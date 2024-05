Premio a las ideas que nacen en las aulas para promover el uso de madera

Tres propuestas de los centros educativos Maristas y Carmelitas, de Ourense, e IES Aquis Querquernis, de Bande, se proclamaron este jueves vencedores del desafío científico “Atrévete coa madeira!” que lanzó la feria Galiciencia y que se desarrolló en formato ‘online’ durante los últimos meses. Participaron 240 equipos de 34 colegios e institutos de toda Galicia y ayer se conocieron los ganadores.

El ganador en la categoría de Primaria fue el equipo “Los líderes”, integrado por Saleta, Mateo, Leo y Adriana, del Colegio Plurilingüe Maristas Santa María de Ourense. Idearon un juego tipo ‘Memory’ con los árboles como protagonistas, de manera que, de forma entretenida, los participantes conocen diferentes tipos de especies y sus principales características. Entre las curiosidades que descubre este juego está cuál el árbol más longevo, la especie más común en Galicia, el ejemplar más alto o el más peligroso. “Para nosotros fue una manera muy divertida de aprender jugando”, señalan los integrantes del equipo.

A la hora de puntuar esta propuesta, el jurado tuvo en cuenta que para la realización del juego, los alumnos emplearon materiales reciclados vinculados con la madera, como cajas de frutas.

En la categoría de primero a tercero de Secundaria ganó el equipo “Madeiramakers”, formado por Rodrigo, Daniel y Manuel, del Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelitas de Ourense. Su propuesta consistió en un pieza teatralizada que transmite la importancia de la madera y sus usos. “Si no hay madera no se pueden hacer muchas cosas. Queremos concienciar sobre el problema que representa la tala masiva de árboles, porque si no hay árboles nos quedamos sin recursos fundamentales para todos nosotros”, destaca el equipo.

En la categoría de cuarto de Secundaria a Bachillerato los vencedores son “Micorrizas”, del que forman parte Simón, Uxía y Damián, del IES Aquis Querquernis, de Bande. Ellos proponen hacer hoteles para insectos y colocarlos en el entorno de su instituto “para favorecer la biodiversidad y respetar a los animales que nos rodean como escarabajos, mariposas, mariquitas…”. Para la construcción de estos alojamientos utilizaron madera reciclada y, además, tuvieron en cuenta las necesidades específicas de cada especie y sus ciclos vitales, para lo cual realizaron una investigación previa.

Además, y a través de varios talleres, los participantes en la Galiciencia aprenden a diseñar y construir con madera un soporte para sus móviles o el significado de los anillos de crecimiento de los árboles.

