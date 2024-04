Una sirena en un mar de acordes

El profesor Erick Alexander Corrente y la bailarina Tamara Carballa Currás fueron dos de los invitados especiales a la presentación oficial de Vigo Porté, en el Centro Comercial Vialia. Allí, la directora del certamen, Lorena López, anunciaba que en la jornada del domingo habría “una actuación muy especial” a cargo de la Asociación Down de Vigo, y que contaría con “música en directo”. En representación de la asociación profesor y bailarina agradecían una oportunidad única para ellos.

“Venimos trabajando desde hace un par de años la parte de escenografía con los chicos con síndrome de Down y discapacidad intelectual”, explica Erick Alexander Corrente. “El año pasado tuvimos un evento que se llamó “La magia de las emociones” y, a partir de este evento, decidimos ir encaminando nuestra acción, por lo menos desde el área de la que me encargo, que es música y psicomotricidad, hacia la parte artística y a todo lo que engloben las artes escenográficas, ya que al final también terminamos haciendo algo de manualidades para acomodar los trajes o los decorados, donde también participan algunos de los chicos que no se verán en escena”, prosigue.

Ése es el punto de partida y Vigo Porté es una parada muy importante en su trayecto. “Haremos una presentación de un trabajo que ya estamos preparando para nuestro festival anual, que este año llamaremos “La Magia”. Será una breve muestra en esta gran oportunidad que nos da Vigo Porté de poder participar y visibilizar el trabajo que se está haciendo desde Down Vigo”, anuncia el profesor. “

La coreografía será un número que tiene por nombre “La Sirena”. Sin querer desvelar demasiados detalles de la actuación, el profesor explica que se trata de un solo de danza contemporánea interpretado por Tamara Carballa. En la parte de música en directo, anuncia también “una gran sorpresa”, porque todo el mundo va a poder disfrutar de la actuación de Adrián Dacuña. En las palmas estarán, además, Luana Otero y María Centeno.

Estar en un evento de la magnitud de Vigo Porté “nos da la oportunidad de incluir socialmente a personas con discapacidad y síndrome de Down”: “No sé hasta qué punto podríamos participar en un concurso de este calado, por lo que participar como invitados es un sueño para nosotros”.

Todo este trabajo artístico les aporta múltiples beneficios. “Cuando trabajan las artes en general desarrollan áreas que normalmente les costarían un poco más si no se trabajasen, como la psicomotricidad fina o la gruesa, el equilibrio, el ritmo, el desarrollo auditivo...”, enumera. “Son áreas que se potencian cuando están en contacto con este tipo de actividades y es lo que buscamos”, expone. “Para bailar, por ejemplo, obviamente se requiere una elasticidad, una psicomotricidad adecuada para mantener el equilibrio y eso va potenciando tu posibilidad de aplicarlo al día a día”, destaca. “Luego, en la parte musical, como la música es un lenguaje, desarrolla esa posibilidad de absorber mejor y de trabajar el lenguaje verbal”, añade.

Además, toda la creación y la parte artística es propia. “No tocamos con play back ni hacemos versiones, siempre son canciones y coreografías originales. Incluso tenemos proyección de vídeo que acompaña al baile; que, en la mayoría de los casos, suele estar rodado por ellos”, afirma el profesor.

Ante su presencia en este certamen internacional de danza, reconoce que “los veo muy emocionados”, pero no excesivamente preocupados. “Yo soy su profesor, pero vengo a aprender de ellos porque, cuando les planteé la opción de participar, ni se lo pensaron. Es admirable el compromiso que tienen. Lo que les propones lo hacen, y lo hacen con cariño”, dice su mentor, que lleva tres años y medio trabajando en diferentes disciplinas artísticas con 62 de los 211 usuarios de Down Vigo.

En su evolución, Erick Alexander Corrente va constatando la mejoría de sus pupilos “en cuanto a su autoestima y a que crean en sí mismos”. “Si bien es cierto que siempre van a estar dispuestos a hacer lo que les propongas, cuando ven el resultado, es algo muy enriquecedor para ellos. Les ayuda a creer que el arte sirve para algo y mi misión es que ellos vean el arte como una forma de expresión, de que puedan sacar cosas que con las palabras sería más complejo expresar”.

Juan Polo imparte una "master class" de Ballet Clásico La clase magistral de Ballet Clásico impartida por el maestro Juan Polo –que también es miembro del jurado– dio el pistoletazo de salida a la 12ª edición de Vigo Porté. La competición en el Mar de Vigo arranca hoy, a partir de las 9.00 horas de la mañana, con los bailarines de la categoría infantil. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, arrancan los minis, cuya participación se prolongará hasta mañana por la mañana.

