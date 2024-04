Fallece Maite Méndez, entrenadora del CB Arxil y mito del deporte local

Maite Méndez, figura emblemática del baloncesto pontevedrés y gallego, alma máter del CB Arxil, falleció este martes a los 62 años de edad y a solo dos días de que el equipo comience su andadura en la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge. Se trata de un duro golpe para la entidad arxilista por lo que significa para la misma y también por lo inesperado de su marcha, ya que este mismo lunes dirigió el entrenamiento del equipo en el CGTD, pero también ha sido un gran impacto para todo el deporte pontevedrés, que se ha volcado con el club y su familia con numerosos mensajes de condolencias y ánimo.

El funeral en su memoria se celebrará este miércoles, 24 de abril, a las 17.30 horas de la tarde en la iglesia de San Bartolomé, mientras que el velatorio tiene lugar desde la tarde de este martes en el Tanatorio de San Mauro. El Arxil anima a sus categorías inferiores, amigos, compañeros y miembros de la comunidad a asistir vistiendo ropa verde “en honor a Maite y su pasión por el baloncesto”.

“Con gran tristeza”, la entidad pontevedresa destacó que “Maite Méndez ha sido una pieza fundamental en la historia del CB Arxil, dedicando más de tres décadas a su pasión, el baloncesto. Dejó una huella imborrable en el baloncesto gallego con su pasión, dedicación y trabajo. Como entrenadora, destacó por su ética de trabajo incansable y su compromiso con el baloncesto de formación”.

Pero esta maestra, jubilada en 2021 en el CEIP Carballal de Marín, también destacó por su lucha feminista, como evidenció el año pasado cuando recibió el Premio Cidade de Pontevedra y realizó toda su intervención en femenino “adrede, porque quiero que hoy el lenguaje en femenino englobe a los hombres que participaron y participan y no al revés. No pongamos techos, no nos conformemos; empujemos desde nuestros ámbitos para avanzar cada día, sin pausa”.

Desde que en 1984 fundó el Arxil junto a Lino Vázquez y Milagros Sanmartín, Maite Méndez nunca se desvinculó del club pontevedrés, primero como jugadora y después como entrenadora del primer equipo. La actual era su vigesimocuarta temporada consecutiva al frente del Arxil, todas ellas en la Liga Femenina 2. El primer partido de la fase de ascenso lo iba a disputar este jueves en Zaragoza ante Mipelletymas BF León (18.15 horas).

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, fue de los primeros en enviar sus condolencias a través de sus redes sociales, lamentando el fallecimiento de “una figura insustituble e indiscutible del deporte pontevedrés”. “Maite Méndez será siempre una referencia para esta ciudad, una ciudad que fue testigo de su labor incansable por el deporte femenino, el trabajo en equipo y la constancia más absoluta a la hora de trabajar por los demás”, destacó el regidor municipal.

El alcalde, que el año pasado entregó a la entrenadora el premio Cidade de Pontevedra, señaló que “la recordaremos sonriendo y en la banda del pabellón del CGTD, cuidando de sus jugadoras. Pontevedra siempre te estará agradecida”.

El portavoz del PSOE local, Iván Puentes, también dedicó unas palabras a Maite Méndez, señalando que “se va una excelente mujer, admirada dentro y fuera de su ciudad. Se va parte de la historia y del deporte de Pontevedra, pero nos quedará siempre su obra y su ejemplo”.

Numerosos clubes de la ciudad han querido señalar la importancia de la figura de Maite Méndez tanto para el deporte local y gallego, como para el deporte femenino, con mensajes del Cisne, el Pontevedra CF, la Sociedad Gimnástica, la SD Teucro, el Waterpolo Pontevedra, el Leis Pontevedra y el Poio Pescamar, entre otros. También las federaciones gallega y española de balonecesto dedicaron unas palabras a la entrenadora. La FEB ha decidido que se guardará un minuto de silencio antes del comienzo de todos los encuentros que se celebren esta semana en las Competiciones FEB, y en la primera jornada de la Fase Final de Liga Femenina 2, que comenzará este jueves en Utebo con la participación del CB Arxil.