El estreno en Galicia de la película ruandesa “The bride” fue uno de los platos fuertes en la programación del tercer día de Novos Cinemas 08, una película que este año estuvo en la Berlinale y ganó el premio CIMA en el Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. “The bride” es una de las películas en competición en la sección Oficial de Novos Cinemas, que también presentó ayer las argentinas “Clara se pierde en el bosque” y “Cambio, cambio”.

El director y productor norteamericano Graham Swon, uno de los propulsores del talento emergente en el audiovisual estadounidense, toma el relevo este viernes en Novos Cinemas con su segundo trabajo, “An evening song (for three voices)”. Se trata de su estreno en España después de su paso por el FID de Marsella y el EntreVues Belfort Festival. La proyección tendrá lugar en el Teatro Principal a las 21.30 horas, seguido de un coloquio exclusivo con el director. En 2018 tuvo lugar la primera aparición de Swon en el festival, participando en la sección oficial con la película “The world is full of secrets”.

La sección oficial también proyectará a las 16.30 horas la película japonesa “There is a stone”, dirigida por Tatsunari Ota, galardonada como mejor película en el Jeonju IFF coreano y seleccionada este año en la Berlinale, y en otro estreno en España, a las 19.00 horas se exhibirá el drama familiar “Vildanden”, ópera prima de la sueca Nadja Ericsson.

La cuarta jornada del festival Novos Cinemas contará con tres Encuentros. Tiago Vieira da Silva, docente de la ESAP –Escola Superior Artística do Porto, uno de los centros de educación y formación audiovisual más importantes de Portugal–, expondrá las líneas principales de su programa académico e investigador. Esta actividad, abierta al público de forma gratuita, se llevará a cabo en la Casa das Campás a las 11.00 horas.

A las 12.30 horas se llevará a cabo una mesa redonda donde se intentará explorar la relación entre la producción cinematográfica independiente y el actual cine emergente, un debate con entrada libre hasta completar aforo, para conversar sobre las interacciones entre las áreas de producción, realización novel y exhibición. Participarán en el evento el portugués Luís Campos (productor cinematográfico, director y guionista), la brasileña Silvia Cruz (productora cinematográfica y distribuidora) y la gallega Beli Martínez (productora cinematográfica).