Un “contagio” de jazz en rojo y negro

La Escuela de Danza Media Punta de Vigo celebró ayer el Día Internacional de la Danza todavía con la emoción a flor de piel tras su gran éxito en la 12ª edición de Vigo Porté, donde cosechó cinco primeros premios a las mejores coreografías de la Gran Final del certamen internacional de danza, celebrado durante el fin de semana en el Audotorio Mar de Vigo.

Además, con su coreografía “Red Jazz” (categoría júnior y modalidad de fusión) se adjudicó el Premio Vigo Porté 2024, un colofón de ensueño para un intenso fin de semana. “Es un balance muy positivo porque no solo ganamos el Premio Vigo Porté, sino que también clasificamos diez coreografías para la final, donde nos adjudicamos cinco: (“What is Jazz?”, en mini formación; “Muxicas”, en grupo infantil; “Blondies”, en dúo infantil; “Red Jazz”, formación júnior; y “América”, en grupo absoluta), además de lograr un lote muy amplio de premios en las finales de todas las categorías”, festeja Kris Rodríguez, directora de Media Punta.

“Lo más importante es que los niños se diviertan, pero es verdad que trabajan para obtener los mejores resultados; también hay que destacar que te encuentras con que hay una gran competencia y ahí los que deciden son los jueces”, valora. “Para mí las expectativas siempre son buenas porque pasas por un trabajo muy duro durante un año y sacarlo al escenario es lo más importante, y que lo disfruten las familias y ellos también. Luego, si hay premio, estupendo”, festeja.

La escuela de danza viguesa venía de competir el pasado fin de semana en Mérida, por lo que llevaban “dos fines de semana de concurso a tope”. Allí también lograron un buen número de medallas, aunque no compitieron con la premiada “Red Jazz”. “Es una coreografía que montamos para Vigo Porté”, dice su coreógrafa. “Cada concurso tiene diferentes tiempos musicales y en el evento de Vigo teníamos seis minutos para su montaje”, explica Kris Rodríguez, que eligió para esta pieza la canción “No man no cry” de Jimmy Sax. “Es una música que llevaba mucho tiempo escuchando y que me gusta mucho. Intenté varias veces cortarla, pero me resultó imposible. Es una música de saxofón impresionante y decidí montarla para Vigo Porté”, explica. “La estrenamos el sábado por la tarde en el Mar de Vigo y ganó su categoría de fusión, logrando además el pase a la Gran Final”, rememora.

Bailarines de Media Punta, jurado y autoridades, tras recibir el Premio Vigo Porté 2024. / @VigoPorte

Un total de 34 bailarines formaban parte de este baile de fusión. “Es una coreografía de jazz clássico con sombreros y guantes y con una música impresionante”, expone la directora de Media Punta para explicar tal éxito. “Es una coreografía toda en cánones, donde en algunos momentos van muy iguales y jugamos también con el color rojo del gorro”, prosigue.

Puesta en escena y coreografía se dieron la mano en esta ocasión para hacerles merecedores del Premio Vigo Porté 2024. “Fue una mezcla de todo, además de que los bailarines son potentes”, afirma.

La coreografía "What is jazz?", de Media Punta, ganadora en Mini Formación. / José Lores

“La idea de la coreografía es como si fuera un virus de gorro”, dice Rodríguez. “Empiezan unas bailarinas sin gorros y es como si el jazz los fuera contagiando a todos; poco a poco van apareciendo cada vez más bailarines con gorro hasta que al final bailan todos con él. Finalmente, desaparecen todos, hasta los gorros”, expone para explicar ese “contagio del jazz”.

Pese a lo impecable de la actuación, Kris Rodríguez reconoce: “Teníamos muchas dudas sobre el premio final porque había mucho nivel”. “Yo les dije que estar en la final era ya nuestro premio. Era un estreno, con muchos bailarines, todos ellos muy jovencitos y por eso nuestro premio era estar ahí y hacerlo lo mejor posible para hacer disfrutar a la gente y para disfrutar nosotros también”, subraya: “Había muchas coreografías de mucho nivel, pero convencimos y ahí está el premio”.

Un total de 200 bailarines bailaron en el Opening previo a la Gran Final. / @VigoPorte

Con este galardón en la cuarta edición del Trofeo de Baile Internacional “Vigo Xacobeo” también se quitan la espinita que tenían clavada tras varias ediciones sin imponerse en el certamen vigués: “Habíamos ganado alguna vez el Vigo Porté pero llevábamos años sin ganarlo”. “El Vigo Porté es un evento que nos gusta mucho porque es un escenario donde los bailarines lucen mucho, gracias al sonido y la iluminación”, prosigue. “Parece que buscamos siempre fuera y la verdad es que lo tenemos en casa, el Vigo Porté es increíble y nosotros siempre apostamos por este certamen”. El premio supone, además, “el colofón” a un año con nuevos profesores y alumnos: “Ha sido como un nuevo inicio, un curso difícil, pero también de mucho aprendizaje y muy bonito”.

Coreografía "Harry Potter", de Unidance. / @VigoPorte

Junto a Media Punta, las escuelas Dansá Performing Arts (A Guarda), con “Cool Cat in Town”, en mini solo; “Me and my Shadow”, en mini dúo; “Black and Gold”, infantil solo; y “Casting”, infantil formación; la Escola de Dansa Madó (Vilassar de Mar, Barcelona), con “Ne me quite pas”, en júnior solo y “Harlequinade Duet”, en júnior dúo; Semblanzas (Alcobendas) con “”Un, dos, tres” en mini grupo y “El Escorial” en júnior grupo; Yuly Ballet Academy (Leganés) con “Next” y “Neo” en absoluta solo y dúo; y CDPI (Vigo), con “Jarana en CDPI” en absoluta formación se alzaron con los premios a las mejores coreografías de la Gran Final Vigo Porté.

Coreografía "Jarana en CDPI", premio a la mejor coreografía formación absoluta. / @VigoPorte

Javier Castillo “Poty” ejerció un año más de presidente del jurado del Vigo Porté, destacando este evento como “uno de los más importantes a nivel europeo”. La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, también participó en la entrega de premios de un evento que tuvo otro momento emotivo con la actuación a cargo de Down Vigo.

"Poty" y Lorena López, directora de Vigo Porté, con los artistas de la Agrupación Down de Vigo. / @VigoPorte

Coreografía "Uno, dos, tres" de Semblanzas (Alcobendas), de grupo mini. / José Lores

Relación de las mejores coreografías de la Gran Final

Mejores coreografías de la Gran Final Vigo Porté 2024. / @VigoPorte

La danza toca el cielo en el Vigo Porté / José Lores

RELACIÓN DE PREMIADOS Y FINALISTAS DE CADA CATEGORÍA

Escuelas ganadoras de Infantil

Relación de las escuelas ganadoras de la categoría Infantil / @VigoPorte

Finalistas de la categoría infantil

Finalistas de la categoría infantil. / @VigoPorte

Escuelas ganadoras de categoría Mini

Escuelas ganadoras de la categoría Mini. / @VigoPorte

Finalistas de la categoría Mini

Finalistas de la categoría Mini. / @VigoPorte

Escuelas ganadoras de júnior

Relación de ganadores de categoría júnior. / @VigoPorte

Finalistas de la categoría júnior

Finalistas de la categoría júnior. / @VigoPorte

Ganadores de categoría absoluta

Ganadores de la categoría absoluta. / @VigoPorte

Finalistas de la categoría absoluta

Finalistas de la categoría absoluta. / @VigoPorte

Suscríbete para seguir leyendo