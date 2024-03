Luis Rivas: “El fútbol, el arte y la sanidad han sido mis grandes pasiones”

El Palacete das Mendoza es escenario de la exposición “Pasión por la Pintura” del artista y ex futbolista profesional Luis Rivas, una oportunidad para disfrutar de su interpretación del vanguardismo histórico.

–Durante años se dedicó profesionalmente al fútbol

–He jugado solamente en tres clubs, pero en clubs históricos del fútbol español: el Pontevedra C.F, el Elche y el Real Oviedo. Y al final volví otra vez a jugar en el Pontevedra, que fue donde finalicé mi etapa deportiva.

–¿Cómo arrancó su carrera deportiva?

–Yo era un chico más de Pontevedra, como todos los que empezamos en aquella época, que nuestra ilusión era jugar en el Estadio de Pasarón. Tuve la suerte de que me fichó el Pontevedra C.F. de un club modesto, porque en aquel momento eran los clubes que había, el Salgueiriños, el Nodales, el Lérez, el Salcedo, donde empecé yo. Había grandes jugadores en aquel momento, pero yo tuve la suerte de que he jugado siempre de delantero, que marcaba goles, y en un momento determinado, siendo juvenil y después de que me hubiese seleccionado la Selección Gallega de juveniles, vino el Pontevedra y me fichó.

–¿Jugó desde el principio en el primer equipo?

–Sí, prácticamente cuando fiché ya jugué en el primer equipo. Era el más joven de aquella época y estuve bastantes años, siete temporadas en el Pontevedra. Después estuve en el Elche, donde estuve dos temporadas más; a continuación el Oviedo, otras dos temporadas, y luego volví al Pontevedra, donde finalicé mi carrera con dos temporadas más.

–¿Ya siendo futbolista se había iniciado como artista?

–El arte era una cosa que tenía en mi desde pequeño, me gustaba el arte, de hecho siempre estuve en contacto con él. Tan pronto como tuve ocasión y me vine de nuevo para Pontevedra fue cuando me metí de lleno otra vez en el arte. Empecé en estudio de un gran pintor que había aquí, que era Manuel Aramburu, y posteriormente fui a Bellas Artes. En la facultad me enganchó la pintura que me daba el profesor Antón Castro, una pintura de finales del siglo XIX y principios del XX, que eran las vanguardias, el cubismo, la abstracción, y mucho color. Esa época que estuve en Bellas Artes me enganchó.

–¿Ha tenido su obra distinta etapas?

–Tuve una primera parte de un tipo de pintura más figurativa, la época de Aramburu, pero después en la época de Bellas Artes me metí en una pintura más abstracta, con más color y de distinta temática.

–¿El arte y el fútbol han sido sus dos grandes pasiones?

–Sí, fueron mis dos grandes pasiones, pero también tuve otra en el medio (sonríe), porque fui trabajador de la sanidad. Cuando estaba jugando en el Pontevedra C.F. me iba a Santiago e hice la diplomatura de Enfermería, iba, venía y terminé la carrera. Después del fútbol casi trabajé 30 años en la sanidad pública, que era otra pasión mía, me gustaba mucho la sanidad. Fue una etapa muy bonita también. El fútbol, el arte y la sanidad han sido mis grandes pasiones; todo aquello que cojo son cosas que me gustaron siempre. Tuve esa suerte, de hacer lo que me gustaba; y ahora la última es esta, la pintura, que la tenía ahí pero por otros motivos nunca pude desarrollarla como lo estoy haciendo ahora. Aunque la época en la que no trabajé en la pintura visité museos en París, en Londres, en Chequia, y, bueno, todo eso me configuró una idea del arte que pretendo plasmar en los lienzos.

–¿Qué obras ha reunido en “Pasión por la Pintura”?

–Es una pintura, como muy bien la definió el profesor Antón Castro, vanguardista, de la clásica École de París. Tengo cosas abstractas y muestro influencias de pintores que me gustaron, como la abstracción de Gerhard Richter y otros de la época como Mondrian, De Chirico, Léger, son pintores que en cierto modo también influyeron en el estilo de pintura que pretendo hacer y que me gusta.