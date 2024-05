Tiendas por el desperdicio cero

Cada año se tiran toneladas de alimentos en la comunidad que podrían haber tenido otro destino. Con esto en mente, el movimiento contra el desperdicio de alimentos en Pontevedra está ganando impulso a medida que más comercios y locales de hostelería se unen a la causa. En un contexto de crisis económica, donde los bancos de alimentos intensifican sus esfuerzos para garantizar que nadie pase hambre, la solidaridad local se manifiesta en diversas iniciativas para evitar el derroche de comida.

Desde pequeñas tiendas de barrio hasta restaurantes de renombre, cada uno está aportando su granito de arena para hacer frente a este desafío.Alimentación Isabel, una cadena con varias sucursales en toda la ciudad, ha implementado una estrategia innovadora para reducir el desperdicio de productos frescos. En cada una de sus tiendas, se pueden encontrar cestos rebosantes de verduras y frutas maduras a precios accesibles, menos de un euro el quilo, destinadas a dar salida al excedente de alimentos que, de otro modo, se perderían. Este enfoque no solo contribuye a combatir el desperdicio alimentario, sino que también ofrece opciones más asequibles para los consumidores preocupados por su impacto ambiental.

Por otro lado, Silvia Fuster, propietaria de la tienda-bar PonteVerde, ha llevado su compromiso con el consumo sostenible más allá de las prácticas comerciales habituales. Si bien en un principio se unió a la aplicación Too Good To Go para ofrecer paquetes sorpresa con productos cercanos a su fecha de vencimiento, ha evolucionado hacia una estrategia más directa y solidaria. Ahora, en lugar de vender estos paquetes, opta por regalar los alimentos que no se venden o están a punto de estropearse, priorizando así el acceso a la comida sobre el beneficio económico.

En la misma línea, la panadería y cafetería vegana Pumper, ubicada en la calle Sagasta, ha sido pionera en la lucha contra el desperdicio alimentario desde el año 2020. Aunque al principio se unieron a Too Good To Go, están considerando abandonar la aplicación para adoptar métodos más efectivos para ofrecer a los clientes sus excedentes de alimentos.

Sin beneficio económico

Esta reflexión que tienen en común estos establecimientos evidencia una tendencia hacia prácticas más colaborativas y centradas en la comunidad, donde el beneficio económico se subordina a la responsabilidad social y ambiental.

Desde la llegada de Too Good To Go a Pontevedra poco después del inicio de la pandemia, se han distribuido más de 48.000 paquetes sorpresa de comida. Actualmente, 60 establecimientos de la ciudad están registrados en esta plataforma, aunque enfrentan desafíos debido a la falta de acceso previo de los usuarios al contenido de los paquetes.

Las aplicaciones dejan paso a iniciativas de los comercios

Una coalición de establecimientos en Pontevedra ha abrazado la plataforma Too Good To Go en su lucha contra el desperdicio alimentario. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan estos negocios es la incertidumbre que rodea a los paquetes sorpresa ofrecidos a través de la aplicación. Los usuarios en Pontevedra descubren el contenido de los lotes solo en el momento de la adquisición. Aunque conocen los precios de antemano, que oscilan entre 2,99 y 4,99 euros, el verdadero valor de los productos puede ser hasta cinco veces mayor.

Esta novedosa estrategia busca no solo reducir el desperdicio de alimentos, sino también concienciar sobre su valor económico y ambiental. La iniciativa, presente en una veintena de países, ha demostrado su eficacia al rescatar diariamente productos perecederos de los vertederos. Locales como La Despensa del Campo, Aleixa Frutería, Dalario o Moi Bo son algunos de los participantes en Pontevedra, quienes se comprometen a ofrecer paquetes sorpresa todos los días para evitar que estos alimentos terminen en la basura.

