La Audiencia anula una sentencia que absolvió a tres menores de agresión sexual a una amiga

El Juzgado de Menores número 1 de Pontevedra tendrá que reescribir dos sentencias dictadas el pasado año después de que la Audiencia Provincial haya anulado esas resoluciones en las últimas semanas. En uno de los casos se absolvía a tres adolescentes, de menos de 17 años, de agresión sexual a una amiga, al entender que las relaciones eran consentidas. En el otro, se condenaba a una menor por maltratar de palabra y obra a sus padres.

En el asunto de las agresiones sexuales, el Juzgado de Menores detalla como dos de los chicos habrían mantenido relaciones con su amiga en la casa de uno de ellos, en marzo de 2022, con el supuesto consentimiento de la chica, mientras el tercero decidía no participar.

La Audiencia no admite estos hechos como probados y ordena repetir la sentencia porque “no cumple con las exigencias constitucionales y provoca efectiva indefensión a las acusaciones” en el caso del tercer menor, que no participó en las relaciones. Las acusaciones consideran que podría ser responsable “cooperador necesario”, un extremo en el que no profundiza el fallo ahora anulado.

El otro caso se juzgó inicialmente en noviembre de 2023 y el Juzgado de Menores condenaba a una hija a quince meses de libertad vigilada por malos tratos en el ámbito familiar y amenazas leves. Se acusaba a la menor de vejar a sus padres, con golpes e insultos, e incidentes constantes en el domicilio, en los que incluso fue necesaria la presencia policial, al menos entre agosto y diciembre de 2022, hasta que fue llevada a un centro específico después de una fuga de su casa.

La Audiencia no niega esta vez esos hechos, admitidos por la propia acusada, pero sí se pone en cuestión la pena impuesta por “carecer de la motivación exigible, debiendo el juez dictar nueva sentencia con la motivación suficiente en derecho respecto a la imposición de la medida a imponer”

