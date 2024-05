Las matronas reclaman más presencia en la provincia: “No solo estamos en el parto”

Las matronas ourensanas reivindican su papel a lo largo de la vida de la mujer, desde la infancia hasta la vejez. Las especialistas conmemoran hoy el Día Internacional de la Matrona bajo el eslogan “Más allá del parto”, con el que pretenden concienciar a la población, pero también a la propia administración. “Ourense es el área sanitaria con menos matronas de Galicia, solo hay 13 en Atención Primaria”, lamenta la especialista Soraya González.

El escaso número de profesionales dificulta la cobertura de la provincia, ya que en muchos casos una misma sanitaria se desplaza a diversas localidades durante la semana. “Una misma matrona va dos días a un sitio y tres a otro, con lo cual no puede hacer todo lo que tiene y quiere, porque no tiene tiempo material”, señala Begoña Pérez, otra especialista ourensana. “En muchos casos son poblaciones grandes, con mucha gente joven, que podrían tener su propia matrona”, agrega su compañera Lucía Rúa. “Son muchas las cosas que queremos que vayan cambiando, queremos más profesionales para poder abordar las funciones para las que estamos formadas, y para que la gente tenga una mejor calidad asistencial”, resume González.

En cuanto a la atención hospitalaria, reclaman al Sergas reconvertir plazas de Enfermería en la planta de maternidad en plazas de matrona. “En otras especialidades ya sucede. Hay personas que terminan su formación en Pediatría o Salud Mental y ya les ofrecen su plaza de interina, pero no sucede así en nuestro caso, no quieren reconvertir esos puestos, cuando nosotras somos las profesionales de referencia para el puerperio y la lactancia”, apunta González, que recuerda los dos años de formación. “Somos la especialidad más antigua de Enfermería, con más legislación y más experiencia”, destaca Begoña Pérez. Las sanitarias coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones de los contratos, que promueven el éxodo a otras zonas de España. “Se dice que no hay matronas, pero no es cierto, se van de aquí para buscar mejores opciones laborales. Si no quieren que se marchen, hay sistemas para evitarlo”, aseguran.

También creen que el número de plazas de Enfermera Interna Residente (EIR) para matrona debería aumentar en el área sanitaria. “Para otros servicios se sacaron más de 10 puestos, y en el nuestro solo 2, eso no cubre nuestro relevo generacional”, asegura Pérez.

Atención desde la infancia

La función de las matronas arranca ya en los primeros años de vida de la mujer. “Estamos formadas para encargarnos de la educación sexual desde la infancia, para abordar la menstruación con las adolescentes y explicarles qué tipo de métodos pueden utilizar, el tipo de anticonceptivos, llevamos la consulta preconcepcional cuando estamos pensando en quedarnos embarazadas...”, enumera González. Las especialistas también se encargan de derivar a aquellas pacientes que puedan presentar algún tipo de anomalía. “Si hay algo que sale de la normalidad, las enviamos a la consulta de ginecología”, detalla.

Pero después de la época fértil, las profesionales también continúan su labor. “Estamos formadas para acompañar durante la menopausia, para explicar síntomas, cómo podemos mejorarlos, el tema del suelo pélvico, las incontinencias...”, apunta González. “Muchas mujeres no hablan de estos síntomas, ni siquiera en el médico, sobre todo si es hombre. Nosotras podemos acompañar”, recalca Rosa Mária Álvarez, otra especialista.

Para darse a conocer su cartera de servicios entre la población, González, Álvarez, Pérez y Rúa colocaron esta semana una mesa informativa frente al centro de salud de O Couto de la ciudad.

Piden acompañar a las mujeres en las dos horas después del parto

“Somos la única área sanitaria en donde el puerperio inmediato, es decir, las dos horas después del parto, la madre no recibe asistencia de la matrona”, critica Soraya González. En este sentido, pone en valor la importancia del acompañamiento especializado en ese tiempo, en el que se abordan diversas cuestiones con la mujer, como la lactancia o el valor del piel con piel con el bebé. “En Ourense, la mujer acaba de dar a luz y pasa a la sala del despertar, compartida con otras personas y separada por un biombo, donde te atiende una enfermera y después te pasan a planta”, detalla González que asegura las matronas reclaman este cambio desde hace años.

Otra vieja petición es contar con una profesional en el centro de planificación familiar del Nóvoa Santos: “Las funciones que se llevan a cabo ahí son propias de la matrona, por lo que no entendemos que no se reconvierta esa plaza de enfermería en una de especialista. En el resto de centros de planificación de Galicia hay una matrona, y en Vigo hay un compromiso de la dirección, algo que aquí no hay”.

