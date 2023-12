La película sobre los matrimonios forzosos en Ruanda “The Bride” triunfa en Novos Cinemas

La película ruandesa “The Bride”, dirigida por Myriam U. Birara, y que explora el drama de los matrimonios forzosos, retratando las consecuencias sobre las mujeres del genocidio de la sociedad tutsi, se proclamó ayer la gran triunfadora de la octava edición del festival Novos Cinemas. El filme se hizo con el Premio Novos Cinemas al mejor largometraje de la Sección Oficial y el Premio Jurado Novo a la mejor dirección. El otro largometraje más valorado fue “An Evening Song (for three voices)” de Graham Swon, que consiguió el Premio del Jurado de la crítica y el del Público.

“The Bride”, ópera prima de la realizadora ruandesa, se estrenó esta semana en Galicia en el marco de Novos Cinemas y el jurado internacional valoró su “capacidad para transformar una situación violenta en un emotivo testimonio de amor y solidaridad, empleando una narrativa aparentemente sencilla que enriquece la historia con destreza y armonía”.

El equipo calificador internacional, integrado por Gloria Benito, Silvia Cruz y Helena Wittman, otorgó a mayores dos menciones especiales: una para “Peter Pan”, de Natacha Samuel y Florent Klockenbring, “por haber elegido no crecer y poder amar a todes” y otra para “There is a stone”, de Tatsunari Ota, “por lograr contar un encuentro improbable a través de espacios intermedios y momentos de silencio”.

El espacio O Sanatorio fue escenario de la lectura del palmarés, encabezada por el codirector del festival, Suso Novás. La relación de galardonados continúa con el Premio Jurado Novo, otorgado por Daniel Filloy, Rebeca Tella, Miguel López, Ash Diz y Laura Somoza, que también recayó en el filme ruandés.

Los integrantes del Jurado Novo destacaron de la película triunfadora “la evidencia de una mirada, en su retrato sensible y natural de una realidad compleja, una puesta en forma impecable y un gran trabajo con el reparto”.

“Zimmerwald”, de la directora suiza Valeria Stucki, se hizo con el premio al mejor largometraje de la sección Latexos

Por su parte, el Jurado Latexos, del que formaron parte Ana Matilde Uslenghi, Xan Viñas y Sergio Casteleiro, concedió a “Zimmerwald”, de la directora suiza Valeria Stucki, el premio al mejor largometraje de la sección Latexos. Los calificadores elogiaron de este filme (que toma su nombre de la ciudad donde a principios del siglo XX se celebró la conferencia de la izquierda socialista europea que se oponía a la Primera Guerra Mundial) su aproximación a la historia “y su vinculación con el espacio público y cómo es pensado desde la contemporaneidad, ofreciendo una perspectiva contemporánea que cautiva”.

Gerard Casau, Jesús Silva y Daniela Urzola concedieron el Premio del Jurado de la crítica a “An evening Song (for three voices)” del norteamericano Graham Swon. En este caso el equipo calificador destacó “su mirada singular a la tradición del gótico americano a través de un lenguaje fílmico donde palabra e imagen se conjugan en equilibrio y por seguir abriendo caminos insólitos en el verdadero cine independiente estadounidense que reivindica el valor artesanal”.

Swon fue, al igual que Valeria Stucki, uno de los directores que estuvo presente en el Teatro Principal en esta edición del festival.

También el Premio del Público, seleccionado por la audiencia del festival, distinguió a “An evening song (for three voices)” consolidando su triunfo, con “The Bride”, en esta octava edición. Se trata del segundo filme del director y productor estadounidense Graham Swon, “uno de los propulsores del talento emergente en el audiovisual norteamericano”, destaca la organización de Novos Cinemas, que fue escenario del estreno de la película en España, tras su paso por el FID de Marsella y el EntreVues Belfort Festival.

Nueve largometrajes

En esta entrega Sección Oficial del festival recibió a nueve largometrajes. En España se estrenaron las francesas “Le coueur du masturbateur”, de Michael Salerno, y "Peter Pan", de Natacha Samuel & Florent Klockenbring; la argentina “Cambio, cambio”, de Lautaro García Candela; la japonessa “There is a Stone”, de Tatsunari Ota; y la estadounidense “An Evening Song (for three voices)”, de Graham Swon, estas dos últimas galardonadas.

También sirvió de marco para el estreno en Galicia de “Concrete Valley” de Antoine Bourges; “The Bride”, la argentina “Clara se pierde en el bosque”, de Camila Fabbri; y la sueca “The Wild Duck”, de Nadja Ericsson.

En la Sección Latexos, que reúne propuestas que quedaron fuera de los circuitos, se proyectaron "Abril, verde, amarillo”, de Santiago Aulicino (en el que fue su estreno internacional); “Las tierras del cielo”, de Pablo García Canga; Antier Noche, de Alberto Marín Menacho (que debutó en Galicia) y “Zimmerlan”.

Además de las proyecciones, el festival mantuvo su fuerte compromiso con la formación mediante la creación de tres espacios de diálogo: el #Lab, con 4 proyectos asesorados por un equipo dirigido por Isona Admetlla (coordinadora de Berlina World Found); #Encontros, un foro para fomentar el diálogo y las sinergias entre diferentes sectores vinculados al mundo cinematográfico, donde participaron profesionales como Víctor Soho, Tiago Vieira da Silva o Bruno Arias; y #Aula, una propuesta formativa que cuenta con la colaboración de la Universidad de Vigo en el taller de Berio Molina, con la ECAM en el taller de Carlos Cañas, con el cineasta César Souto en la proyección de su película “Foreign song” y con talleres abiertos para los jóvenes.