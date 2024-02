Los deberes de Rueda en su ciudad

En cuestión de semanas se constituirá el nuevo Parlamento de Galicia, donde el PP, con 40 escaños, mantiene la mayoría absoluta y garantiza al pontevedrés Alfonso Rueda cuatro años más como presidente de la Xunta. Poco después el alcalde, Miguel Fernández Lores, solicitará la correspondiente entrevista con el jefe del ejecutivo autonómico para repasar temas pendientes y analizar proyectos de futuro. El dossier municipal probablemente incluya alguna novedad, pero la mayor parte de su contenido ya se puede adelantar, al tratarse de asuntos que, o bien ha prometido en campaña el entonces candidato Rueda, son proyectos ya en marcha o se trata de actuaciones que el Concello reclama desde hace años, por el momento sin éxito.

Una residencia en el Hospital Provincial / FdV

En materia de infraestructuras viarias, la Xunta tiene marcada en el calendario la remodelación integral de la PO-546, la carretera vieja de Marín, pendiente de licitación desde hace meses por 6,5 millones de euros, después de actuar en el vial en Estribela. Pero lo que no parece que vaya a salir del cajón es la variante de Alba, para unir las carreteras de Vilagarcía y Santiago y evitar en angosto puente sobre el tren en la PO-225. Es una vieja demanda municipal pero Rueda ya ha dejado claro que no se hará sin consenso con los vecinos, que no existe, Tampoco parece que se vaya a resucitar la autovía Pontevedra-Vilagarcía, proyectada hace años, pero que nunca pasó del papel.

La reforma integral de la PO-546 entre Praceres y Mollavao / FdV

Otro asunto espinoso es el relativo a las concesiones de la Xunta en la Xunqueira de Alba, que las consellerías no quieren liberar (como si hizo la Diputación en el anterior mandato), sin fondos y terrenos municipales alternativos.

Nuevas viviendas públicas en Valdecorvos / FdV

En cuanto a equipamientos, hay mejores expectativas. De entrada, el Gran Montecelo, en obras desde mayo de 2021, podría estar operativo, al menos en parte, a finales de este mismo año, y en cuestión de semanas se resolverá el concurso de ideas para rehabilitar el Pazo de Lourizán por unos 16 millones de euros. En plena campaña, Rueda firmó un protocolo para entregar a la Diputación 6 millones con los que colaborar en la restauración de Santa Clara, cifra que podría ampliarse, según sus promesas. La Xunta también se ofrece a colaborar en la recuperación de la antigua delegación de Hacienda, en A Ferrería, si el Ministerio de Cultura acepta que albergue un archivo autonómico y una biblioteca.

La rehabilitación del Pazo de Lourizán / FdV

Una de las propuestas electorales de Alfonso Rueda fue la de crear una residencia universitaria en el Hospital Provincial, una vez que abra el Gran Montecelo, pero es una opción aún verde, ya que la UVigo lo plantea como sede de la Facultade de Enfermería y no hay un plan concreto de reaprovechamiento del inmueble. El propio Rueda admitió que se trata de un complejo “muy grande donde podría mantenerse en parte un uso sociosanitario”, como pide el Concello.

A la espera de que la Xunta libere sus concesiones de Costas en la Xunqueira de Alba / FdV

La ampliación del polígono industrial de O Campiño ha dado sus primeros pasos, con un primer plan urbanístico, aún sin adjudicar, mientras que el histórico dragado del Lérez, que acumula años de retraso, sigue sin avanzar porque “el Estado no nos autoriza un lugar para el vertido del material”, según la Xunta.

Rechazo autonómico a la Variante de Alba / FdV

Otra promesa electoral es ejecutar más de 4.000 viviendas sociales en Galicia. En Pontevedra hay un plan para edificar 76 en el barrio de Valdecorvos.

El Gran Montecelo, la principal apuesta de la Xunta en la ciudad / FdV

La ampliación de O Campiño / FdV