Luis Menor afirma que va a ser “reivindicativo” al pedir obras para Ourense a Rueda

“Ourense no nos falló. Y nosotros no le podemos fallar a Ourense”. Así de claro lo tiene el presidente de la Diputación, Luis Menor, quien, “desde la lealtad” y “sin montar espectáculos”, avanza que será reivindicativo con el Gobierno que dirige Alfonso Rueda con las inversiones y medidas comprometidas con su provincia. “Ourense tiene muchas potencialidades, pero no le sobra nada”, ha argumentado.

Menor, también al frente de la gestora del PP provincial desde la salida de Manuel Baltar, ahora senador, ha aprovechado una entrevista con Europa Press para esgrimir sus resultados electorales. Tras admitir que, siempre que no interfiera con decisiones orgánicas a nivel autonómico, ve margen para un congreso provincial “antes de verano”, ha reconocido que no tiene dudas: él optará a afianzar su liderazgo.

“Creo que es el paso natural”, ha sentenciado, además de afirmar que, desde el principio, se sintió “cómodo”, “muy bien acogido” y apoyado por los alcaldes y cargos. Es más, ha asegurado que su salto a la línea provincial fue “inducido” por sus compañeros regidores. Y ahora, tras lograr más del 50% de votos el 18-F pese a competir también con una fuerza local potente (Democracia Ourensana), se ve “legitimado” para concurrir al congreso.

Entre los compromisos electorales con Ourense de Rueda, recuerda cuestiones, incluía pasos sanitarios como la finalización de la reforma del CHUO, la construcción de viviendas de promoción pública y el impulso definitivo a la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega.

A preguntas sobre el proyecto de su antecesor, Manuel Baltar, de convertir el Pazo Provincial en un gran hotel balneario, ha replicado que su futuro ahora mismo está “en stand by” con dudas sobre la posibilidad de superar todos los trámites que exigiría y también sobre si, por las propias dimensiones del edificio y el número de habitaciones a las que daría lugar, lo harían “realmente competitivo”. También ve difícil buscar otra ubicación para ubicar una nueva sede de la Diputación.