En la víspera del Día Mundial contra la Hepatitis C, Juan Turnes y Pablo Parada, facultativos del servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, fueron invitados a compartir con homólogos a nivel nacional e internacional los detalles del "Plan galego de eliminación da Hepatite-C", así como la propia experiencia del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés en la gestión de este virus.

En el marco del VIII Congreso Nacional de Hepatitis Víricas, el XVI International Symposium on Viral Hepatitis and Beyond y la conferencia Fast-Track Cities, se abordaron las particularidades del proyecto FOCUS de la Consellería de Sanidad que se desarrolló inicialmente en Pontevedra, así como su implicación en el nombradoplan, considerado uno de los más ambiciosos del mundo por su apuesta tecnológica.

La de Pontevedra y O Salnés ha sido elegida tres veces consecutivas la mejor unidad de Hepatitis C de España. Fue la primera en implantar, en el mes de mayo, el cribaje oportunista etario de la Hepatitis C en la Atención Hospitalaria y Atención Primaria al mismo tiempo. Esto quiere decir que, cada vez que la una persona de 50 a 59 años se le realiza una analítica, automáticamente se le consulta la posibilidad de entrar en el cribado, obteniendo en el conjunto de Áreas Sanitarias un total de 63.000 aceptaciones y 83 positivos.

El jefe de Servicio de Digestivo y coautor del documento, el doctor Juan Turnes, alude a la implementación del Plan como un éxito: “En cuestión de meses, todas las Áreas gallegas tienen en funcionamiento el cribaje por edades, un sistema difícil de replicar en otros países o comunidades debido a la gran capacidad de digitalización de Galicia, que permite que en todas las Áreas de Salud funcione igual y de forma automática”, explica.

Inteligencia Artificial y Proxecto FOCUS

El cribado etario es uno de los puntos de este Plan que más interese despierta había sido de nuestras fronteras, en parte, por su eficiencia en recursos y tiempos. Según el doctor Juan Turnes, “lo que interesa en los congresos no es tanto el número de diagnosticados, sino que somos los únicos en el mundo en usar una PCR mediante poolling para hacer pruebas diagnósticas masivas a un coste reducido, algo que aprendimos de la pandemia”.

El jefe de servicio de Aparato Digestivo también destaca la capacidad tecnológica para implantar el sistema de solicitudes: “se identifica a la población diana de forma automatizada la escala de sistemas de salud y hospitales individuales”, añade. El crbado de Galicia ofrecerá información fundamental para estimar la incidencia de este virus en el resto de España, un dato clave al tratarse de una enfermedad asintomática, de la que se sabe que un 25% de los enfermos no diagnosticados tienen una cirrosis.

Algunas de las acciones contempladas en la estrategia gallega fueron llevadas a cabo antes como proyecto piloto en el Área de Pontevedra y O Salnés, destacando, entre otras medidas, la apuesta tecnológica para la busca activa de pacientes que, a pesar de tener un diagnóstico, no recibieron su tratamiento. Pablo Parada explicó en el "Fast-Track Cities" de Amsterdam las particularidades del proyecto FOCUS, que, iniciado en el año 2019 en el Área Sanitario de Pontevedra y O Salnés en coordinación con la Consellería de Sanidad, muestra la utilidad de la Inteligencia Artificial y el big data para la detección de estos pacientes.

“FOCUS surgió como un proyecto piloto en nuestra Área Sanitario, y, una vez conocidos los buenos resultados, se decidió extender a través del Plan gallego de eliminación de la Hepatitis-C esta técnica novedosa, en la que usamos tecnología para detectar pacientes en las bases de datos, algo posible porque en Galicia esta información está digitalizada y unificada” explica el doctor Pablo Parada. Desde el área Sanitario de Pontevedra y O Salnés se anima a la aceptación de la participación en el cribado para la detección del virus de la Hepatitis-C, que se cura en la práctica totalidad de casos con un tratamiento rápido y sin efectos secundarios destacables. Al cribado, que en la actualidad incluye a personas nacidas entre los años 1963 y 1974, se irán añadiendo en los próximos años aquellos ciudadanos nacidos entre 1954 y 1963 y entre 1974 y 1983.