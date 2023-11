Estrenos mundiales para Novos Cinemas

El Festival Internacional de Cine Novos Cinemas trae a Pontevedra, en esta octava edición, 39 películas, de las que 13 participarán en las dos secciones competitivas, Oficial y Latexos. Cinco de las cintas tendrán en Novos Cinemas su estreno en España, seis en Galicia y una tendrá en este certamen su presentación internacional.

Se celebrará entre los días 12 y 17 de diciembre, proyectando en las secciones competitivas 9 largometrajes de la Sección Oficial y 4 en la sección Latexos. Conviven en esta sección películas de adolescentes y thriller socio-económico, retratos de comunidades migrantes que aspiran a integrarse y prosperar en la sociedad occidental y narraciones que profundizan en los imaginarios de la pasión.

En esta sección tendrán su estreno en España las francesas Le coueur du masturbateur, de Michael Salermo, y Peter Pan, de Natacha Samuel & Florent Klockenbring; la argentina Cambio, cambio, de Camila Fabbri; la japonesa There is a stone, de Tatsunari Ota; y la estadounidense An evening song (for three voices), de Graham Swon.

Además, se estrenarán en Galicia Concrete Valley, de Antoine Bourges; The bride, de la ruandesa Myrian U. Bariba; la argentina Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabbri; la estadounidense An evening song (for three voices), de Graham Swon; y la sueca The wild duck, de Nadja Ericsson.

La sección Latexos, un espacio que reúne las propuestas que quedaron fuera de los circuitos, mostrará desde documentales sobre comunidades europeas hasta propuestas de ficción con itinerarios emocionales. Se proyectarán Abril, verde, amarillo, de Santiago Aulicino (estreno internacional); Las tierras del cielo, de Pablo García Canga; Antier Noche, de Alberto Marín Meaño (estreno en Galicia) y Zimmerland, de Valeria Stucki (estreno en España).

Gala de apertura

Novos Cinemas celebrará su gala de apertura el próximo 12 de diciembre con la proyección del film de Carlos Martínez Peñalver Á procura a estrela. En la gala de clausura, el 17 de diciembre, se proyectará Cando toco un animal, de Ángel Filgueira. Los dos son estrenos de largometrajes gallegos que pasaron en su día por el Laboratorio (LAB) del festival, y que inician ahora su recorrido en festivales.

Además de la exhibición, esta octava edición continúa su compromiso con la formación, mediante la creación de tres espacios de diálogo: el LAB, donde participarán 4 proyectos que serán asesorados por un equipo dirigido por Isona Admetla (coordinadora de la Berlina World Found); Encontros, un espacio donde profesionales como Víctor Soho, Tiago Vieira da Silva o Bruno Arias compartirán sus trabajos y mantendrán un diálogo con el público participante; y Aula, una propuesta formativa que cuenta con la colaboración de la Universidade de Vigo, la ECAM, (Escuela de cine y del audiovisual el cineasta César Souto y los talleres con taller abierto.

Ayer presentaron esta octava edición del festival su director artístico, Suso Novás, el edil de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez; el director del Área adxunta a Vicerreitora de la Universidade de Vigo, Luis Torres; Jorge Cubela, diputado provincial, y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

Todas las personas interesadas en asistir al festival pueden comprar sus abonos a través de la página web del festival www.novoscinemas.com a partir de hoy.