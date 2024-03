El desalojo de las chabolas a orillas de Os Gafos abre la puerta a la continuación del paseo fluvial

La asistencia técnica que debe elaborar el anteproyecto para liberar el tramo urbano del río Gafos saldrá a licitación en los próximos días. El Concello se ve obligado a agilizar estos plazos, si no quiere perder la subvención de la Unión Europea para esta obra, que puso en marcha el grupo municipal socialista durante el anterior mandato municipal. El Ministerio para la Transición Ecológica canalizó una ayuda procedente de los fondos europeos Next Generation por valor de 2,3 millones de euros.

El gobierno local del BNG descartó finalmente la idea inicial de convocar un concurso de ideas para elaborar este proyecto y realizar una contratación en dos fases, la primera para elaborar un anteproyecto y la segunda para el proyecto en sí, con un presupuesto que no podrá exceder de 89.700 euros más IVA. Hace unos meses, el concejal de Obras Urbanas, César Mosquera, apuntó que antes de poner en marcha cualquier proyecto para descubrir el río es necesario “conocer la viabilidad” del mismo y en este sentido explicó que “hay que ver cómo está el terreno, hacer estudios de diverso tipo, ver qué puede resistir, qué no, y sentar unas bases para poder hacer un proyecto viable”.

El edil indicaba entonces que es necesario conocer el estado de la cimentación del colegio próximo al trazado del río en Campolongo, de la cimentación del propio canal, de los edificios y de los rellenos que hay alrededor. “Hay que mirarlo todo; no podemos ir a ciegas. El compromiso que tenemos es hacerlo lo mejor posible, tenemos la voluntad de destaparlo, pero hay que conocer las posibilidades y el estado del terreno”, explicó el entonces el edil. Se aborda ahora un proceso en el que la empresa que realice esta asistencia técnica tendrá dos meses y medio para la entrega del estudio de alternativas y otro plazo similar para realizar el proyecto de ejecución. La obra, como explica el gobierno local, no persigue “una utópica y prácticamente inviable vuelta al estado natural previo del río”, sino una renaturalización del mismo, de modo que pueda recuperar de algún modo la relación del río con el entorno de una forma menos agresiva como la actual. Así se tratará de recuperar la conexión del parque con las aguas del río y de la fauna y flora en la medida de lo posible, si bien no será posible descubrir totalmente el río en todo el actual tramo canalizado.