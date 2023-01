Galicia deja atrás el temporal, al menos, en lo que a nevadas se refiere. La masa de aire ártico que tiñó la comunidad de blanco por encima de los 400 metros da paso hoy a un frente cálido y húmedo, cargado de lluvias. Este, bautizado como Hannelore, preocupa por el volumen de precipitaciones, ya que hay casi una veintena de ríos en alerta por desbordamiento.

Esta pequeña borrasca, una baja secundaria formada en el Cantábrico, dejará en las próximas horas acumulaciones de hasta 40 l/m2 en prácticamente toda la geografía gallega. Meteogalicia ha activado hoy la alerta amarilla por fuertes lluvias en la provincia de A Coruña, en la mitad norte de Lugo, en las comarcas de Valdeorras y Trives, y en el interior de Pontevedra. Este mismo aviso se extiende al viento, con rachas superiores a los 80 km/h en A Mariña y la montaña ourensana.

La cota de nieve sube notablemente, por encima de los 1.000 metros, por lo que el manto que cuajó con el paso de Fien solo se conservará en las zonas de montaña más elevadas. En las cumbres de Lugo se espera una capa blanca de 5 cm.

Una veintena de ríos en riesgo de desbordamiento

La llegada de Hannelore preocupa especialmente por la situación de una veintena de ríos, en alerta por hallarse al límite de sus cauces. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Inungal (Plan Especial ante el riesgo de inundación en Galicia) en los cursos fluviales del Ladra (Begonte y en Insua, Lugo), Neira (O Páramo), Sil (Barco de Valdeorras), Miño (Lugo, A Peroxa y Ourense), Avia (Ribadavia), Miño (Salvaterra do Miño), Tea (en Bouza Do Viso, Ponteareas), Louro (Tui), Ouro (Foz), Cobo (Cervo), Mera (Ortigueira), Eume-Ribeira (As Pontes), Mandeo (Aranga y Betanzos), Mendo (Betanzos), Tambre (Oroso), Furelos (Santiso), Lerez (Pontevedra) y Oitavén (Soutomaior).

La octava borrasca de la temporada

Hannelore, cuyo influjo ya se nota en Galicia, es la octava borrasca de gran impacto de la temporada. Desde el mes de octubre, la comunidad ha recibido el embate de Claudio, Beatrice, Armand, Denise, Efraín, y las más recientes - esta misma semana- Gérard y Fien.

Mañá venres, Galicia irá quedando baixo a influencia do anticiclón pero aínda con fluxo húmido do NW

Ceos nubrados con choivas febles, que serán menos probables nas Rías Baixas

🌡️ mínimas en 📈 notable e máximas sen cambios

¿Para cuándo un respiro?

El lluvioso inicio de años hará un paréntesis este fin de semana, con la entrada de un anticiclón. Los cielos se mantendrán cubiertos pero descenderán las lluvias, especialmente las Rías Baixas, donde se esperan un viernes, sábado y domingo secos.