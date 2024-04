La tienda que nunca pasa de moda

Las modas vienen y van y los utensilios de toda la vida nunca se han llegado a ir. De esta manera, muy orgánica y natural, ha sobrevivido a los cambios la tienda de Josefina Matalobos, Cestigal, una de las más prolíficas que pueden categorizarse como esos “negocios de antaño” que resisten en Pontevedra.

“Antes, solo en este calle había cuatro cesterías como esta”, cuenta Josefina. Encargada desde hace más de treinta años de Cestigal, en la Rúa Real 32, ahora mismo es la única tienda de su especie que queda en toda la ciudad del Lérez, y posiblemente en toda la comarca.

Aunque no quiere detallar cuántos años tiene, asegura que está en edad de retirarse, pero esto no es algo que por el momento se haya planteado porque no le “compensa meterse en casa ahora”. De hecho, para ella la rutina diaria es salud: “Venir todos los días a trabajar me despeja la mente y me ayuda. Vengo andando y aunque sea esos diez minutos de ir y volver, camino un poco”, explica esta comerciante.

Nunca necesitó a nadie más para llevar el comercio. Asegura que se basta ella sola, incluso con menos movilidad y energía que hace unos cuantos años. Una “se acostumbra a hacer las cosas a su manera” y así sigue desde entonces “hasta que el cuerpo aguante”. Eso sí, Josefina “sabe lo que hay” y por eso en ningún caso idealiza el trabajo.

En lugar de eso, recuerda que tiene “más que suficiente” entre la cestería y llevar la casa, y aunque ella haya tomado la decisión de continuar en activo, “depende de cada uno; hay quien está contando los días para jubilarse e irse a casa”. Lo que más le gusta de su trabajo es sin duda el contacto con el cliente, que a menudo “ya son amigos de hace muchos años”. En cambio, el local de la rúa Real no entiende de edades.

Las llamativas cestas artesanas interesan a numerosos amantes de la moda, los utensilios de madera para la cocina (por cierto, a precios muy asequibles) son un básico para cualquier hogar, y también vende trompos y canicas para los más pequeños. Porque sí, los niños continúan usando estos juegos tradicionales, asegura entusiasmada. Los tiempos parece que no cambian tanto y esta tienda es muestra de ello: Josefina tiene la suerte de contar con clientes de toda la vida a la par que nuevos perfiles que se pasan un día a curiosear la tienda y empiezan a descubrir que en Cestigal, pese a su nombre, hay mucho más que cestas.

El importante volumen de stock va desde banquetas de madera, baúles, cestos de mimbre y otros artilugios del mismo material hasta souvenirs, manteles de cocina, paneras y sombreros.

Josefina Matalobos enseña cestos de mimbre en Cestigar, en la Rúa Real. / Gustavo Santos

En la tienda de Josefina “es todo artesanal; tengo confianza con los distribuidores con los que trabajo desde hace bastante tiempo”. Así, la mayoría de los productos procedente de Galicia y los que no, de otros puntos de la península.

¿Por qué han desaparecido las otras tiendas de su clase? Josefina no tiene una respuesta clara, y ante todo es conocedora de que “los tiempos cambian y la gente tiene otras necesidades”, pero en cualquier caso su local sigue teniendo tirón. Tras la jubilación del propietario de una de las últimas cesterías, el negocio pasó a manos de su hijo, aunque duró poco. “He tenido suerte”, revela con humildad. Con la mirada puesta en el futuro, esta experimentada comerciante alberga el deseo de mantener vivo el legado de su local en el corazón del centro durante muchos años.

