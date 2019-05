El Morrasound programa dos días de rock y teatro para provocar "un rebumbio na comarca"

O´Funk´Illo, considerados los creadores del original funky andaluz, y The Brew, "que sona como un lóstrego de blues rock" serán los cabezas de cartel del Morrasound Rock Fest que se celebrará los días 12 y 13 de julio en el Mirador da Fontenla, en Domaio. La Asociación Cultural Fontenla presentó el cartel de esta edición con el objetivo de seguir creciendo y haciéndose un hueco en el calendario gallego. "Procuramos provocar un rebumbio na comarca a base de cultura e rock", apuntaron los organizadores. El carácter diferenciador de este festival está también en la apuesta por las artes escénicas y por los deportes extremos.

El viernes 12 será O´Funk´Illo quien cierre el cartel. Antes pasarán por el escenario Kings of the Beach y The Lelli Kelly´s. Los primeros ya participaron en la primera edición del festival dejando sentir su música entre el rock y el punk, con ritmos rápidos. Por su parte, The Lelli Kelly´s "son os da casa, con compoñentes do Morrazo, Vigo ou Pontevedra. Teñen un rock´n´roll agresivo", apuntan desde la organización.

El propio viernes habrá una competición de bikes "Speed&Style", en la que se mezclan velocidad, agilidad y técnica.

Además de talleres para los más pequeños, la parte de artes escénicas estará cubierta por Píscore y su espectáculo "Concerto (con)fusión-Musicomedia", en el que músicos desconocidos de estilos muy diferentes llegan al palco.

También actuará la monologuista Patty Diphusa. Peter Punk, considerado el "pallaso oficial do Morrasound", volverá a hacer las delicias de los asistentes.

El sábado, antes de The Brew, actuarán Spoonful, que mezcla blues y hard rock; el trío de metal lugués Arrhythmia; el dúo de rockabilly valenciano Yo Diablo; y "a vella gloria do rock galego" Lou Reyes Band. Además actuarán Los vinagres con ritmos más latinos; Familia Caamagno con su pop y ritmos frenéticos y The Limboos y su "puro groove".

Habrá acampada gratuita y buses desde la comarca, Vigo y Pontevedra, así como puestos de artesanía y comida. El abono de dos días cuesta 20 euros anticipado y 28 en taquilla.