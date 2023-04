Tres dos nomes máis relevantes da música tradicional galega, máximos representantes de tres xeitos moi distintos de entender a música de raíz, conforman o cartel da edición de 2023 do festival Sons de Ankar. É a primeira vez que Tanxugueiras, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre e Treixadura coinciden un mesmo escenario. O festival celebrarase o sábado 29 de abril no parque de Ankar, en Poio, a partir das 19.00 horas. A entrada é de balde.

O trío de pandeireteiras formado por Aida Tarrío e Olaia e Sabela Maneiro (Tanxugueiras) confirmáronse no 2022 como a gran revelación da música tradicional galega dos últimos tempos. Midas, Figas e, finalmente, Terra, o tema co que concorreron ao Benidorm Fest, puxeron o seu nome en boca de todo o mundo e leváronas aos carteis de festivais en todo o Estado. A publicación do seu álbum Diluvio e a repercusión que acadaron entre públicos de moi diferentes idades e estilos, tanto dentro como fóra do noso territorio, puxo defintivamente patas arriba a escena musical galega.

Poucos músicos hai tan respectados en Galicia, xa non só na escena do tradicional senón en xeral, como Xabier Díaz. Nos seus máis de 30 anos de traxectoria figura a participación en grupos tan relevantes para a nosa música como Xacarandaina, aCadaCanto e, por suposto, Berrogüetto chamou á porta de Xabier a inicios de 2008 e a viaxe durou até 2014, ano no que se anunciaba a disolución da banda.

Dende que no 2015 editou The tambourine man xunto ás Adufeiras de Salitre, a súa reputación non fixo senón medrar. Foi quen de conseguir que a música tradicional galega soase en escenarios, foros e festivais ata entón impensables para o xénero.

Pola súa banda, Treixadura veñen reafirmando dende 1990 a súa vontade de observar, entender e interpretar a música tradicional galega desde dúas concepcións ben arraigadas: o canto e a gaita. Ao longo destas tres décadas o grupo foi modelando o seu camiño e transformando o seu estilo, sen renunciar ao seu son característico. Fieis ao compromiso co seu público, tentando elevar a música tradicional ao máximo nivel. Rescatando do anonimato moitas melodías e creando outras tantas para que a cadea de transmisión da música tradicional continúe viva. Un xeito de facer cunha personalidade moi característica, de enlazar a raíz musical da nosa cultura co xeito de entender hoxe a música tradicional.