Revenidas confirma 5 nuevas bandas en el cartel de su festival

El festival Revenidas de Vilaxoán incorpora a su cartel cinco nuevas bandas que acaba de confirmar. Se trata los grupos Gogol Bordello, Nao, Doctor Krápula, Gambeat y Bastards on Parade.

Las actuaciones de estas bandas se suman a las ya anunciadas Talco, Gatillazo, Los Caligaris, Mala Élevé Tribade, Valira, The Badoon Show, El Niño de la Hipoteca y los Tatones, Flow do Toxo, Desakato y Los Jinetes del Trópico.

El festival convertirá un año más el puerto de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, en punto de encuentro multicultural los días 9, 10 y 11 de agosto. Los abonos, con acampada incluida, para asistir al festival ya están disponibles en la página www.revenidas.com la previo de 37 euros más gastos de gestión.

Gogol Bordello aportará la música gitana de la vertiente ucranania de los Cárpatos. Nao traerá a Vilaxoán el rock, punk y metal con crítica social. Doctor Krápula es una de las bandas de rock más influyentes de Latinoamérica. Gambeat aportará la electrocumbia y la música tradicional latina y el punk celta estará a cargo de Bastards on Parade.