxicos de Tomás Mirambell na vila romana localizada na illa de Toralla.

Julio Rey Pastor - Catedrático e académico (1954) Nacido en Logroño, pero afincado en Buenos Aires, Julio Rey Pastor estivo dúas veces en Vigo, con motivo da súa vinda a España en 1954 para ocupar a cadeira de brazos “F” da Real Academia Española, vacante polo falecemento de Emilio Fernández Galiano. Tres décadas antes da súa marcha de España, o eminente matemático xa ingresara na Real Academia de Ciencias Exactas. Desde entón, regresou varias veces en períodos vacacionais da súa cátedra na Universidade de Buenos Aires. Ademais, Rey Pastor sempre mantivo unha estreita relación con destacados colegas españois, nun fluído intercambio de coñecementos e experiencias.

Alain Bombard - Profesor e especialista en supervivencia mariña (1960) Alain Bombard fíxose célebre en todo o mundo cando afrontou con éxito o perigoso reto de atravesar o Atlántico sobre unha balsa pneumática en 1952. O seu principal obxectivo entón non foi outro que explorar a capacidade de supervivencia do home ante unha situación extrema de naufraxio, se logra manter a moral necesaria. Durante a súa curta estancia en Vigo, explicou Bombard que La Corpyphene se dirixía cara ao Mediterráneo para continuar pola costa africana, a fin de estudar en profundidade as enfermidades dos mariñeiros en alta mar, mediante un control rigoroso antes, durante e despois dunhas mareas.

Ramiro de Maeztu - Pensador e escritor (1902) Ramiro de Maeztu chegou a Vigo a principios de xuño de 1902, comisionado polo ministro de Instrución Pública, Álvaro de Figueroa, para impartir o seu maxisterio na Escola Superior de Industrias. A súa estancia prolongouse durante dous meses e pronunciou un total de nove charlas docentes. “Ensaio sobre as condicións que determinan o reinado de traballo” foi o título da conferencia introdutoria. Maeztu cuestionou a teoría do predominio das razas, moi en boga entón. El avogou por diferenciar entre pobos progresivos e pobos estacionarios. FARO publicou un resumo de todas as súas intervencións para responder o interese espertado. Maeztu non escapou á polémica; máis ben ao contrario. E defendeu un ideario parello a intelectuais como Huxley, Nietzsche e D´Annunzio, que espantaban ás mentes conservadoras. O bulir cultural que reinou na cidade durante 1902 gustoulle moito a Maeztu.

José Ortega y Gasset - Filósofo e ensaísta (1902) A familia Ortega-Gasset pasou en Vigo a tempada de verán en 1902. Entón foi cando o mozo José publicou a súa primeira colaboración en FARO DE VIGO, periódico onde escribiu con frecuencia o seu proxenitor, Ortega Munilla. O artigo estaba dedicado a Valle-Inclán, personaxe que admiraba moito. A pesar da súa mocidade, Ortega xa mostraba o seu dominio da linguaxe e a súa finura como pensador. Daquela estancia familiar, só transcendeu que o futuro gran filósofo asistiu ás conferencias impartidas por Ramiro de Maeztu durante un verán callado de actividades culturais. Ortega y Gasset aínda era un intelectual en cernes.