Lo nuevo de la “vieja guardia”, un seguro para la taquilla

Será la mayor esperanza de vida, el conservadurismo de la industria de Hollywood, o ambas cosas, pero algunos de los estrenos de cine más esperados corresponden a directores que superan los 80 años de edad. Es el caso de Martin Scorsese, Ridley Scott, Woody Allen, Clint Eastwood y Roman Polanski, todos ellos maestros consagrados cuyos nombres suelen ser sinónimo de calidad en taquilla, aunque no siempre respondan a las expectativas. Nunca hasta ahora la media de edad de los maestros del cine en activo ha sido tan alta, algo que también ocurre entre las estrellas del rock.

Uno de los grandes maestros del cine más longevos, Billy Wilder, murió a los 95 años, pero dirigió su última película (“Aquí, un amigo”, con Jack Lemmon y Walter Matthau) a los 75. Pasó sus últimos veinte años de vida retirado, algo que no se han planteado la mayoría de los protagonistas de este reportaje, para felicidad de sus millones de seguidores.

Martin Scorsese cumplirá 81 años el 17 de noviembre. El multipremiado director estadounidense solo tiene, increíblemente, un Óscar. Esto puede cambiar con “Los asesinos de la luna”, que se estrenará el 20 de octubre y que suena en la carrera por las estatuillas. Encabezada en el reparto por sus dos actores fetiche, el también octogenario Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, se trata de una adaptación del libro “Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la Nación Osage y el nacimiento del FBI”, de David Grann.

Scorsese tiene más proyectos en curso, como una película biográfica sobre Grateful Dead. El director de “La última tentación de Cristo” tiene previsto también rodar otra película sobre Jesucristo, como le comentó al papa Francisco en mayo pasado.

Ridley Scott cumplirá 86 años el próximo 30 de noviembre. Una semana antes, el 24, se estrenará en Estados Unidos “Napoleón”, con Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como la emperatriz Josefina. Se trata de una superproducción que incluirá nada menos que seis grandes secuencias de batallas. El pasado 10 de julio fue estrenado el tráiler, que promete peliculón.

Al director británico de “Alien” (1979), “Blade Runner” (1982), “Thelma y Louise” (1991) y “Gladiator” (2000) se le resiste el Óscar. Su carrera audiovisual empezó hace más de 60 años, cuando comenzó a trabajar para la BBC, aunque no fue hasta que vio “2001”, de Stanley Kubrick (1968), cuando supo que quería ser cineasta. Ahora está filmando “Gladiator 2”, con Paul Mescal y Denzel Washington. Su estreno está previsto para el 22 de noviembre de 2024, cuando Scott esté a punto de cumplir 87 años.

También cumplirá años el 30 de noviembre Woody Allen: 88, dos más que Ridley Scott. Ya está en cartelera, y con buenas críticas, su película número 50, “Golpe de suerte”, un thriller romántico y su primer largometraje rodado íntegramente en francés.

El prolífico cineasta neoyorquino ha ido a casi una película por año en las últimas décadas, aunque dice que cada vez le resulta más difícil encontrar financiación para ellas debido a las acusaciones de abusos que vertió sobre él Mia Farrow, sobre las que nunca se presentaron cargos. “Tengo tantas ideas para películas que me sentiría tentado a hacerlas si fuera fácil de financiar” –ha dicho Allen a “Variety”–. En unos meses cumpliré 88 años. Nunca he estado en un hospital y nunca me ha pasado nada terrible. He tenido mucha suerte toda mi vida”, confesó en el pasado Festival de Venecia.

Afectado también por hechos de su vida privada, la condena por la violación a una niña de 13 años en 1977 (por la que tiene una alerta de Interpol y rara vez sale de Francia), Roman Polanski continúa activo a sus 90 años. El director franco-polaco de películas tan notables como “La semilla del diablo” (1968), “Chinatown” (1974) y “El pianista” (2002) presentó en el Festival de Venecia su nueva y, para muchos críticos, su peor película: “The Palace”, una comedia negra con Oliver Masucci, Fanny Ardant y John Cleese en el reparto. Es el gran resbalón de esta lista de directores veteranos y la demostración de que no siempre una larga experiencia asegura un buen resultado.

El decano de los grandes directores de Hollywood, Clint Eastwood, cumplió 93 años el pasado 31 de mayo. Con 74 se convirtió en el cineasta de mayor edad en ganar un Óscar a la mejor dirección, por “Million Dollar Baby” (2004). Con su trabajo en esta película y en “Sin perdón” (1992), el californiano ganó los Óscar al mejor director y mejor película, además de recibir nominaciones al mejor actor.

La próxima película en estrenarse será, probablemente, la última de su larga carrera. Según ha adelantado “Variety”, “Juror No. 2” se desarrolla en un juicio por asesinato y sigue a un miembro del jurado, interpretado por Nicholas Hoult, que se da cuenta de que pudo haber causado la muerte de la víctima. Debe decidir entonces si manipular al jurado para irse de rositas o revelar la verdad y entregarse. Toni Collette interpreta a la fiscal. El estreno está previsto para el próximo año.

En España, tras la pérdida este año de Carlos Saura –al pie del cañón hasta su fallecimiento, el pasado 10 de febrero, a los 91 años– ha vuelto a lo grande otro gran maestro de la realización, Víctor Erice, a los 83. El director de “El espíritu de la colmena” (1973) y “El sur” (1983) llevaba sin dirigir un largometraje desde “El sol del membrillo” (1992), documental sobre el proceso creativo del pintor Antonio López. “Cerrar los ojos”, con José Coronado, ha estado en la terna de las candidatas para representar a España en los Óscar y ha recibido muy buenas críticas. Está en cartelera desde el 29 de septiembre.

Con Francis Ford Coppola (84 años) prácticamente retirado de la dirección desde hace décadas, otros maestros de Hollywood como Steven Spielberg, George Lucas y Terrence Malick están próximos a cumplir 80 años y mantienen un perfil más bien bajo en cuanto a la dirección.

Dirigir más allá de los 80 era raro en el Hollywood clásico: John Ford, Orson Welles y Alfred Hitchcock murieron antes o apenas cumplida esa edad. John Huston dirigió “Dublineses”, su última película, cumplidos los 80 años, ya en silla de ruedas y con máscara de oxígeno por un enfisema pulmonar que le costó la vida meses después.

Contaba el crítico de cine Carlos Pumares que ningún productor se arriesgaba a financiar una película de Billy Wilder por su avanzada edad. Ahora las grandes productoras de Hollywood parecen apostar por la garantía de taquilla que aportan los maestros más veteranos, aunque el público siempre tiene la última palabra y, como decía el propio Wilder –así figura en su epitafio–, “nadie es perfecto”.