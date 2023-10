Bomberos de los parques comarcales de Galicia, en huelga desde junio, protagonizaron esta mañana una espectacular protesta ante la Diputación de Pontevedra, en la Avenida de Montero Ríos, donde cientos de efectivos se concentraron para protestar por sus condiciones laborales. Antidisturbios de la Policía Nacional les frenaron ante la puerta del pazo provincial, donde se produjeron forcejeos y se lanzaron huevos, pintura y botes de humo. La manifestación provocó una gran expectación entre los viandantes, que no dudaron en situarse como espectadores desde la Alameda, a cierta distancia, alejándose del fuerte sonido de los numerosos petardos que se lanzaron.

La de Pontevedra es la primera de cuatro concentraciones, pues el próximo lunes está previsto que lleven su protesta frente a la Diputación de Ourense, el viernes 27 a la de A Coruña y el martes 31 a la de Lugo.

Además, el 17 de noviembre tienen convocada una manifestación en Santiago de Compostela y prevén la celebración de otra asamblea el día 20, “para valorar el estado de las negociaciones y la posible adopción de nuevas medidas”, como acampadas en lugares públicos o huelga de hambre.

Hay que recordar que los parques comarcales de Galicia cuentan con cerca de 500 bomberos.

Ángel Moldes García, bombero del parque comarcal de O Morrazo, presidente del comité de huelga y delegado de la CIG, aseguró en declaraciones a FARO que “queremos que se reúnan con nosotros para poner fin a este conflicto que lleva abierto desde principios del verano y que está cerrando parques por toda Galicia”. “Hoy mismo, ni Ribadumia ni Vilagarcía están abiertos aquí en la provincia de Pontevedra, el cincuenta por ciento. Solo con no hacer horas extras se estuvieron cerrando hasta tres parques diariamente”, señaló.

“En las dos últimas reuniones, a una no se presentaron y a otra vinieron a figurar, únicamente. Hicimos propuestas, pero ellos no hicieron ni contrapropuesta. Pedimos a los presidentes de las cuatro diputaciones que se sienten a negociar de una vez con nosotros. Los políticos parece que no tienen prisa por arreglar esto”, resume.

Condiciones económicas y medios

Uno de los principales escollos son las condiciones económicas de estos trabajadores. Tal y como informó Moldes, un bombero comarcal en toda Galicia, con los siete convenios diferentes que los regulan, cobra de media unos 1.200-1.300 euros líquidos al mes. “No se valora ni el puesto, ni la peligrosidad, ni la nocturnidad, nada que en un puesto de trabajo hay que valorar”, criticó Ángel Moldes.

“Yo cobro 20.000 euros brutos al año. Nuestra profesión no se paga con ese dinero, así que que tengan en cuenta que se están ahorrando muchísimo dinero por revertir el sistema de gestión directa. Todo de lo que podamos hablar es dinero. Cualquier medida afecta a nuestra nómina”, se lamentó.

“La cuantía económica que pedimos va muy por debajo de cualquier parque municipal de esta misma comunidad”, concluyó el portavoz de los manifestantes.

Por otro lado, estos trabajadores también piden más medios materiales y humanos: “Este trabajo lo hacen los bomberos, no los políticos. Estamos con un mínimo de tres y no son dotaciones seguras para trabajar y no son dotaciones seguras en ninguna intervención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que tres no somos nadie para atajar una mínima emergencia”.