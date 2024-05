Mejorar la Atención Primaria, entre los “enormes retos” que debe afrontar Sanidade en Pontevedra

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, remarcó ayer la importancia de eliminar la burocracia en el trabajo de los médicos para centrar la atención en el paciente y desgranó, a grandes rasgos, la estrategia y objetivos del departamento. Así lo señaló en su primera visita al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en un breve encuentro con profesionales, jefes de servicio y representantes sindicales que tuvo lugar en el salón de actos del Hospital de Montecelo y al que también asistió el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; el nuevo director xeral de Asistencia Sanitaria del Servicio Galego de Saúde, Alfredo Silva, y el gerente del área sanitaria, José Flores.

En su intervención, el conselleiro detalló las que serán las líneas estratégicas de la Consellería para esta legislatura, señalando en varias ocasiones que “nuestros retos son enormes”. Comenzó destacando que Galicia tiene un sistema de salud de muy alto nivel, “del que debemos estar muy orgullosos”, pero añadió que es necesario cambiar la manera de trabajar para protegerlo, preservarlo y optimizarlo. A tal efecto, hizo una apuesta por el diálogo, puesto que su voluntad “es hablar de todo y con todos. La sanidad somos todos y todos somos responsables de cuidarla”.

Gómez Caamaño también abogó por un pacto entre la Administración, los profesionales sanitarios y la población para definir realmente el “tipo de sanidad que queremos para el futuro”, destacando la necesidad de enfocarse en resultados a nivel de salud más que de cifras.

El máximo responsable del Sergas incidió en la necesidad de alcanzar una sanidad pública basada en una interacción real y eficiente entre la atención primaria y la atención hospitalaria, para que la continuidad asistencial deje de ser un concepto abstracto en los planes estratégicos y pase a ser una realidad que incida positivamente en los pacientes.

Gómez Caamaño abogó por una sanidad pública de calidad orientada “a los resultados en salud de la población, que cuide a los pacientes y también a aquellos que cuidan a los enfermos”.

Junto al anterior, el máximo responsable de la cartera sanitaria puso especial énfasis en la necesidad de prestigiar la figura de todos los profesionales del ámbito de la salud, comenzando por los médicos de atención primaria, ya que son ellos, dijo, “los máximos protectores de la salud de la ciudadanía”.

Otros de los objetivos señalados por el conselleiro para esta legislatura es responder con agilidad a los retos que tiene la sanidad, como es la integración de una manera racional de la innovación tecnológica, la farmacológica, la inteligencia artificial y la medicina de precisión.

También considera vital Gómez Caamaño adaptar el sistema sanitario a la realidad geográfica y social, a las necesidades de una población “envejecida, dispersa y pluripatológica” como es la gallega, que “va a necesitar cuidados especiales”, y a las prioridades y necesidades de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios, “que no son las mismas que las de antes”. El conselleiro se comprometió también a potenciar la enfermería y la farmacia, y a construir un sistema público fuerte y eficaz.

“Queremos un sistema sanitario público que sea cariñoso con sus pacientes y también con sus trabajadores. No queremos que la gente trabaje más, queremos que la gente trabaje mejor”, afirmó Gómez Caamaño.

Por su parte, el gerente del área sanitaria, José Flores, agradeció a la Consellería la continuidad del equipo directivo que encabeza y “que nos dejen seguir con este proyecto iniciado hace escasamente dos años. Tenemos un proyecto muy ambicioso que iniciamos con una situación de atención primaria que demandaba un cambio que está iniciado y ahora tenemos que seguir adelante, al igual que con el resto de prestaciones de esta área sanitaria”.

Encuentro con profesionales del área sanitaria. | // RAFA VÁZQUEZ / Cristina Prieto

Un pequeño retraso llevaría a 2025 el final de las obras del Novo Montecelo

El conselleiro de Sanidade confirmó que visitará las obras del Gran Montecelo con el equipo directivo del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y miembros de la Consellería de Infraestructuras “para ver todo lo bonito y bueno que debe haber ahí”, pero no dio fechas de su puesta en servicio. “A mí de tiempos no me gusta hablar; será próximamente, pero los tiempos no los puedo decir, además porque hay muchas variables”, señaló Antonio Gómez Caamaño. El responsable de sanidad en Galicia podría referirse al pequeño retraso en las obras, de uno o dos meses, algo bastante habitual en obras de tal magnitud, lo que podría provocar que el final de la obra civil no se produjera a finales de este año, sino que se retrasara a principios de 2025 si finalmente hay ese retraso en la entrega del edificio. Después vendría el equipamiento, que se apuntó para concluir en junio del próximo año. Gómez Caamaño comentó tras el encuentro con los profesionales del área sanitaria que “el principal problema que tenemos al día de hoy es la atención primaria, que aparte se intensifica y se magnifica aquí en Galicia por un problema real que es la dispersión geográfica. Todo el mundo quiere tener, es una reivindicación, su médico de familia, su pediatra, al lado de casa, y por otro lado hay una ausencia generalizada de profesionales sanitarios y, aunque quisieras contratarlos, no tienes disponibilidad. Con lo cual lo que tenemos que hacer es remodelar todo, reorientar los recursos y conseguir el objetivo final, que realmente todos los pacientes gallegos y gallegas tengan una asistencia sanitaria digna y de calidad”.

