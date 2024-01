Cientos de manos se afanaron ayer en la retirada de plásticos, entre ellos los famosos pélets, en las playas de la ría de Pontevedra. Los arenales, normalmente vacíos esta época del año, ofrecieron una imagen inusual por lo concurridos que estaban.

El motivo no fue otro que la participación en las convocatorias que hicieron los concellos de Sanxenxo y Marín a raíz de la crisis de los sacos de gránulos perdidos por el buque mercante “Toconao” en alta mar y que están llegando a las costas gallegas desde hace semanas.

Alrededor de 200 voluntarios en villa sanxenxina y más de 100 en la marinense participaron en el llamamiento, hecho con varios días de antelación.

A ellos se unieron muchos otros espontáneos, que, sin tener conocimiento de estas iniciativas locales, ya tenían pensado aprovechar el buen tiempo para retirar pélets y otros plásticos de las playas.

Y el esfuerzo no fue en vano. Según informaron ambos gobiernos locales, solo durante la mañana se recogieron 42 sacos de residuos y 600 gramos de pélets en el caso de Sanxenxo y más de 200 kilos de basura y unos 200 gránulos en el de Marín.

Un arduo trabajo manual

Lo más difícil es, sin duda, la recogida de los pélets, ya que se hunden con mucha facilidad en la arena con tan solo pisar cerca o en el momento de intentar tocarlos, por su poco peso.

A ello se suma que la mayoría de la gente ni siquiera dispone del material necesario para su selección en la arena y hacerlo a mano, de uno en uno, es un arduo trabajo y llevaría horas incluso para una superficie pequeña.

Por el contrario, otros elementos plásticos más visibles sobre el terreno fueron los que, básicamente, llenaron los sacos recogidos ayer por la mañana.

Elena Torres, concelleira de Sanxenxo, estuvo con el grupo de voluntarios de la playa de Areas. Muestra una bolsa llena de palitos de bastoncillos de la limpieza de oídos. “La gente piensa que son palitos de caramelos, pero no. Como estos hay muchísimos”, se lamenta.

Por otro lado, reconoce que es una buena noticia que no han encontrado demasiados granos de pélets.

“La gente está muy concienciada. Había 127 personas inscritas, pero finalmente participaron unas 200 en las 21 playas del municipio”, celebra.

A Areas acudieron a la limpieza vecinos de diferentes puntos de la comarca. Maika Barreiro, de la parroquia sanxenxina de Dorrón, fue uno de ellos. “Ya me apunté desde el momento en que se supo que habían aparecido los pélets en Sanxenxo. Vengo mucho a esta playa a pasear, porque estoy muy cerca, y siempre recojo plásticos, no hace falta venir expresamente a por los pélets. Ahora parece que es una novedad, pero siempre han estado ahí todo tipo de objetos, ya sea verano o invierno. Siempre que vengo me voy con una bolsa”, explica a FARO.

La concienciación de las nuevas generaciones en este sentido es fundamental. Además de las charlas que se pueden dar en los centros educativos en esta materia, las familias juegan un papel crucial en el respeto al medio ambiente. Así, Sara Fernández, pontevedresa de tan solo 14 años, acudió acompañada por su padre y trabajaron también en Areas con el grupo de voluntarios. “Me apetecía hacer algo de voluntariado y nos anotamos”, confiesa ella.

No fue la única menor, ya que hubo también grupos de niños en la playa de Silgar, que se unieron a la iniciativa a través del Sanxenxo Paddle Surf Club y la plataforma We Sustainability. “Para nosotros la recogida de basura en la playa no es algo nuevo. Siempre lo hacemos cada vez que salimos con los alumnos al agua, tanto si los chavales van remando como si están entrenando”, asegura Ángel Moldes, uno de los coordinadores de esta escuela deportiva, que reconoce que ya tenían pensado salir a limpiar el arenal este fin de semana y que “cuando vimos que convocaba el Concello decidimos hacerlo con el grupo”.

Y es que el respeto por la naturaleza no tiene edad. Manoli Martínez y Celia Conde, dos vecinas de Sanxenxo y asistentes a las clases de gimnasia para mayores del municipio, no dudaron en anotarse y señalan que “habría que organizar limpiezas frecuentemente”.

“Tenían que multar a la gente, porque aquí en Silgar encontramos de todo: botellas, compresas, pañales... Yo recojo todo el año. Me llevo bolsas enteras porque vengo a pasear aquí a diario y aún hay gente que te mira con cara rara, sobre todo los turistas en verano”, afirma apenada, por su parte, María García, otra vecina del municipio que ya advierte que no piensa dejar de cuidar esta playa, “haya o no convocatorias”.