Quejas de los padres por la falta de pediatras en el ambulatorio Virgen Peregrina

Padres de niños asignados al ambulatorio Virgen Peregrina de Pontevedra denunciaron ayer la “falta de pediatras en el turno de tarde” en este centro de salud, una situación que, según sus quejas, se produce “desde hace unos meses”. Uno de los afectados señaló ayer que “tengo asignado un pediatra en este centro, pero cuando voy con mi hijo no está, por lo que al final me veo obligado a acudir a Urgencias Pediátricas del Hospital Provincial para que mi hijo sea atendido por algo que no es una urgencia, pero no hay otra alternativa”.

“Después hay que oír al Sergas pedir a la población que no acuda a Urgencias para evitar que se sature, pero para ello tendrían que tener cubiertas todas las plazas de médico de familia y pediatras”, insiste este padre, que considera “inconcebible que ocurra algo así en un centro de salud como este, en plena ciudad y con un cupo tal elevado de pacientes”.

Esta padre ya ha presentado una reclamación ante el Sergas y asegura que el suyo no es el único caso: “Conozco a otros padres que se han visto en la misma situación, incluso cuando acudían al ambulatorio con cita previa para el pediatra”.