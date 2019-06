Festivales en Galicia | Un tsunami festivalero arrasará Pontevedra este verano

Habrá que estar muy en forma para afrontar el tsunami festivalero que barrerá la provincia este verano. Hasta 12 eventos dispersos por otros tantos concellos que permitirían recorrer Pontevedra de concierto en concierto. Este es el apretado calendario musical que nos espera en los próximos meses hasta caer rendidos.

SURFING THE LÉREZ (21 y 22 de junio, Pontevedra)



Se celebrará en la Illa das Esculturas. Componen su cartel: Heredeiros da Crus, Familia Caamagno, The Blind Crows, Malkeda, Maneiro, Santi Araújo, Sex Museum, Moliwater, Selvatica, Fondo Norte, Rayotaser, Mushu o Tony Lomba y Elio dos Santos.

PORTAMÉRICA (4, 5 y 6 de julio, Caldas de Reis)



La carballeira de Caldas es el entorno natural que acogerá un gran despliegue de gastronomía y música. Los grupos que desatarán la locura son: Madness, Andrés Calamaro, Rozalén, Carlos Sadness, Depedro, Amaia, La Casa Azul, Mon Laferte, Zahara, Sidecars, Monsieur Periné, Morgan, Vega, Carolina Durante, Elefantes, Combo Viramundo, Los Espíritus, Trending Topics, Él mató a un policía motorizado, Cuarteto de Nos, Natalia Ferviú DJ, Miss Bolivia, Pablo Lesuit, Santi Araújo, Presumido, Nixon, Anarchickcs, Cándida, El lado oscuro de la broca, Trapical Minds, Sonidos Mans o La Duendeneta.

VIGO SEA FEST ( del 4 al 7 de julio, Vigo)



El evento se mantiene en el paseo de la Avenidas de Vigo y aumenta espacios con la aledaña Praza da Estrela. Además de todos los puestos que darán sabor al festival con la exaltación de los productos del mar, los encargados de darle ritmo son: Clarence Bekker Band, Aurora& The Betrayers, Antonio Lizana, The Secret Investments, Le Suite Band, The Swinging Flamingos y DJ Panko.

MORRASOUND (12 y 13 de julio, Moaña)



El privilegiado Mirador da Fontenla, en Domaio, será el escenario al que se subirán a mediados de julio: O´Funk´Illo, The Brew, Kings of the Beach, The Lelli Kelly´s, Spoonful, Arrhythmia, Yo Diablo, Lou Reyes Band, Familia Caamagno y The Limboos. Comparten protagonismo con las actuaciones el deporte, el humor y las actividades para niños: competición de bikes "Speed&Style", Píscore y su espectáculo "Concerto (con)fusión-Musicomedia" para los más pequeños, la monologuista Patty Diphusa y el showman Peter Punk.

VIVE NIGRÁN (19 y 20 de julio, Nigrán)



Lourido transformará por dos días su campo de fútbol en un gran escenario en el que lo darán todo: Ángel Stanich, Hickeys, Meneo, Monterrosa, Adriana Proenza, Las Chillers, Los Nastys, Los Vinagres, Novedades Carminha, Hidrogenesse, Delafé.

SINSAL (del 25 al 28 de julio, Redondela)



El festival mantiene el enigma. Por tercer año consecutivo, serán cuatro días de festival en lugar de tres, en los que los asistentes podrán descubrir en la isla de San Simón (Redondela), un cartel secreto, la seña de identidad de este evento de pequeño formato pero de gran reconocimiento. Hay que estar allí para vivirlo.

ATLANTIC FEST (26 y 27 de julio, A Illa de Arousa)



A Illa de Arousa ofrece, un año más, tres días entre amigos y familia viviendo una experiencia única en playas de agua cristalina y viendo a grandes artistas como: Los Planetas, Cupido, La Zowi, Joe Crepúsculo, Soleá Morente, Apartamentos Acapulco, Víctor Coyote, Albany, Candeleros, Betacam, Confeti de Odio, Hickeys, Love of Lesbian, Dorian, Marlon Williams, Nacho Vegas, La Bien Querida, María Rodés, The New Raemon, Mourn, La Estrella de David, Las Odio y Chelsea Boots.

SONRÍAS BAIXAS (1, 2 y 3 de agosto, Bueu)



El recinto multiusos de A Estacada en Bueu acogerá las actuaciones de: Sés, Iseo & Dodosound, Hakuna Tanaka, Dubioza Kolektiv, Nius de nit, Som do galpom, La Pegatina, La M.O.D.A., Segismundo Toxicómano, Nao, Boikot, Dakidarría, Muyayo Rif, Periferia Norte, Zea Mays y Zoo.

MAESTRAL FESTIVAL (del 3 al 23 de agosto, Sanxenxo)



Sanxenxo se estrena en el mapa de los festivales del verano con una apuesta fuerte: todo un mes de conciertos de primer nivel. Componen su cartel: Aitana (3 de agosto), Hombres G (4 de agosto), noche de música de los 80 ( con Javier Gurruchaga-Orquesta Mondragón-, Santi Santos -Los Limones-, Nacho Gª Vega -Nacha Pop-, Miguel Costas -Siniestro Total- y Carlos Segarra -Los Rebeldes- acompañados de los ferrolanos Nuevo Plan, el 14 de agosto), Raimundo Amador (16 de agosto), Alfred García (19 de agosto), God Save The Queen (20 de agosto), Pablo López (21 de agosto), Pastora Soler (22 de agosto) y Vanesa Martín (23 de agosto).

O MARISQUIÑO (9, 10 y 11 de agosto, Vigo)



El gran evento del deporte y cultura urbanos vigués todavía no ha desvelado sus artistas, pero se mantendrá en su ecosistema natural: el paseo de As Avenidas.

REVENIDAS (9, 10 y 11 de agosto, Vilagarcía de Arousa)



Los aires marinos del puerto de Vilaxoán llevarán por toda la ría la música de Talco, Gatillazo, Los Caligaris, Mala Élevé Tribade, Valira, The Badoon Show, El Niño de la Hipoteca y los Tatones, Flow do Toxo, Desakato y Los Jinetes del Trópico, Gogol Bordello, Nao, Doctor Krápula, Gambeat y Bastards on Parade.

FESTIVAL DO MAR DE COMBARRO (del 21 al 25 de agosto, Poio)



La Festa do Mar de Combarro traerá a la Praza da Chousa artistas internacionales como la chipriota Eleni Foureira, el cantautor gaditano David de María, el compositor dominicano Henry Méndez y el DJ Mark Deluxe. Además, dentro de este evento se incluye el Armadiña Rock, que aún no ha revelado su cartel.