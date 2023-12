El director y productor norteamericano Graham Swon, uno de los propulsores del talento emergente en el audiovisual estadounidense, presentó ayer en Novos Cinemas su segundo trabajo, “An evening song (for three voices)”, el que fue su estreno en España después de su paso por el FID de Marsella y el EntreVues Belfort Festival. La proyección, que tuvo lugar en el Teatro Principal, estuvo seguida de un coloquio exclusivo con el director.

La programación continúa hoy con la presencia de la cineasta alemana Katrin Rothe, una figura referente en el cine de animación europeo, que se convertirá en uno de los momentos culminantes de Novos Cinemas 2023. El festival presentará, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Principal, el cortometraje “Until grass grow” y el largometraje “Johnny & Me: a journey through time with John Heartfield”, dos obras inéditas en España. Tras las proyecciones, Katrin Rothe compartirá una charla con el público.

La sesión FOCO de Novos Cinemas intenta resaltar el enorme legado de Rothe en el ámbito del cine documental y de animación europeo. Su enfoque ha logrado tejer narrativas que trascienden lo convencional, desafiando las fronteras del cine documental y de animación. Esta será la primera retrospectiva dedicada en España a esta escritora, directora y productora, cuya obra abarca casi tres décadas de contribuciones innovadoras al panorama cinematográfico europeo.

Katrin Rothe marcó un hito en la animación por internet en Alemania, fusionando en sus trabajos la investigación, la revisión histórica y su propia militancia con una diversidad de géneros y técnicas.

La quinta jornada de la programación de Novos Cinemas 08 comienza en el Museo de Pontevedra con dos actividades: a las 11.30 horas, el taller infantil “Tea, papel e agulla” invita a los niños a sumergirse en el fascinante mundo de los figurinistas, y a las 12.00 horas llega la presentación de “Os espazos en branco”, la primera película larga de Bruno Arias, integrada en la sección Encontros. El creador gallego mostrará fragmentos de lo que será su documental aún por estrenar. Un trabajo que busca crear el retrato de su tía Xela Arias a partir de los recuerdos del propio director.